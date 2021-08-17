EonStor CS оптимизирует обработку медиаданных с помощью функции автоматического распределения данных по уровням

ТАЙБЭЙ, 17 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий поставщик корпоративных систем хранения данных, разработала функцию автоматического распределения данных по уровням хранилища для горизонтально масштабируемых сетевых хранилищ EonStor CS (CS) с целью оптимизации использования емкости хранилищ и повышения скорости обработки часто используемой информации в индустрии медиа и развлечений.

По данным Forbes, к 2025 году мировой рынок хранилищ данных в индустрии медиа и развлечений будет оцениваться около 16,5 млрд долл. США. На фоне пандемии COVID-19 и с учетом растущей популярности 4К телевидения вырос спрос на контент с разрешением 4K/8K. Поскольку размер файлов в формате RAW легко может достигать 100 ТБ, роль цифровых хранилищ сложно переоценить. Для компании среднего или крупного масштаба требуются хранилища данных емкостью на уровне ПБ. Студии, занимающиеся пост-производством видео, практикуют совместное медиаредактирование, поэтому хранилища данных должны обеспечивать высокую производительность, чтобы справиться с обработкой множества запросов редакторов видеоматериалов одновременно.

EonStor CS идеально подходит для рабочих процессов индустрии медиа и развлечений — с этим решением производительность растет линейно при увеличении объема медиа-контента по мере добавления новых узлов CS. Кроме того, устройство теперь поддерживает функцию автоматического распределения данных по уровням хранилища с использованием преимуществ как SSD, так и HDD. С помощью интеллектуального алгоритма система автоматически распределяет данные по высокопроизводительным твердотельным накопителям в соответствии с требованиями к совместному редактированию видео. Таким образом ускоряется процесс выполнения проектов. Завершенные проекты переносятся в HDD пул с высокой емкостью в запланированное время, что значительно экономит средства. Уровень HDD создается путем добавления HDD корпуса расширения к All-Flash узлу CS или добавления HDD-узлов в All-Flash CS кластер.

«С функцией автоматического распределения данных по уровням EonStor CS данное решение может использоваться не только для хранения медиа-данных, но и для обеспечения их быстрой обработки при снижении совокупной стоимости владения. Миграция файлов выполняется в автоматическом режиме в соответствии с настроенным расписанием, облегчая управление ИТ-процессами и позволяя сосредоточиться на производственных задачах», — отметил старший директор по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее о EonStor CS и автоматическом распределении данных по уровням хранилища

Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc. Другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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