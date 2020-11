En Chengdu Creative Design Week, la industria europea de la moda está ampliando la cooperación con Chengdu

El ritmo de vida en Chengdu es muy similar al de París y Milán. Cheng Yingting creía que esto se debe a que la gente de Chengdu tiene algo en común con los parisinos y milaneses en su núcleo espiritual. "Todos disfrutan mucho de la vida." En el ambiente urbano de disfrutar de la vida, la gente de Chengdu está muy dispuesta a pagar por la moda. "Para la moda, Chengdu no sólo tiene una gran potencia de consumo , sino también una fuerte disposición a consumir, lo que hace que Chengdu sea muy ventajoso en el desarrollo de la industria de la moda."

El Instituto Europeo de Diseño también participó por primera vez en la Chengdu Creativity&Design Week. Vito Plantamura, Director de Asia-Pacífico y Director de Marketing de Pitti Uomo China, dijo que Chengdu es una ciudad con potencial de diseño creativo, y hay muchos jóvenes, moda y talentos creativos. En los últimos años, entre 40 y 50 estudiantes de la sucursal del instituto en Chengdu van a Roma para recibir educación avanzada cada año. "La generación más joven de talentos creativos en Chengdu está mejorando constantemente su nivel y con gran potencial."

Malangoni College también espera cooperar con Chengdu en la educación de la moda. "Esperamos cooperar con universidades y escuelas secundarias internacionales en Chengdu para llevar el concepto de moda de combinar la globalización y la localización de Malangoni a Chengdu," dijo Cheng Yingting. También tuvo una experiencia maravillosa durante la 7ª Chengdu Creativity&Design Week. "Me di cuenta de que muchos ciudadanos, especialmente los jóvenes estudiantes, participaron en ella. Visitar exposiciones y museos es una parte de la vida diaria de los europeos. Estoy encantado de ver a la gente de Chengdu disfrutar de ella, también."

