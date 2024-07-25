EaglesHero добавляет к серии Saturn универсальный видеомонитор Saturn 7, который передаёт и принимает видеосигнал.

Информация предоставлена

EaglesHero

25 июл, 2024, 13:00 GMT

Семидюймовый беспроводной монитор с автоматическим переключением частоты (2,4/5 ГГц)

Главное

  • EaglesHero объявляет о выпуске Saturn 7: универсальный монитор - приёмник и передатчик видеосигнала!
  • Встроенный семидюймовый дисплей с яркостью 1200 нит.
  • Поддержка одного передатчика и четырех приемников.
  • Интеграция с линейкой Saturn от EaglesHero.
  • Дальность работы 400 м (1300 футов), задержка 60 мс.
  • Двойной диапазон 2,4/5 ГГц.
  • Автоматическое переключение частоты для повышения производительности.
  • Быстрое переключение мониторинга с просмотром двух беспроводных сигналов.
  • Петлевой выход SDI/HDMI. Потоковая передача RTMP.
  • SD-карта для записи видео продолжительностью до 40 минут.

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 25 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания EaglesHero рада представить беспроводной монитор Saturn 7, объединяющий передатчик, приемники и дисплей, в одном компактном, легком и надежном устройстве. Технология автоматического двухдиапазонного переключения частоты (Auto Dual-Band Hopping, ADH) в мониторе Saturn 7 обеспечивает устойчивость к помехам и большой радиус действия до 400 метров (1300 футов). Низкая задержка всего 60 мс обеспечивает плавный и чувствительный видеомониторинг для команд профессионального уровня и создателей контента.

Continue Reading
EaglesHero Adds Saturn 7 All-in-one Video Monitor, TX and RX to Saturn Series
EaglesHero Adds Saturn 7 All-in-one Video Monitor, TX and RX to Saturn Series

Устройство Saturn 7 представляет собой полное компактное решение для мониторинга и передачи, в рамках новой серии Saturn от компании EaglesHero, которая также включает модели Saturn S и Saturn H. Исключительное аппаратное оснащение позволяет устройству Saturn 7 одновременно подключать один передатчик к четырем приемникам, а настраиваемые сочетания клавиш легко обеспечивают удобство мониторинга двух камер. Обновленная операционная система EaglesOS компании EaglesHero предлагает расширенные возможности анализа изображений и записи видеофайлов на SD-карту.

Революционное развитие видеомониторинга

Новая серия Saturn, выпущенная компанией EaglesHero, включает множество революционных устройств для передачи и мониторинга видеосигнала, которые изменят процесс съемки для всех пользователей. Один передатчик Saturn может отправлять видео с отличным качеством, практически в режиме реального времени, на четыре приемника, что позволяет всей команде одновременно просматривать видео в реальном времени.

Благодаря собственной технологии автоматического двухдиапазонного переключения частот (Auto Dual-Band Hopping, ADH) компании EaglesHero, устройства серии Saturn работают в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, генерируя оптимальную частоту для начала съемки. Серия Saturn — это идеальное решение для многопользовательского мониторинга в динамичных сценариях съемки, таких как производство фильмов, прямые трансляции, производство ENG/EFP и т. д. С помощью продуктов серии Saturn пользователи могут улучшить совместную работу и повысить производительность каждой съемки.

Устройства Saturn H, S и 7 совместимы друг с другом, но каждое из них обладает своими особыми характеристиками, соответствующими требованиям пользователей. Передатчик Saturn H имеет вход HDMI и петлевой выход, что позволяет пользователям подключать камеру для отправки видео на другие приемники, одновременно контролируя изображение с порта петлевого выхода на внешнем экране. Модель Saturn S имеет порты HDMI и SDI, которые подходят для профессиональной съемки и небольших коммерческих проектов. Модель Saturn 7 оснащена встроенным семидюймовым дисплеем и поддерживает вход, выход и петлевой выход HDMI и SDI. В зависимости от потребностей каждого пользователя устройство Saturn 7 обеспечивает им безграничные возможности. Оно позволяет пользователям выбирать соединение в зависимости от требований съемки и оборудования.

Выполняете мониторинг нескольких камер в режиме реального времени? Вот решение

Устройство Saturn 7 легко подключается к устройствам Saturn H и Saturn S после применения предварительного набора настроек для группы. Пользователи могут просматривать на устройстве Saturn 7 разные камеры, быстро переключаясь между ними с помощью настраиваемых кнопок.

Мониторинг видео с использованием четырех приемников больше не является проблемой, потому что технология Wifi Broadcast, используемая в устройствах Saturn 7, позволяет одному передатчику обеспечивать стабильный сигнал для четырех приемников одновременно, что дает более высокую гибкость и более быстрое принятие решений, когда команде и клиентам требуется дополнительный мониторинг на съемочной площадке.

О компании EaglesHero

EaglesHero — ведущий поставщик беспроводных продуктов, специализирующийся на беспроводных системах внутренней связи, системах передачи видео, мониторах и беспроводных микрофонах. EaglesHero обслуживает более 1 миллиона пользователей на рынке, включая кинопроизводство, телевещание, видеопроизводство, прямые трансляции, выставки, театры, церкви и частные стримеры. Для получения дополнительной информации посетите https://www.eagleshero.com. 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2465083/Saturn_7.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2428273/EaglesHero_Logo.jpg

Другие материалы из этого источника

EaglesHero Adds Saturn 7 All-in-one Video Monitor, TX and RX to Saturn Series

EaglesHero Adds Saturn 7 All-in-one Video Monitor, TX and RX to Saturn Series

EaglesHero is pleased to announce the Saturn 7, a wireless video monitor that combines TX, RX, and a seven-inch monitor screen in one compact,...
EaglesHero Launches Steadicom SE Wireless Intercom System for Seamless Team Talk

EaglesHero Launches Steadicom SE Wireless Intercom System for Seamless Team Talk

EaglesHero is happy to announce the availability of the Steadicom SE wireless intercom system. Ideal for video production, film making, and similar...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Image1

Computer & Electronics

Image1

Consumer Electronics

Image1

New Products & Services

Выпуски новостей схожей тематики