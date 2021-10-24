Джон Сина рекламирует туристический потенциал Абу-Даби

Вслед за тизером, показанным на прошлой неделе, сегодня вышла полная версия фильма, в котором Джон Сина летит в самолете и внимательно изучает буклет о достопримечательностях Абу-Даби. Оценив столицу эмирата по достоинству, он отказывается от своих планов и собирается посетить этот город немедленно — время пришло. Сина в буквальном смысле «ныряет в город с головой», выпрыгивая из самолета с парашютом, и приземляется на крышу знаменитого Лувра Абу-Даби. В фильме легендарные достопримечательности и развлечения Абу-Даби, с которым знакомится Сина, сняты с высоты птичьего полета.

Абу-Даби — это райское место, где тепло и солнечно даже зимой. Не только новички, но и бывалые путешественники откроют здесь что-то новое для себя. Прогулки по дюнам в пустыне, отдых на нетронутых пляжах, знакомство с современным искусством и культурой, развлечения для всей семьи и аттракционы в тематических парках — целый мир возможностей для отдыха в Абу-Даби.

Фильм вышел после того, как стало известно, что вакцинированным туристам и тем из них, кто приезжает из зеленого списка ЕС, не придется проходить карантин в Абу-Даби.

Ниже приводятся ссылки для просмотра полной версии фильма:

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Фото кампании в высоком разрешении: https://we.tl/t-qMAITM50if

Более подробная информация представлена на веб-сайте: https://visitabudhabi.ae/en/campaign/time-is-now

Список предстоящих мероприятий в Абу-Даби:

Календарь полон захватывающих событий, концертов и шоу по всему Абу-Даби, здесь каждый найдет себе занятие по душе. Ниже приводятся лишь некоторые из них:

Международные спортивные соревнования: серия UFC Fight Island™ ; Чемпионат мира по спартанским играм , который впервые пройдет не в США, а в Liwa Oasis в Абу-Даби; гонка Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix ; Чемпионат мира по теннису в Мубадала; Чемпионат мира по крикету T20 ; а также ежегодный Чемпионат HSBC по гольфу в Абу-Даби .

; , который впервые пройдет не в США, а в Liwa Oasis в Абу-Даби; гонка ; ; а также ежегодный . Мероприятия, которые идеально подойдут ценителям культуры: традиционный фестиваль культур мира Sheikh Zayed Festival и фестиваль классической музыки Abu Dhabi Classics , где сыграют лучшие музыканты мира.

и фестиваль классической музыки , где сыграют лучшие музыканты мира. Гурманам стоит посетить ежегодное мероприятие Abu Dhabi Culinary Season , это настоящий праздник вкуса, где гостей ждут мастер-классы от международных шеф-поваров, а также эксклюзивные мероприятия и предложения в лучших ресторанах столицы эмирата.

, это настоящий праздник вкуса, где гостей ждут мастер-классы от международных шеф-поваров, а также эксклюзивные мероприятия и предложения в лучших ресторанах столицы эмирата. Любителей вкусно поесть может также привлечь дебют фестиваля MENA's 50 Best Restaurants в феврале 2022 года, который призван вдохновлять людей путешествовать и открывать для себя новые имена и блюда в мире кулинарии.

в феврале 2022 года, который призван вдохновлять людей путешествовать и открывать для себя новые имена и блюда в мире кулинарии. Независимо от длительности поездки стоит найти время посмотреть комедийные выступления, например «Вечер с Майклом Макинтри» (An Evening with Michael McIntrye ) — один из лучших комиков Великобритании впервые выступит в Абу-Даби.

— один из лучших комиков Великобритании впервые выступит в Абу-Даби. 5-й фестиваль Mother of the Nation, популярное семейное мероприятие, прославляет инновации, творчество и традиции ОАЭ, отдавая дань уважения наследию Ее Высочества шейхи Фатимы бинт Мубарак (Fatima bint Mubarak). Кроме того, в Абу-Даби пройдет целый ряд развлекательных мероприятий: The World of Nickelodeon отлично подходит для семейного отдыха, а трехдневный фестиваль Middle East Film & Comic Con, который впервые пройдет в Абу-Даби, привлечет внимание поклонников комиксов и косплееров.

Информация о Департаменте культуры и туризма — Абу-Даби:

Департамент культуры и туризма Абу-Даби занимается устойчивым развитием местной культурно-туристической отрасли, способствует экономическому прогрессу и достижению глобальных целей Абу-Даби. В партнерстве с организациями, деятельность которых определяет лидерские позиции эмирата в качестве международного туристического направления, Департамент выстраивает экосистему вокруг общего потенциала региона, координируя инвестиции и их реализацию, предоставляя инновационные решения и используя лучшие инструменты для поддержки индустрии культуры и туризма.

В основе концепции Департамента культуры и туризма — национальные особенности, богатая событиями история и природа эмирата. Абу-Даби славится своей аутентичной культурой и высоким уровнем внедрения инноваций. Департамент стремится подчеркнуть этот высокий статус за счет традиционного гостеприимства, а также новаторских и творческих инициатив.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1668364/Abu_Dhabi.jpg

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi