Его Светлейшее Высочество князь Монако Альбер II закрывает конференцию CleanEquity® 2020

ЛОНДОН, 29 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- В пятницу 23 октября конференция CleanEquity®, организованная лондонским инвестиционным банком Innovator Capital и Экономическим советом Монако, завершилась церемонией награждения победителей конкурса и речью соучредителя данного мероприятия, Его Светлейшего Высочества князя Монако Альбера II, вручавшего награды.

Впервые в истории конференция CleanEquity транслировалась в прямом эфире на весь мир по каналу EarthX TV. Эта трансляция будет доступна для просмотра по запросу. Телеканал EarthX TV был запущен в 2020 году некоммерческой организацией EarthX, расположенной в Далласе. Его стратегическая цель заключается в том, чтобы стать главной в мире сетью потокового вещания для реализации экологических программ, освещающих междисциплинарные решения ключевых проблем, с которыми сталкивается природный мир. Некоммерческая организация EarthX была основана в 2011 году Траммеллом Кроу (Trammell S. Crow).

Промо-ролик, посвященный конференции CleanEquity 2020, можно посмотреть здесь.

В этом году на CleanEquity были представлены 22 компании, и после совещания с Его Светлейшим Высочеством жюри конкурса выбрало трех лауреатов Премии CleanEquity за высокие достижения:

Olombria (Великобритания) — «За высокие достижения в сфере научных исследований»: решение проблемы неуклонно снижающейся численности диких опылителей путем стимулирования летающих насекомых к повышению эффективности своей опылительной деятельности за счет использования летучих химических соединений;

METRON (Франция) — «За высокие достижения в сфере разработок»: эта компания разработала платформу рационального энергопотребления на основе искусственного интеллекта для промышленного сектора, позволяющую заблаговременно выявлять возможности оптимизации расхода энергии и подключаться к децентрализованным энергетическим объектам; и

OrganoClick (Швеция) — «За высокие достижения в сфере коммерциализации»: разработка и практическая реализация экологически безопасных технологий производства химических продуктов и материалов, заменяющих органические полимеры и токсичные химикаты.

Вторые места в указанных номинациях заняли компании GoodHout (Нидерланды), Polystyvert (Канада) и Envelio (Германия) соответственно.

В качестве наград были вручены скульптуры, созданные перспективным французским художником Самюэлем де Гюнцбургом (Samuel de Gunzburg), который живет и работает в Лондоне.

В своей речи Его Светлейшее Высочество сказал:

«Невзирая на ограничения, обусловленные кризисом в сфере здравоохранения, мы продолжаем работу, направленную на реализацию целей, предусмотренных в SDGs, и решение проблем, связанных с изменением климата и его последствиями».

Его Светлейшее Высочество поздравил победителей и призеров конкурса.

Председатель правления банка Innovator Capital и соучредитель конференции CleanEquity Мунго Парк (Mungo Park) заявил следующее:

«Мы благодарим Его Светлейшее Высочество за непрерывную поддержку, оказываемую им на протяжении всего года. Ваша помощь, Монсеньор, была и остается бесценной. Мы также благодарны всем, кто был с нами в Монако, и тем, кто участвовал в нашем мероприятии удаленно. В 2021 году мы станем еще сильнее.

И наконец, но не в последнюю очередь, мы выражаем свою благодарность Фонду князя Монако Альбера II , BP Ventures, Cision, Climate-KIC, Covington & Burling, Cranfield, Earth Capital, EarthX, Edufront, Экономическому совету Монако, Parkview International и Taronis Fuels».

Контактная информация:

Conor Barrett (Конор Бэрретт)

Innovator Capital

[email protected]

О банке Innovator Capital

Деятельность лондонского специализированного инвестиционного банка Innovator Capital (ICL), основанного в 2003 году, сосредоточена на компаниях, занимающихся разработкой медицинских и экологически безопасных технологий, консультировании по вопросам корпоративных финансов, слияний и поглощений, интеллектуальной собственности, развития бизнеса и хозяйственной деятельности. Стратегической целью банка ICL является оказание помощи компаниям частного и государственного секторов, имеющим значительные интеллектуальные ресурсы, в нахождении подходящих инвесторов, заказчиков, клиентов, лицензиатов и коммерческих партнеров. Следите за новостями ICL и CleanEquity на страницах LinkedIn.

Об организации EarthX

EarthX проводит крупнейшую в мире выставку, конференцию и кинофестиваль, посвященные защите окружающей среды, и является членом Международного союза охраны природы (IUCN). Канал EarthxTV, который начал свою работу осенью 2020 года, представляет собой интернет-платформу для проведения всесторонних и содержательных дискуссий и программ экологической направленности, а также площадку для демонстрации вновь появляющихся информационных и видео-материалов. Эта некоммерческая организация, основанная в 2011 году специалистом по охране окружающей среды и предпринимателем Траммеллом Кроу согласно статье 501(c)(3) Налогового Кодекса США и располагающаяся в штате Техас, занимается развитием экологической грамотности и информированности посредством стимулирования сознательного ведения бизнеса, общественного сотрудничества и реализации решений, разрабатываемых по инициативе общин и способствующих устойчивому развитию. Проводившаяся в апреле виртуальная конференция Earthx2020 привлекла к себе внимание более чем 550 тысяч посетителей со всего мира. Посетите сайт по адресу www.EarthX.org или следите за нашими новостями (имя пользователя: @earthxorg) в социальных сетях Instagram, Twitter и Facebook.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1029336/CEM2020_white_cropped_Logo.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.innovator-capital.com



SOURCE Innovator Capital