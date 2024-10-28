Erickson Coaching International получает награду Coaching Impact 2024

Erickson Coaching International получает награду Международной федерации коучинга Coaching Impact 2024

ВАНКУВЕР, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ, 28 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Erickson Coaching International, глобальный поставщик услуг коучингового образования, удостоена награды Выдающийся поставщик услуг коучингового образования 2024 глобального конкурса Impact Awards Международной федерации коучинга (International Coaching Federation, ICF). Эта награда вручена как раз перед 45-летием компании Erickson и отмечает ее влияние на профессию коучинга. Награда подчеркивает роль Erickson в развитии исключительных, сертифицированных коучей.

Erickson Coaching International was awarded the 2024 ICF Impact Award for Distinguished Coach Education Provider this week in Athens, Greece. In celebration of the award, and Erickson's upcoming 45th anniversary, they have announced 45 coaching education scholarships. Learn more at erickson.edu/impact Erickson Coaching International has been pioneering coach training since 1980

В честь получения награды и своего юбилея компания Erickson предложит физическим лицам и организациям 45 стипендий, связанных с коучингом.

«Номинации на наши награды Coaching Impact Award поступают со всего мира, — поделилась Стефани Норрис (Stephanie Norris), директор ICF Awards. — Компания Erickson Coaching International является столпом глобального коучингового образования уже более четырех десятилетий. Ее приверженность росту влияния коучинга по всему миру обеспечило ей положение главного претендента на нашу награду Заслуженный поставщик услуг коучингового образования».

Федерация ICF, глобальный аккредитационный орган в области коучинга, вручила компании Erickson награду на очной церемонии награждения 28 октября в Афинах, Греция. Награда присуждается за выдающиеся достижения в области коучингового образования и общее влияние. Компания Erickson предлагает обучение на более чем 14 языках в 43 центрах, как онлайн, так и очно, что делает ее самым универсальным в мире поставщиком услуг обучения коучей.

Луиза Хенди (Louise Hendey), генеральный директор Erickson Coaching International, сказала: «Это момент гордости для коучей, подготовленных компанией Erickson, по всему миру, а также для кураторов и партнеров по всему миру, которые проводят наши тренинги для коучей. Мы считаем, что коучинг представляет собой будущее лидерства, и мы очень рады возглавлять эту глобальную трансформацию, по одной ориентированной на решение беседе за раз».

Доктор Мэрилин Аткинсон (Marilyn Atkinson), основатель Erickson Coaching, сказала: «Компания Erickson выступает за поддержку человеческого потенциала. В 81 год невероятно видеть, как мое видение мира, ориентированного на решения, реализуют коучи, которые оказывают позитивное влияние по всему миру. Коучинг — это не только инструмент повышения производительности, но и средство расширения возможностей людей. В компании Erickson мы реализуем эту веру каждый день благодаря коучинговым партнерским отношениям с НКО, такими как фонд Джейн Гудолл (Jane Goodall) Roots n Shoots Foundation, Красный Крест Канады и другие».

О компании Erickson Coaching International

Компания Erickson Coaching International является всемирно признанным новатором в области обучения коучей и развития лидерских качеств, который привержен трансформации жизни людей и организаций с помощью своих программ, ориентированных на решения и аккредитованных фондом ICF. С момента основания доктором Мэрилин Аткинсон (Marilyn Atkinson) в 1980 году компания Erickson расширила возможности более чем 55 000 выпускников своих программ в 125 странах, вооружив их навыками для проведения значимых перемен и достижения выдающихся результатов.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.erickson.edu.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к: Фрэнсис Литтен (Frances Litten), руководителю отдела маркетинга и коммуникаций, по адресу [email protected]

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2541206/Erickson_Coaching_International_Erickson_Coaching_International.jpg