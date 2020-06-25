ERBA Mannheim выпускает комплекты для ИФА-тестирования на антитела класса IgM к COVID-19 с маркировкой CE

ЛОНДОН, 25 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- В качестве реакции на продолжающуюся пандемию COVID-19 компания Erba Mannheim сегодня представила комплект ErbaLisa COVID-19 IgM для ИФА-тестирования с целью обнаружения антител класса IgM к коронавирусу SARS-CoV-2.

Антитела класса IgM производятся в первую очередь и могут выявляться на ранних стадиях заболевания, поэтому использование нового анализа в сочетании с существующими комплектами для ИФА-тестирования ErbaLisa COVID-19 IgG обеспечит выявление как ранних, так и поздних фаз иммунного ответа.

Готовые к использованию комплекты для ИФА-тестирования обеспечат возможность качественного и полуколичественного определения антител IgG/M.

Доктор медицины Нихил Вазирани (Nikhil Vazirani), работающий в компании Erba Mannheim, сообщил следующее: «Мы неустанно работаем над расширением возможностей практикующих врачей и лабораторий, что помогло бы им получить преимущество для преодоления этого беспрецедентного глобального кризиса в сфере здравоохранения».

Эти продукты, обладающие всеми европейскими сертификатами соответствия, реализуются через всемирную дистрибьюторскую сеть компании Erba, в том числе и на территории США.

Подробнее: https://erbalisacovid19.erbamannheim.com/.

О компании Erba Mannheim

Erba Mannheim — транснациональная компания, деятельность которой ориентирована на реализацию инновационных, доступных и экологически безопасных решений в сфере здравоохранения. Компания Erba, предоставляющая средства клинической диагностики в более чем 100 странах, эффективно сочетает результаты передовых европейских и американских научных исследований с экономичным производством в целях разработки инновационных технологий, доступных для людей в любых условиях ресурсного обеспечения.

Сопутствующие ссылки

https://erbamannheim.com



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