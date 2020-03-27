EPAM Continuum представила маску для медиков, сражающихся с пандемией СOVID-19

GENTL Mask - общедоступное решение, предоставляющее региональным производителям возможность удовлетворять растущий спрос на средства индивидуальной защиты

НЬЮТАУН (NEWTOWN), Пенсильвания, 27 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания EPAM Systems, Inc. (код NYSE: EPAM), ведущий международный провайдер сервисов разработки цифровых платформ и программных средств, сегодня представила GENTL Mask - открытое и общедоступное решение, позволяющее производителям эффективно решать проблему дефицита поставок защитных масок, необходимых медицинским специалистам на фоне пандемии коронавируса. Решение GENTL Mask было разработано подразделением EPAM Continuum , специализирующемся на интегрированных услугах консалтинга по вопросам коммерческой деятельности, технологий и практического опыта.

Эпидемия COVID-19 повлекла за собой резкий рост спроса на средства индивидуальной защиты, а поскольку значительный объем таких изделий производится в Китае, перебои в их поставках вызвали острый дефицит СИЗ на мировом рынке. Как сообщает издание South China Morning Post : "На сегодняшний день китайские предприятия выпускают более 100 млн масок в сутки - на 20 млн больше, чем до вспышки коронавируса". Работники медицинских учреждений, находящиеся на передовом крае борьбы с пандемией, сталкиваются с катастрофическим дефицитом тестов и средств индивидуальной защиты, позволяющих им уберечься от заражения и продолжать уход за пациентами. Ранее в этом месяце Всемирная организация здравоохранения призвала руководство промышленных предприятий нарастить объемы выпуска СИЗ на 40% для удовлетворения растущего спроса на мировом рынке.

"В ответ на проблему с цепочкой поставок было предпринято множество усилий на низовом уровне. В рамках проекта GENTL Mask мы разработали инновационную конструкцию маски, которую очень легко производить в больших масштабах, - отметил вице-президент EPAM Continuum Крис Мишо (Chris Michaud). - В зависимости от конкретных особенностей систем здравоохранения некоторые больницы испытывают недостаток хирургических масок, а у других заканчиваются маски с фильтрами. Мы решили удовлетворить обе эти потребности модульной конструкцией маски, оперативно разработав рабочие прототипы GENTL Mask в нашей лаборатории Made Real Lab™, где наши клиенты и потребители могут увидеть, пощупать и испытать возможности различных уникальных концепций. и сегодня GENTL Mask проходит процедуру экспертного анализа рядом ведущих организаций сферы здравоохранения в различных уголках земного шара, а также тестируется производителями и правительственными учреждениями в нескольких странах мира".

GENTL Mask предоставляет открытый дизайн , предполагающий использование общедоступных материалов и простого производственного процесса для заполнения пробелов в цепочке поставок силами местных предприятий. Разработанная на базе модульного подхода, обеспечивающего простую и гибкую адаптацию, конструкция маски GENTL позволяет производителям изготавливать двухслойное изделие для общей защиты или же плоскую трехслойную версию с применением фильтрационных материалов промышленного класса, способных улавливать частицы величиной более 1,0 мкм.

"Являясь убежденными сторонниками концепции "open source", мы стремились сделать GENTL Mask доступной для всех, предложив абсолютно открытое решение, - прокомментировал вице-президент по вопросам корпоративных продуктов EPAM Джитин Агарвал (Jitin Agarwal). - Разработанное с желанием защитить наших медиков и снизить негативное влияние коронавируса, это решение объединяет два важных рыночных сегмента - региональных производителей и местные системы здравоохранения, - в совместной борьбе с глобальным кризисом".

Узнайте больше о GENTL Mask на solutionshub.epam.com/solution/gentl-mask . Для получения дополнительной информации о GENTL Mask или для связи с местными производителями и медицинскими учреждениями обращайтесь по адресу электронной почты [email protected] .

EPAM Continuum предлагает конструкционное решение GENTL Mask абсолютно бесплатно в качестве своего вклада в преодоление глобальной чрезвычайной ситуации. Данный пресс-релиз и GENTL Mask не предназначены для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний. Заявления в отношении GENTL Mask не подвергались оценке Управлением по контролю качества продуктов питания и медикаментов США или какими-либо другими регулирующими органами. GENTL Mask не тестировалась, и не подвергалась какому-либо экспертному анализу, являющемуся обязательным для любой разработки медицинского назначения. Частные лица или организации, выпускающие маски с использованием данного конструкторского решения и его спецификаций, несут полную ответственность за соблюдение федеральных или государственных нормативных требований, распространяющихся на процесс производства или сбыта масок медицинского назначения. Частные лица и организации могут абсолютно бесплатно использовать, воспроизводить, модифицировать или распространять копии конструкционного решения и его спецификаций, в том числе в целях коммерческого производства, не претендуя на права собственности на конструкцию и спецификации продукта, а также на логотип "GENTL Mask", принадлежащие EPAM Continuum. ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРЯМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ЗАПРЕТОВ КОМПАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ КОНСТРУКЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИЙ МАСКИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

О компании EPAM Systems

Начиная с 1993 года, компания EPAM Systems, Inc. (код NYSE: EPAM) использует свой опыт в разработке программного обеспечения для достижения статуса ведущего международного агентства по созданию цифровых платформ и дизайну программных продуктов. Следуя своей "разработческой философии" и инновационной стратегии, направленной на наращивание потенциала в сфере программного дизайна и консалтинга, EPAM совместно со своими клиентами разрабатывает новаторские решения, превращающие сложные бизнес-задачи в реальные бизнес-результаты. Филиалы EPAM обслуживают клиентов в более чем 30 странах Северной Америки, Европы, Азии и Тихоокеанского региона. Являясь признанным лидером в различных сегментах рынка ведущих независимых исследовательских агентств, EPAM начиная с 2013 года входит в четверку технологических компаний, ежегодно включаемых в рейтинг Forbes "25 самых быстро развивающихся акционерных компаний технологического сектора", а в 2019 году стала единственным предприятием ИТ-сектора, вошедшей в рейтинг Forbes "100 самых быстро развивающихся компаний мира". Узнайте больше на www.epam.com . Следите за нашими новостями в Twitter @EPAMSYSTEMS и LinkedIn .

Прогностические заявления

Данный пресс-релиз содержит заявления, которые могут считаться прогностическими согласно определению, предусмотренному положениями о "безопасной гавани" в Законе США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Такие заявления подвержены различным факторам риска и неопределенности, под влиянием которых прогнозы относительно будущих событий могут оказаться ошибочными. В число факторов, которые могут привести к значительному отличию фактических результатов от изложенных в прогностических заявлениях, входят общая экономическая ситуация, а также обстоятельства, изложенные в нашем последнем ежегодном отчете по форме 10-K и других документах, подаваемых нами в Комиссию по ценным бумагам и фондовым рынкам. EPAM не несет никакой ответственности за обновление или пересмотр прогностических заявлений для отражения новой информации, событий или обстоятельств или с какой-либо иной целью за исключением случаев, когда подобных действий требуют положения действующего законодательства в сфере ценных бумаг.

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SOURCE EPAM Systems, Inc.