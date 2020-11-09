Европейская индустрия моды расширяет сотрудничество с Чэнду -- одним из самых модных городов Китая -- в рамках проходящей в нем Недели творчества и дизайна
09 нояб, 2020, 23:43 GMT
ЧЭНДУ (Китай), 9 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Город Чэнду может стать международной столицей моды наподобие Парижа и Милана, — заявила исполнительный директор Института Марангони (китайское отделение) в Италии Чэн Йинтин (Cheng Yingting) на 7-й Неделе творчества и дизайна, проходящей в г. Чэнду (Китай). Основными темами 7-й Недели творчества и дизайна в Чэнду (6-9 ноября 2020 г.) стали индустрия, мода, космос, культурный туризм и цифровой креативный дизайн. На этом грандиозном мероприятии представители европейской индустрии моды открыли новые возможности для сотрудничества с Чэнду — одним из самых модных городов Китая.
По темпу жизни Чэнду сильно напоминает Париж и Милан. Чэн Йинтин убеждена, что причиной тому служит наличие духовной общности между жителями Чэнду, Парижа и Милана. «Все они получают большое удовольствие от жизни». Наслаждаясь жизнью в городской атмосфере, жители Чэнду с готовностью платят за приобщение к моде. «В отношении моды Чэнду отличается не только огромной потребительской способностью, но и высокой готовностью к потреблению, что делает этот город весьма благоприятным в плане развития индустрии моды».
Европейский институт дизайна также впервые участвовал в Неделе творчества и дизайна Чэнду. Руководитель его азиатско-тихоокеанского подразделения и коммерческий директор торговой выставки Pitti Uomo China Вито Плантамура (Vito Plantamura) заявил, что Чэнду представляет собой город с потенциалом креативного дизайна, где проживает множество одаренных и творческих личностей, близких к миру моды. В последние годы 40-50 учащихся филиала института в Чэнду ежегодно уезжают в Рим для продолжения своего образования. «Молодое поколение творчески одаренных людей в Чэнду непрерывно совершенствует свой уровень и обладает огромным потенциалом».
Колледж Марангони также рассчитывает на сотрудничество с Чэнду в реализации образовательных программ в сфере моды. «Мы надеемся на сотрудничество с университетами и международными высшими школами в Чэнду в целях внедрения концепции моды, сочетающей глобализацию с локализацией Марангони в Чэнду», — сообщила Чэн Йинтин. Кроме того, она имела замечательный опыт участия в 7-й Неделе творчества и дизайна в Чэнду. «Я заметила, что в ней участвовали многие граждане, особенно молодые студенты. Посещение выставок и музеев является частью повседневной жизни европейцев. Я рада видеть, что жителям Чэнду это тоже нравится».
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