Enabot представляет ROLA PetPal и ROLA PetTracker для связи с домашними животными

ОРЛАНДО, штат Флорида, 21 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Enabot с радостью объявляет об официальном запуске своих последних инноваций в области pet-технологий: rOLA PETPAL и ROLA PetTracker.

ROLA PetPal: Remotely Play With Your Pets - Anytime, Anywhere. ROLA PetTracker: See the World Through Your Pet’s Eyes.

За шесть лет Enabot стала одним из лидеров в области семейной робототехники благодаря своей знаменитой серии EBO. EBO X стал лауреатом премии CES Innovation Awards 2023 года, продемонстрировав приверженность компании совершенству и изобретательности. Enabot готовится совершить еще один огромный рывок в 2024 году, запустив СЕРИЮ ROLA, новую линейку высокотехнологичных устройств, спроектированных специально для вашего питомца. Делая запуск новой линейки, Enabot снова изменит парадигму робототехники, представив более интеллектуальные решения для отслеживания домашних животных, которые удовлетворяют растущие потребности владельцев домашних животных во всем мире.

ROLA PetPal – Удаленно играйте со своими домашними животными - в любое время и в любом месте.

ROLA PetPal оснащен основными функциями безопасности и развлечений, включая камеры высокой четкости, способность перемещаться по всему дому, автоматическую подзарядку и распознавание домашних животных с помощью ИИ. Он также знаменует собой смелое продвижение в области мониторинга домашних животных с новаторской технологией двусторонней голосовой связи в реальном времени. Просто приучите своего питомца нажимать кнопку вызова PetPal с легким доступом, и вуаля! Вы получите привет прямо на свой телефон. ROLA PetPal также оснащена интерактивными игрушками и автоматическим дозатором лакомств, поэтому ваши друзья всегда будут развлекаться, где бы вы ни находились.

Интерактивные игрушки ROLA PetPal, в том числе игровая палка, лазерная игра и катящийся мяч, обеспечивают бесконечное удовольствие. С дистанционно управляемым диспенсером лакомств один клик – это все, что нужно, чтобы вознаградить ваших питомцев в режиме реального времени. Кроме того, приложение ROLA имеет 9 действий и 7 звуковых эффектов, которые обеспечивают круглосуточное развлечение.

ROLA PetPal предлагает услуги подписки Cloud+ Subscription, обеспечивая круглосуточное воспроизведение в облаке, интеллектуальные оповещения и ежедневные видеоблоги домашних животных для непревзойденного пользовательского опыта.

Интегрированная камера ROLA PetPal позволяет пользователям стать активными участниками мира своих питомцев. Будь то мониторинг игры, произнесение утешительных слов или удаленная подача вкусняшек, серия ROLA PETPAL предлагает пользователям бесперебойное соединение, где бы они ни находились. Это выходит за рамки простого мониторинга и дарит спокойствие и общение, которые сглаживают тревогу при разлуке с питомцем.

Базовая цена ROLA PetPal составляет 28 999 рублей.Посетите www.enabot.com для получения более подробной информации и цен на раннее бронирование.

ROLA PetTracker – Посмотрите на мир глазами вашего питомца.

ROLA PetTracker отличается от традиционных трекеров домашних животных за счет интегрирования встроенной камеры, которая фиксирует приключения вашего питомца в режиме реального времени. Будь то фотосъемка, запись видео или прямая трансляция в социальных сетях – это моменты, которые будут запечатлены навсегда.

Используя GPS, LBS, отслеживание изображений и позиционирование звука и света, ROLA PetTracker позволяет отслеживать местоположение и маршрут вашего питомца в режиме реального времени. Функция «Защитный забор» создает виртуальный забор и отправляет мгновенное предупреждение, если ваш питомец «выходит» за него. Кроме того, с QR-кодом и кнопкой SOS добрые люди могут мгновенно связаться с пользователями, если домашнее животное потеряется.

Самое приятное, что можно задействовать весь район: приложение ROLA создает социальную сеть для домашних животных, чтобы пользователи могли общаться с другими любителями домашних животных. Разработанный для удобства, ROLA PetTracker прост в настройке, разборке и зарядке.

Цена изделия составляет 14 999 рублей.Посетите www.enabot.com для получения более подробной информации и цен при раннем бронировании.

О компании Enabot

Enabot была основана в Шэньчжэне, Китай, в 2018 году со смелой целью – исследования, разработка и продвижение домашних роботов-помощников или хоумботов. Нашим приоритетом номер один является расширение прав и возможностей семей с помощью передовых технологий. Концепция бренда Enabot – «Always Together» (Всегда вместе) отражает наше направление как «теплого» технологического предприятия, которое стремится обслуживать десятки миллионов современных семей. Проще говоря, мы хотим способствовать объединению и счастью семьи с помощью передового, высокотехнологичного партнерства.

Подробнее о целях и миссии Enabot на сайте

https://www.youtube.com/watch?v=lLhIf5RD8gI

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2364757/ROLA_PetPal_Remotely_Play_With_Your_Pets___Anytime_Anywhere.jpg

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