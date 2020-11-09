Европейская индустрия моды расширяет сотрудничество с Чэнду -- одним из самых модных городов Китая -- в рамках проходящей в нем Недели творчества и дизайна

Информация предоставлена

Chengdu New East Exhibition Co., Ltd.

09 нояб, 2020, 23:43 GMT

ЧЭНДУ (Китай), 9 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Город Чэнду может стать международной столицей моды наподобие Парижа и Милана, — заявила исполнительный директор Института Марангони (китайское отделение) в Италии Чэн Йинтин (Cheng Yingting) на 7-й Неделе творчества и дизайна, проходящей в г. Чэнду (Китай). Основными темами 7-й Недели творчества и дизайна в Чэнду (6-9 ноября 2020 г.) стали индустрия, мода, космос, культурный туризм и цифровой креативный дизайн. На этом грандиозном мероприятии представители европейской индустрии моды открыли новые возможности для сотрудничества с Чэнду — одним из самых модных городов Китая.

At Chengdu Creative Design Week, European Fashion Industry is Expanding Cooperation with Chengdu, One of the Most Fashionable Cities in China.Marangoni Institute Italy, hopes to cooperate with Chengdu in fashion education and bring the fashion concept of combining globalization and localization of Malangoni to Chengdu. (PRNewsfoto/Chengdu New East Exhibition Co., Ltd.)

По темпу жизни Чэнду сильно напоминает Париж и Милан. Чэн Йинтин убеждена, что причиной тому служит наличие духовной общности между жителями Чэнду, Парижа и Милана. «Все они получают большое удовольствие от жизни». Наслаждаясь жизнью в городской атмосфере, жители Чэнду с готовностью платят за приобщение к моде. «В отношении моды Чэнду отличается не только огромной потребительской способностью, но и высокой готовностью к потреблению, что делает этот город весьма благоприятным в плане развития индустрии моды».

Европейский институт дизайна также впервые участвовал в Неделе творчества и дизайна Чэнду. Руководитель его азиатско-тихоокеанского подразделения и коммерческий директор торговой выставки Pitti Uomo China Вито Плантамура (Vito Plantamura) заявил, что Чэнду представляет собой город с потенциалом креативного дизайна, где проживает множество одаренных и творческих личностей, близких к миру моды. В последние годы 40-50 учащихся филиала института в Чэнду ежегодно уезжают в Рим для продолжения своего образования. «Молодое поколение творчески одаренных людей в Чэнду непрерывно совершенствует свой уровень и обладает огромным потенциалом».

Колледж Марангони также рассчитывает на сотрудничество с Чэнду в реализации образовательных программ в сфере моды. «Мы надеемся на сотрудничество с университетами и международными высшими школами в Чэнду в целях внедрения концепции моды, сочетающей глобализацию с локализацией Марангони в Чэнду», — сообщила Чэн Йинтин. Кроме того, она имела замечательный опыт участия в 7-й Неделе творчества и дизайна в Чэнду. «Я заметила, что в ней участвовали многие граждане, особенно молодые студенты. Посещение выставок и музеев является частью повседневной жизни европейцев. Я рада видеть, что жителям Чэнду это тоже нравится».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1329324/Chengdu_New_East_Exhibition.jpg

Сопутствующие ссылки

www.neweastfair.com

SOURCE Chengdu New East Exhibition Co., Ltd.