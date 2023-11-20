EPG и Raffles The Palm Dubai представляют ограниченный тираж роскошных брендовых резиденций «Raffles: Современная коллекция» на острове Джумейра, Дубаи 

ДУБАИ, OАЭ, 20 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Emerald Palace Group (EPG) с гордостью сообщает о сотрудничестве с Raffles The Palm, для запуска "Современной коллекции" резиденций и пентхаусов Raffles, расположенных на престижном Западном полумесяце пальмового острова Джумейра в Дубае.

EPG and Raffles The Palm Dubai Debuts First of its Kind Luxury Branded Residences in the UAE

"Современная коллекция" Raffles состоит из 30 резиденций в формате от 2 до 5 спален, площадью от 232 кв. метров до просторных 2415 кв. метров, стоимостью от 5 миллионов долларов США (460 миллионов российских рублей). Вдохновляясь величием узнаваемого классического стиля Raffles, всемирно известная архитектурная студия Yodezeen тщательно продумала сочетание современного комфорта этих резиденций с роскошью ар-деко. Сочетание изящества вечной классики и сдержанных элементов современного дизайна создает уникальные условия для жизни, в которых скромность и величие органично дополняют друг друга.

Резиденции предлагаются полностью меблированными. Кухни оснащены встроенной немецкой техникой Miele и изготовленными на заказ кухонными модулями Poliform, выполненными из дерева и мрамора. В ванных комнатах установлены системы тропического душа, отдельно стоящие ванны, а также изготовленные на заказ итальянские туалетные столики от Gessi и прочие уникальные элементы.

Серан Жорже (Seran Gheorghe), вице-президент EPG и директор по продажам Raffles The Palm Residences, выразил свой энтузиазм в отношении этого выдающегося проекта: «Возможность такого рода появляется лишь изредка, и своим примером устанавливает новый стандарт для премиум сегмента рынка недвижимости в Дубае, а также превосходит ожидания самой взыскательной клиентуры. Мы собрали вместе ведущих специалистов в области архитектуры и дизайна интерьера, а также люксовые бренды мебели, техники и освещения, чтобы гарантировать наивысший уровень качества тем, кому посчастливится называть эти эксклюзивные резиденции из коллекции Raffles своим домом. Благодаря месторасположению, из каждой резиденции с любого ракурса открывается безупречный вид на море».

Каждая резиденция из "Современной коллекции" Raffles демонстрирует оптимальный баланс эстетики и практичности, а из огромных окон открывается живописный вид на восход солнца над островом Палм-Джумейра и безмятежные виды на закат над Персидским заливом. Внутреннее пространство резиденций украшено дорогой отделкой из натуральных материалов с тонкими отсылками к ар-деко. Интерьеры украшают продуманные до мелочей элементы декора и предметы мебели от элитных брендов Georgetti, Poltrona Frau, Minotti, Poliform и Cattelan Italia.

Заинтересованные иностранные клиенты могут обратиться к нам, чтобы назначить презентацию в режиме онлайн. Современные технологии позволяют нам обеспечить максимально эффективный и увлекательный просмотр в 3D формате.

О Raffles The Palm: rafflespalmresidences.com/

Mobile/WhatsApp: +971502216488

Контакт для СМИ:

Emerald Palace Group (EPG)

Safaa Hajj

администратор и менеджер по маркетингу

Email: Safaa.Hajj@epghotelsresorts.com