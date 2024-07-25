EaglesHero добавляет к серии Saturn универсальный видеомонитор Saturn 7, который передаёт и принимает видеосигнал.
25 июл, 2024, 13:00 GMT
Семидюймовый беспроводной монитор с автоматическим переключением частоты (2,4/5 ГГц)
Главное
- EaglesHero объявляет о выпуске Saturn 7: универсальный монитор - приёмник и передатчик видеосигнала!
- Встроенный семидюймовый дисплей с яркостью 1200 нит.
- Поддержка одного передатчика и четырех приемников.
- Интеграция с линейкой Saturn от EaglesHero.
- Дальность работы 400 м (1300 футов), задержка 60 мс.
- Двойной диапазон 2,4/5 ГГц.
- Автоматическое переключение частоты для повышения производительности.
- Быстрое переключение мониторинга с просмотром двух беспроводных сигналов.
- Петлевой выход SDI/HDMI. Потоковая передача RTMP.
- SD-карта для записи видео продолжительностью до 40 минут.
ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 25 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания EaglesHero рада представить беспроводной монитор Saturn 7, объединяющий передатчик, приемники и дисплей, в одном компактном, легком и надежном устройстве. Технология автоматического двухдиапазонного переключения частоты (Auto Dual-Band Hopping, ADH) в мониторе Saturn 7 обеспечивает устойчивость к помехам и большой радиус действия до 400 метров (1300 футов). Низкая задержка всего 60 мс обеспечивает плавный и чувствительный видеомониторинг для команд профессионального уровня и создателей контента.
Устройство Saturn 7 представляет собой полное компактное решение для мониторинга и передачи, в рамках новой серии Saturn от компании EaglesHero, которая также включает модели Saturn S и Saturn H. Исключительное аппаратное оснащение позволяет устройству Saturn 7 одновременно подключать один передатчик к четырем приемникам, а настраиваемые сочетания клавиш легко обеспечивают удобство мониторинга двух камер. Обновленная операционная система EaglesOS компании EaglesHero предлагает расширенные возможности анализа изображений и записи видеофайлов на SD-карту.
Революционное развитие видеомониторинга
Новая серия Saturn, выпущенная компанией EaglesHero, включает множество революционных устройств для передачи и мониторинга видеосигнала, которые изменят процесс съемки для всех пользователей. Один передатчик Saturn может отправлять видео с отличным качеством, практически в режиме реального времени, на четыре приемника, что позволяет всей команде одновременно просматривать видео в реальном времени.
Благодаря собственной технологии автоматического двухдиапазонного переключения частот (Auto Dual-Band Hopping, ADH) компании EaglesHero, устройства серии Saturn работают в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, генерируя оптимальную частоту для начала съемки. Серия Saturn — это идеальное решение для многопользовательского мониторинга в динамичных сценариях съемки, таких как производство фильмов, прямые трансляции, производство ENG/EFP и т. д. С помощью продуктов серии Saturn пользователи могут улучшить совместную работу и повысить производительность каждой съемки.
Устройства Saturn H, S и 7 совместимы друг с другом, но каждое из них обладает своими особыми характеристиками, соответствующими требованиям пользователей. Передатчик Saturn H имеет вход HDMI и петлевой выход, что позволяет пользователям подключать камеру для отправки видео на другие приемники, одновременно контролируя изображение с порта петлевого выхода на внешнем экране. Модель Saturn S имеет порты HDMI и SDI, которые подходят для профессиональной съемки и небольших коммерческих проектов. Модель Saturn 7 оснащена встроенным семидюймовым дисплеем и поддерживает вход, выход и петлевой выход HDMI и SDI. В зависимости от потребностей каждого пользователя устройство Saturn 7 обеспечивает им безграничные возможности. Оно позволяет пользователям выбирать соединение в зависимости от требований съемки и оборудования.
Выполняете мониторинг нескольких камер в режиме реального времени? Вот решение
Устройство Saturn 7 легко подключается к устройствам Saturn H и Saturn S после применения предварительного набора настроек для группы. Пользователи могут просматривать на устройстве Saturn 7 разные камеры, быстро переключаясь между ними с помощью настраиваемых кнопок.
Мониторинг видео с использованием четырех приемников больше не является проблемой, потому что технология Wifi Broadcast, используемая в устройствах Saturn 7, позволяет одному передатчику обеспечивать стабильный сигнал для четырех приемников одновременно, что дает более высокую гибкость и более быстрое принятие решений, когда команде и клиентам требуется дополнительный мониторинг на съемочной площадке.
О компании EaglesHero
EaglesHero — ведущий поставщик беспроводных продуктов, специализирующийся на беспроводных системах внутренней связи, системах передачи видео, мониторах и беспроводных микрофонах. EaglesHero обслуживает более 1 миллиона пользователей на рынке, включая кинопроизводство, телевещание, видеопроизводство, прямые трансляции, выставки, театры, церкви и частные стримеры. Для получения дополнительной информации посетите https://www.eagleshero.com.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2465083/Saturn_7.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2428273/EaglesHero_Logo.jpg
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