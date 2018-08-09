EonStor GSi: новое хранилище от Infortrend с поддержкой ИИ

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Tайвань, 13 сентября 2018 года /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня представила новую линейку хранилищ информации EonStor GSi с поддержкой технологий ИИ, созданных специально для предприятий, нуждающихся в интегрированных системах для внедрения ИИ-приложений.

GSi - это комплексное решение для ИИ, сочетающее в себе хранилище (SAN и NAS), вычислительные (ЦП и ГП) и сетевые возможности. Эта интегрированная система предоставляет контейнер Docker на базе GUI-интерфейса, позволяющий с легкостью внедрять ИИ-приложения. GSi поддерживает популярные базовые системы глубинного обучения, включая TensorFlow, Caffe, а также предоставляет ряд вариантов ГП для различных сценариев использования технологий искусственного интеллекта.

Линейка GSi унаследовала превосходную производительность унифицированных хранилищ GS, а также их емкость петабайтного уровня. В линейке представлены две серии устройств. Серия EonStor GSi 3000 - это рентабельные решения, отлично подходящие для AIoT и периферийных вычислений. Устройства EonStor GSi 5000 подойдут для моделей машинного (ML)/глубинного (DL) обучения. Системы GSi также оснащены встроенным облачным шлюзом, поддерживающим соединение с основными облачными сервисами, оптимизирующим процесс хранения данных и распределяющим ресурсы между периферией и облаком для нужд ИИ-приложений.

«Новая линейка EonStor GSi предназначена для предприятий, желающих получить прямой доступ к технологиям ИИ в формате одного компактного решения, без сложного процесса настройки аппаратного и программного обеспечения», - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования продукции.

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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http://www.infortrend.com

