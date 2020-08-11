Эксклюзивная технология защиты данных от Infortrend: распределенный режим обеспечивает высокую производительность и эффективное использование емкости

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Tайвань, 11 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, оснастила свои NAS-системы EonStor CS эксклюзивным распределенным режимом. Данный режим обеспечивает защиту данных корпоративных клиентов, одновременно повышая коэффициент использования емкости хранилища на 90% и производительность на 50% по сравнению с традиционными технологиями защиты информации - например, на базе помехоустойчивого кода и функции репликации.

EonStor CS - NAS-система с возможностью горизонтального масштабирования за счет добавления новых узлов. Подобная архитектура обеспечивает линейное расширение емкости и повышение производительности по мере увеличения числа системных узлов. В дополнение к традиционным помехоустойчивым кодам и функции репликации EonStor CS поддерживает эксклюзивный распределенный режим защиты данных, предоставляющий корпоративным клиентам такие преимущества, как повышенная производительность, оптимизация использования емкости и снижение совокупной стоимости владения (ТСО). Благодаря поддержке одно- и двухузловых кластеров, на ранних этапах система может содержать всего один или два узла с последующим увеличением их числа по мере роста потребностей в дополнительной емкости и производительности хранилища. В распределенном режиме каждый файл равномерно распределяется между всеми узлами, а в хранилище записывается только одна его копия. В отличие от архитектуры на базе помехустойчивого кода подобный режим не требует расчета четности данных и не создает дублирующихся копий информации как в случае с функцией репликации. В результате коэффициент полезного использования емкости хранилища достигает 90%, а производительность системы повышается на 50% по сравнению с другими моделями защиты данных.

EonStor CS обладает уникальной архитектурой со встроенным слоем защиты RAID от Infortrend. В отличие от традиционных NAS-систем с горизонтальным масштабированием, в которых восстановление поврежденных данных производится с помощью других узлов по сети, в EonStor CS этот процесс не требует сетевых ресурсов, поскольку происходит внутри узла посредством механизма RAID. Таким образом, поврежденная информация восстанавливается быстрее, не оказывая никакого влияния на общую производительность системы.

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

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Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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