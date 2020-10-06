Эффективность ребрендинга и внедрения инноваций. Интеллектуальная трансформация GWM по мере приближения к закрытию выставки Auto China 2020
06 окт, 2020, 17:09 BST
ПЕКИН, 7 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания GWM (601633.SS/02333.HK), являющаяся всемирно известным автопроизводителем, представила на выставке Auto China 2020 новый интересный взгляд на свой обновленный бренд и стратегию развития продукции, продемонстрировав принципиально новые объекты основного внимания: интеллектуальные продукты и клиентоориентированность. Одним из наиболее ярких моментов выставки стала демонстрация на оригинально оформленном стенде компании GWM основных технологических платформ собственной разработки, обеспечивающих реализацию ее стратегии повышения интеллектуальности. Кроме того, компания вела прямую трансляцию, привлекшую внимание миллионов зрителей по всему миру.
Это обеспечило наглядную и убедительную демонстрацию бренда GWM и новейшей продукции фирмы. Она не только привлекла китайских участников к реализации своей новой культуры бренда и клиентоориентированных сценариев для охвата молодых потребителей, но и представила новую линейку продукции, прокладывающую путь к будущему «интеллектуальному» миру. Революционный продукт третьего поколения HAVAL H6 с усовершенствованной технологией FOTA открывает новую эру интеллектуальных средств связи, поскольку его интеллектуальные возможности позволяют ему учиться у водителя и приспосабливаться к его повседневным привычкам. Модели HAVAL H6 и HAVAL Dagou достигают уровня автономности вождения L2, а пикапы POER — уровня L4, обеспечивающего их полную поддержку в фиксированных сценариях.
Эти модели олицетворяют новые высоты в проектировании и производстве интеллектуальных автомобилей фирмы GWM после ее преобразования в транснациональную компанию-производителя технических средств передвижения. Автомобили GWM, представленные на Auto China, разработаны, спроектированы и производятся на следующих интеллектуальных модульных платформах глобального уровня:
- Платформа "L.E.O.N". Эта платформа, ориентированная на универсальность, высокую производительность, повышенную безопасность и легковесность, поддерживает разработку моделей широкого ассортимента, включая автомобили с платформами A0-D, автомобили классов SUV, MPV и др.
- Платформа "COFIS". Этот цифровой модуль, анализирующий будущие перемещения с помощью интеллектуальных кабин, параметров вождения, электронных устройств и электронной архитектуры, обеспечивает преобразование GWM.
«Наша продукция, наделенная современными возможностями использования цифровых средств и новых источников энергии, способна конкурировать на мировом рынке, — заявил заместитель генерального директора по зарубежному маркетингу компании GWM Тони Сунь (Tony Sun). — Мы надеемся использовать эту возможность для демонстрации нашего инновационного преобразования всему мировому рынку и пользователям, которые увидят изменения в нашей модели пикапа POER, предназначенной для реализации за рубежом».
Благодаря своим выдающимся научно-исследовательским возможностям компания GWM, штаб-квартира которой расположена в Баодине и представляет собой центральное ядро, руководит работой 10 научно-исследовательских центров в семи странах. Компания имеет интернациональное научно-исследовательское подразделение, насчитывающее более 17 тысяч сотрудников в Баодине (Китай), Шанхае (Китай), Йокогаме (Япония), Детройте (США), Лос-Анджелесе (США), Франкфурте (Германия), Мюнхене (Германия), Бангалоре (Индия), Коттингбруне (Австрия) и Кёнгидо (Южная Корея).
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