EPG и Raffles The Palm Dubai представляют ограниченный тираж роскошных брендовых резиденций «Raffles: Современная коллекция» на острове Джумейра, Дубаи 

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Emerald Palace Group

20 нояб, 2023, 07:00 GMT

ДУБАИ, OАЭ, 20 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Emerald Palace Group (EPG) с гордостью сообщает о сотрудничестве с Raffles The Palm, для запуска "Современной коллекции" резиденций и пентхаусов Raffles, расположенных на престижном Западном полумесяце пальмового острова Джумейра в Дубае. 

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EPG and Raffles The Palm Dubai Debuts First of its Kind Luxury Branded Residences in the UAE
EPG and Raffles The Palm Dubai Debuts First of its Kind Luxury Branded Residences in the UAE

 "Современная коллекция" Raffles состоит из 30 резиденций в формате от 2 до 5 спален, площадью от 232 кв. метров до просторных 2415 кв. метров, стоимостью от 5 миллионов долларов США (460 миллионов российских рублей). Вдохновляясь величием узнаваемого классического стиля Raffles, всемирно известная архитектурная студия Yodezeen тщательно продумала сочетание современного комфорта этих резиденций с роскошью ар-деко. Сочетание изящества вечной классики и сдержанных элементов современного дизайна создает уникальные условия для жизни, в которых скромность и величие органично дополняют друг друга. 

Резиденции предлагаются полностью меблированными. Кухни оснащены встроенной немецкой техникой Miele и изготовленными на заказ кухонными модулями Poliform, выполненными из дерева и мрамора. В ванных комнатах установлены системы тропического душа, отдельно стоящие ванны, а также изготовленные на заказ итальянские туалетные столики от Gessi и прочие уникальные элементы. 

Серан Жорже (Seran Gheorghe), вице-президент EPG и директор по продажам Raffles The Palm Residences, выразил свой энтузиазм в отношении этого выдающегося проекта: «Возможность такого рода появляется лишь изредка, и своим примером устанавливает новый стандарт для премиум сегмента рынка недвижимости в Дубае, а также превосходит ожидания самой взыскательной клиентуры. Мы собрали вместе ведущих специалистов в области архитектуры и дизайна интерьера, а также люксовые бренды мебели, техники и освещения, чтобы гарантировать наивысший уровень качества тем, кому посчастливится называть эти эксклюзивные резиденции из коллекции Raffles своим домом. Благодаря месторасположению, из каждой резиденции с любого ракурса открывается безупречный вид на море». 

Каждая резиденция из "Современной коллекции" Raffles демонстрирует оптимальный баланс эстетики и практичности, а из огромных окон открывается живописный вид на восход солнца над островом Палм-Джумейра и безмятежные виды на закат над Персидским заливом. Внутреннее пространство резиденций украшено дорогой отделкой из натуральных материалов с тонкими отсылками к ар-деко. Интерьеры украшают продуманные до мелочей элементы декора и предметы мебели от элитных брендов Georgetti, Poltrona Frau, Minotti, Poliform и Cattelan Italia. 

Заинтересованные иностранные клиенты могут обратиться к нам, чтобы назначить презентацию в режиме онлайн. Современные технологии позволяют нам обеспечить максимально эффективный и увлекательный просмотр в 3D формате. 

О Raffles The Palm:rafflespalmresidences.com/

Mobile/WhatsApp: +971502216488 
Контакт для СМИ: 
Emerald Palace Group (EPG) 
Safaa Hajj 
администратор и менеджер по маркетингу 
Email: Safaa.Hajj@epghotelsresorts.com 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2276497/Aerial_Exterior.jpg  

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