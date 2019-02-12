EonStor GSc: cекретное оружие для совместного доступа к файлам в корпоративном облаке

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 11 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня представила настоящее «секретное оружие» для совместного доступа к файлам в корпоративном облаке – гибридное устройство облачного хранения информации EonStor GSc Hybrid Cloud Storage Appliance .

Что делает совместный доступ к файлам (Cloud File Sharing) в облаке обязательным инструментом для управления данными? Коллективный облачный доступ характеризуется наибольшим удобством и доступностью операций сохранения и обмена файлами в любое время и в любом месте. Облако обеспечивает бизнесу гибкие возможности для расширения емкости хранилища при меньших затратах на первоначальную установку.

Являясь простейшим механизмом для совместного доступа к файлам, Cloud Sharing тем не менее создает некоторые трудности для предприятий. Во-первых, облачные хранилища используют протоколы, несовместимые с существующей ИТ-инфраструктурой. Во-вторых, доступ к данным в облаке происходит медленнее, поскольку осуществляется через Интернет. В-третьих, предприятия беспокоит вопрос безопасности хранения информации в облаке - опять-таки, по причине большой зависимости хранилища от Интернета. Облако попросту не может функционировать без доступа ко всемирной сети.

EonStor GSc - отличное дополнение к Cloud File Sharing, позволяющее избегать потенциальных недостатков облачных систем. Решая проблему несовместимости, GSc обеспечивает предприятиям доступ к облачным данным при помощи стандартных протоколов вроде CIFS/NFS. Устройство также способно кэшировать часто используемые файлы в облаке, предоставляя пользователям возможность работать с этими данными так же быстро, как если бы они находились в локальном хранилище. С точки зрения безопасности , GSc осуществляет передачу данных в облако с использованием алгоритмов шифрования SSL и защищает информацию с помощью технологии шифрования данных AES. И, что самое важное, GSc дает пользователям доступ к кэшированным облачным данным даже при отсутствии подключения к Интернету.

И это еще не все. Устройство GSc способно персонализировать политику хранения информации, предоставляя пользователям возможность абсолютно прозрачно перемещать данные между различными облачными сервисами и локальной системой. «Появление GSc максимально упрощает совместный доступ к данным в облаке. Предприятия могут использовать все преимущества облачных хранилищ, избегая при этом любых потенциальных недостатков», - отметил старший директор по вопросам планирования продукции Томас Као (Thomas Kao).

Нажмите здесь для получения дополнительной информации о гибридном устройстве облачном хранения данных EonStor GSc Hybrid Cloud Storage Appliance.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.





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SOURCE Infortrend Technology, Inc.