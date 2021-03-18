Elcomsoft iOS Forensic Toolkit 7.0: низкоуровневый анализ iPhone 12 и iOS 14

LONDON, 18 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Новая версия Elcomsoft iOS Forensic Toolkit 7.0 предоставляет возможность низкоуровневого анализа устройств линейки iPhone 12, работающих под управлением iOS 14 – 14.3. Извлекается как образ файловой системы устройства, так и Связка ключей, в которой содержатся пароли пользователи, ключи и маркеры аутентификации. Установка джейлбрейка для работы программы не требуется.

В список поддерживаемых моделей вошла вся линейка устройств на основе процессоров Apple A14 Bionic, включая все модели iPhone 12 и планшет iPad Air 4 поколения. Поддерживаемые версии iOS - с 14.0 по 14.3 включительно. Поддержка новых версий iOS добавлена и для всех других устройств, выпущенных Apple и поддерживающих обновление до iOS 14.

Расширение списка поддерживаемых версий iOS посредством агента-экстрактора означает, что извлечь данные из устройств iPhone и iPad без установки джейлбрейка стало возможно для всех устройств от iPhone 5s до iPhone 12 включительно с установленными версиями iOS с 9 по 14.3. Низкоуровневый анализ реализован посредством извлечения полного образа файловой системы и расшифровки Связки ключей, в которой хранятся пароли пользователя, ключи, сертификаты и маркеры аутентификации.

Использование агента-экстрактора позволяет экспертам извлекать данные из iPhone без джейлбрейка, а при использовании учётной записи, зарегистрированной в программе Apple для разработчиков - и без выхода устройства в интернет. Агент-экстрактор не модифицирует пользовательские данные и демонстрирует высокую скорость, надёжность и совместимость, сводя к нулю связанный с джейлбрейками риск приведения устройства в неработоспособное состояние.

В сравнении с другими доступными методами анализа использование агента-экстрактора является наиболее прозрачным и чистым с криминалистической точки зрения способом получить доступ к максимальному объёму информации, включая переписку в программах мгновенного обмена сообщениями, социальных сетях, данные о местоположении и многое другое.

Ознакомьтесь с деталями криминалистического анализа iPhone 12 и устройств под управлением iOS 14 в нашем блоге.

Для установки агента рекомендуется использовать Apple ID, зарегистрированный в Программе разработчика Apple. Для пользователей компьютеров Mac доступен альтернативный способ, не требующий участия в Программе разработчика Apple.

О продукте

Elcomsoft iOS Forensic Toolkit - специализированный инструмент для извлечения данных из устройств под управлением Apple iOS методами низкоуровневого и логического анализа. Продукт поддерживает все поколения iPhone, iPad и iPod Touch. Низкоуровневое извлечение файловой системы и расшифровка Связки ключей доступны для устройств от iPhone 5s до iPhone 12, 12 Pro, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

О компании

«ЭлкомСофт» – российский разработчик программного обеспечения в области восстановления паролей и данных. Решения «ЭлкомСофт» используются корпорациями, правительственными организациями и правоохранительными органами и спецслужбами. Головной офис «ЭлкомСофт» расположен в Москве. Дополнительная информация на сайте https://www.elcomsoft.ru

SOURCE ElcomSoft Co. Ltd.