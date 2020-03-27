EPAM Continuum представила маску для медиков, сражающихся с пандемией СOVID-19
27 мар, 2020, 17:39 GMT
GENTL Mask - общедоступное решение, предоставляющее региональным производителям возможность удовлетворять растущий спрос на средства индивидуальной защиты
НЬЮТАУН (NEWTOWN), Пенсильвания, 27 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания EPAM Systems, Inc. (код NYSE: EPAM), ведущий международный провайдер сервисов разработки цифровых платформ и программных средств, сегодня представила GENTL Mask - открытое и общедоступное решение, позволяющее производителям эффективно решать проблему дефицита поставок защитных масок, необходимых медицинским специалистам на фоне пандемии коронавируса. Решение GENTL Mask было разработано подразделением EPAM Continuum, специализирующемся на интегрированных услугах консалтинга по вопросам коммерческой деятельности, технологий и практического опыта.
Эпидемия COVID-19 повлекла за собой резкий рост спроса на средства индивидуальной защиты, а поскольку значительный объем таких изделий производится в Китае, перебои в их поставках вызвали острый дефицит СИЗ на мировом рынке. Как сообщает издание South China Morning Post: "На сегодняшний день китайские предприятия выпускают более 100 млн масок в сутки - на 20 млн больше, чем до вспышки коронавируса". Работники медицинских учреждений, находящиеся на передовом крае борьбы с пандемией, сталкиваются с катастрофическим дефицитом тестов и средств индивидуальной защиты, позволяющих им уберечься от заражения и продолжать уход за пациентами. Ранее в этом месяце Всемирная организация здравоохранения призвала руководство промышленных предприятий нарастить объемы выпуска СИЗ на 40% для удовлетворения растущего спроса на мировом рынке.
"В ответ на проблему с цепочкой поставок было предпринято множество усилий на низовом уровне. В рамках проекта GENTL Mask мы разработали инновационную конструкцию маски, которую очень легко производить в больших масштабах, - отметил вице-президент EPAM Continuum Крис Мишо (Chris Michaud). - В зависимости от конкретных особенностей систем здравоохранения некоторые больницы испытывают недостаток хирургических масок, а у других заканчиваются маски с фильтрами. Мы решили удовлетворить обе эти потребности модульной конструкцией маски, оперативно разработав рабочие прототипы GENTL Mask в нашей лаборатории Made Real Lab™, где наши клиенты и потребители могут увидеть, пощупать и испытать возможности различных уникальных концепций. и сегодня GENTL Mask проходит процедуру экспертного анализа рядом ведущих организаций сферы здравоохранения в различных уголках земного шара, а также тестируется производителями и правительственными учреждениями в нескольких странах мира".
GENTL Mask предоставляет открытый дизайн , предполагающий использование общедоступных материалов и простого производственного процесса для заполнения пробелов в цепочке поставок силами местных предприятий. Разработанная на базе модульного подхода, обеспечивающего простую и гибкую адаптацию, конструкция маски GENTL позволяет производителям изготавливать двухслойное изделие для общей защиты или же плоскую трехслойную версию с применением фильтрационных материалов промышленного класса, способных улавливать частицы величиной более 1,0 мкм.
"Являясь убежденными сторонниками концепции "open source", мы стремились сделать GENTL Mask доступной для всех, предложив абсолютно открытое решение, - прокомментировал вице-президент по вопросам корпоративных продуктов EPAM Джитин Агарвал (Jitin Agarwal). - Разработанное с желанием защитить наших медиков и снизить негативное влияние коронавируса, это решение объединяет два важных рыночных сегмента - региональных производителей и местные системы здравоохранения, - в совместной борьбе с глобальным кризисом".
Узнайте больше о GENTL Mask на solutionshub.epam.com/solution/gentl-mask. Для получения дополнительной информации о GENTL Mask или для связи с местными производителями и медицинскими учреждениями обращайтесь по адресу электронной почты [email protected].
EPAM Continuum предлагает конструкционное решение GENTL Mask абсолютно бесплатно в качестве своего вклада в преодоление глобальной чрезвычайной ситуации. Данный пресс-релиз и GENTL Mask не предназначены для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний. Заявления в отношении GENTL Mask не подвергались оценке Управлением по контролю качества продуктов питания и медикаментов США или какими-либо другими регулирующими органами. GENTL Mask не тестировалась, и не подвергалась какому-либо экспертному анализу, являющемуся обязательным для любой разработки медицинского назначения. Частные лица или организации, выпускающие маски с использованием данного конструкторского решения и его спецификаций, несут полную ответственность за соблюдение федеральных или государственных нормативных требований, распространяющихся на процесс производства или сбыта масок медицинского назначения. Частные лица и организации могут абсолютно бесплатно использовать, воспроизводить, модифицировать или распространять копии конструкционного решения и его спецификаций, в том числе в целях коммерческого производства, не претендуя на права собственности на конструкцию и спецификации продукта, а также на логотип "GENTL Mask", принадлежащие EPAM Continuum. ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРЯМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ЗАПРЕТОВ КОМПАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ КОНСТРУКЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИЙ МАСКИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
О компании EPAM Systems
Начиная с 1993 года, компания EPAM Systems, Inc. (код NYSE: EPAM) использует свой опыт в разработке программного обеспечения для достижения статуса ведущего международного агентства по созданию цифровых платформ и дизайну программных продуктов. Следуя своей "разработческой философии" и инновационной стратегии, направленной на наращивание потенциала в сфере программного дизайна и консалтинга, EPAM совместно со своими клиентами разрабатывает новаторские решения, превращающие сложные бизнес-задачи в реальные бизнес-результаты. Филиалы EPAM обслуживают клиентов в более чем 30 странах Северной Америки, Европы, Азии и Тихоокеанского региона. Являясь признанным лидером в различных сегментах рынка ведущих независимых исследовательских агентств, EPAM начиная с 2013 года входит в четверку технологических компаний, ежегодно включаемых в рейтинг Forbes "25 самых быстро развивающихся акционерных компаний технологического сектора", а в 2019 году стала единственным предприятием ИТ-сектора, вошедшей в рейтинг Forbes "100 самых быстро развивающихся компаний мира". Узнайте больше на www.epam.com. Следите за нашими новостями в Twitter @EPAMSYSTEMS и LinkedIn.
Прогностические заявления
Данный пресс-релиз содержит заявления, которые могут считаться прогностическими согласно определению, предусмотренному положениями о "безопасной гавани" в Законе США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Такие заявления подвержены различным факторам риска и неопределенности, под влиянием которых прогнозы относительно будущих событий могут оказаться ошибочными. В число факторов, которые могут привести к значительному отличию фактических результатов от изложенных в прогностических заявлениях, входят общая экономическая ситуация, а также обстоятельства, изложенные в нашем последнем ежегодном отчете по форме 10-K и других документах, подаваемых нами в Комиссию по ценным бумагам и фондовым рынкам. EPAM не несет никакой ответственности за обновление или пересмотр прогностических заявлений для отражения новой информации, событий или обстоятельств или с какой-либо иной целью за исключением случаев, когда подобных действий требуют положения действующего законодательства в сфере ценных бумаг.
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SOURCE EPAM Systems, Inc.
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