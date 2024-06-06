EaglesHero запускает беспроводную систему Steadicom SE для упрощения общения команды

Идеально подходит для командной работы в видеопроизводстве, кинопроизводстве, мероприятиях на открытом воздухе, даже в неблагоприятных погодных условиях.

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EaglesHero запускает беспроводную систему внутренней связи: Steadicom SE

Стабильная, четкая, беспроблемная голосовая связь

Большая дальность: до 350 М (1100 футов)

Поддерживает 8 гарнитур

Идеально подходит для производителей видеоконтента, мероприятий на открытом воздухе и многого другого

Облегчает командную работу

Двойное шумоподавление

Удобная зарядка USB-C

Легкая, удобная система, готовая к работе из коробки

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 6 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания EaglesHero рада сообщить о начале поставок беспроводной системы связи Steadicom SE. Идеально подходящая для производства видео, съемок фильмов и аналогичных мероприятий, система Steadicom SE выводит коммуникацию небольшой производственной группы на новый уровень, обеспечивая четкую и надежную связь для легкого рабочего процесса на больших расстояниях до 1100 футов (350 м).

EaglesHero Launches Steadicom SE Wireless Intercom System for Seamless Team Talk

Разработанная для доступности без ущерба для качества, эта легкая полнодуплексная система связи может похвастаться передовой технологией шумоподавления и устойчивостью к шуму ветра, и водозащищенностью, помогая членам команды эффективно сотрудничать в коммерческом производстве видео и мероприятиях на открытом воздухе при любых погодных условиях.

Восемь гарнитур: идеально подходит для скоординированной командной работы

Steadicom SE от EaglesHero поддерживает до восьми гарнитур, что соответствует требованиям пользователей и делает систему очень надежной и эффективной для динамичных команд малого и среднего размера. Технология динамической перестройки частоты системы внутренней связи автоматически предотвращает радиопомехи для стабильной и надежной голосовой связи даже в сложной радиочастотной среде. Steadicom SE поддерживает полнодуплексную связь, поэтому члены команды могут говорить одновременно, экономя драгоценное время и повышая эффективность работы.

Шумоподавление и качественный звук

Усовершенствованная технология шумоподавления с двумя микрофонами в Steadicom SE устраняет нежелательный шум, поддерживая соотношение сигнал/шум на уровне 71 дБ и обеспечивая громкость и четкость голоса в шумной обстановке.

Легкая, красивая, удобная

Изготовленная из более легких и прочных материалов, гарнитура Steadicom SE весит не больше смартфона. Со Steadicom SE профессиональные пользователи могут попрощаться с дискомфортом во время длительного использования. Сменная амбушура пригодится летом, обеспечивая пользователям гигиену и комфорт ношения.

Непрерывное питание, бесконечное творчество

Съемные аккумуляторы гарнитур Steadicom SE обеспечивают долгую работу системы с моментальной заменой аккумуляторов. В стандартной комплектации с системами внутренней связи EaglesHero наши гарнитуры поставляются с зарядными устройствами для максимальной эффективности во время съемки. Гарнитура также поддерживает зарядку USB-C, поэтому с пауэрбанком под рукой связь не прерывается, а творчество никогда не заканчивается.

Расценки и наличие

Steadicom SE (2S-8S) поступит в продажу в России 6 июня.

Steadicom SE 2S 51 500 руб.

Steadicom SE 3S 74 800 руб.

Steadicom SE 4S 98 100 руб.

Steadicom SE 6S 144 500 руб.

Steadicom SE 8S 190 900 руб.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт EaglesHero: https://www.eagleshero.com/product/steadicom-se

О компании EaglesHero

EaglesHero — ведущий поставщик беспроводных продуктов, специализирующийся на беспроводных системах внутренней связи, системах передачи видео, мониторах и беспроводных микрофонах. EaglesHero обслуживает более 1 миллиона пользователей на рынке, включая кинопроизводство, телевещание, видеопроизводство, прямые трансляции, выставки, театры, церкви и частных создателей контента. Для получения дополнительной информации посетите https://www.eagleshero.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2428274/EaglesHero_Steadicom_SE.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2428273/EaglesHero_Logo.jpg