Эффективность ребрендинга и внедрения инноваций. Интеллектуальная трансформация GWM по мере приближения к закрытию выставки Auto China 2020

Это обеспечило наглядную и убедительную демонстрацию бренда GWM и новейшей продукции фирмы. Она не только привлекла китайских участников к реализации своей новой культуры бренда и клиентоориентированных сценариев для охвата молодых потребителей, но и представила новую линейку продукции, прокладывающую путь к будущему «интеллектуальному» миру. Революционный продукт третьего поколения HAVAL H6 с усовершенствованной технологией FOTA открывает новую эру интеллектуальных средств связи, поскольку его интеллектуальные возможности позволяют ему учиться у водителя и приспосабливаться к его повседневным привычкам. Модели HAVAL H6 и HAVAL Dagou достигают уровня автономности вождения L2, а пикапы POER — уровня L4, обеспечивающего их полную поддержку в фиксированных сценариях.

Эти модели олицетворяют новые высоты в проектировании и производстве интеллектуальных автомобилей фирмы GWM после ее преобразования в транснациональную компанию-производителя технических средств передвижения. Автомобили GWM, представленные на Auto China, разработаны, спроектированы и производятся на следующих интеллектуальных модульных платформах глобального уровня:

Платформа "L.E.O.N" . Эта платформа, ориентированная на универсальность, высокую производительность, повышенную безопасность и легковесность, поддерживает разработку моделей широкого ассортимента, включая автомобили с платформами A0-D, автомобили классов SUV, MPV и др.

. Эта платформа, ориентированная на универсальность, высокую производительность, повышенную безопасность и легковесность, поддерживает разработку моделей широкого ассортимента, включая автомобили с платформами A0-D, автомобили классов SUV, MPV и др. Платформа "COFIS". Этот цифровой модуль, анализирующий будущие перемещения с помощью интеллектуальных кабин, параметров вождения, электронных устройств и электронной архитектуры, обеспечивает преобразование GWM.

«Наша продукция, наделенная современными возможностями использования цифровых средств и новых источников энергии, способна конкурировать на мировом рынке, — заявил заместитель генерального директора по зарубежному маркетингу компании GWM Тони Сунь (Tony Sun). — Мы надеемся использовать эту возможность для демонстрации нашего инновационного преобразования всему мировому рынку и пользователям, которые увидят изменения в нашей модели пикапа POER, предназначенной для реализации за рубежом».

Благодаря своим выдающимся научно-исследовательским возможностям компания GWM, штаб-квартира которой расположена в Баодине и представляет собой центральное ядро, руководит работой 10 научно-исследовательских центров в семи странах. Компания имеет интернациональное научно-исследовательское подразделение, насчитывающее более 17 тысяч сотрудников в Баодине (Китай), Шанхае (Китай), Йокогаме (Япония), Детройте (США), Лос-Анджелесе (США), Франкфурте (Германия), Мюнхене (Германия), Бангалоре (Индия), Коттингбруне (Австрия) и Кёнгидо (Южная Корея).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1307224/Rebranding_Innovation_Power_GWM_s_Intelligent_Transformation_Auto_China_2020_Closes.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1307225/GWM_Showcases_3rd_Gen_H6_SUV_Auto_China_2020.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1307226/1.jpg

SOURCE GWM