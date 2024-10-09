Expo City Dubai представляет новый генплан, видя его центром будущего роста Дубая

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Expo City Dubai

09 окт, 2024, 07:45 GMT

ДУБАЙ, ОАЭ, 9 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Район Expo City Dubai, ставший местом проведения всемирной выставки Expo 2020 и Конференции ООН по изменению климата COP28, обнародовал новый генеральный план, предлагающий непревзойденные возможности для бизнеса, инвесторов и жителей со всего мира, для ускорения устойчивого развития и укрепления положения Дубая как глобального центра.

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Expo City Dubai Masterplan
Expo City Dubai Masterplan

Согласно планам для инвесторов будут созданы значительные возможности в ключевых секторах роста, таких как торговля и логистика, технологии, инновации и проведение мероприятий, а также им будет предоставлена возможность арендовать офисные помещения и владеть жилой недвижимостью в строящемся городе Dubai South, который связывает Дубай со столицей ОАЭ Абу-Даби.

Расположенный рядом с международным аэропортом Аль-Мактум, который станет крупнейшим аэропортом в мире после полного ввода в эксплуатацию, и являющийся частью логистического коридора, связанного с портом Джебель-Али, Expo City становится новым центром будущего Дубая, укрепляя положение города как центра международной торговли и ворот мира.

Ахмед аль Хатиб (Ahmed Al Khatib), директор по развитию и реализации района Expo City Dubai , сказал: «Новый генеральный план служит знаменательной вехой в развитии Expo City Dubai. Мы являемся свидетелями того, как наш город занимает заслуженное место динамичного центра Дубая, где рады каждому, кто верит в нашу миссию создать лучшее будущее для людей и Планеты. Согласно плану, Expo City Dubai станет эпицентром для первопроходцев, предпринимателей и инвесторов, магнитом для новаторов, педагогов и студентов, а также ярким, заботливым сообществом для жителей и гостей города. Этот новый глобальный центр использует наши сильные стороны, выступая в качестве проверенного глобального организатора, приверженного сотрудничеству для достижения максимального социального, природоохранного и экономического влияния, чтобы способствовать общему росту и процветанию».

Охватывающие площадь 3,5 кв. км смелые планы предусматривают строительство новой глобальной штаб-квартиры компании DP World, служащей локомотивом международной торговли и являющейся одной из ведущих организаций ОАЭ, и рассматривают Дубайский выставочный центр (DEC) мирового класса, центр экономического роста Дубая, в качестве одного из ключевых входов города. Недавно центром DEC было объявлено о планах расширения стоимостью 10 миллиардов дирхамов (2,72 миллиарда долларов США), в результате чего он станет крупнейшей в регионе специально построенной крытой площадкой для проведения мероприятий и выставок.

Город сохранит структуру и дух впечатляющей застройки, в которой проходила выставка Expo 2020 Dubai, но при этом установит новые стандарты устойчивого развития городов. Ключевые показатели эффективности, относящиеся к таким областям, как биоразнообразие, экономический рост, использование энергии и благополучие, демонстрируют баланс между потребностями человека, рациональным природопользованием и социальным развитием при сохранении цели достижения к 2050 году городом нулевого баланса выбросов углерода.

В пяти районах, спроектированных как эффективная сетевая система, в городе появятся жилые дома, офисы, зеленые насаждения и места проведения мероприятий, а также бытовые удобства, включая медицинские учреждения, школу, спортивные и оздоровительные сооружения, объекты розничной торговли и рестораны, связанные интеллектуальной транспортной системой. Инвесторам и застройщикам будут предложены участки, а также офисные помещения в аренду, и Expo City станет домом для примерно 35 000 жителей и 40 000 специалистов.

Несколько мировых компаний и лидеров отраслей уже начали деятельность в свободной экономической зоне мирового класса Expo City, в том числе DP World, Emirates Group, Siemens Energy и Terminus.

Генеральный план был обнародован его высочеством шейхом Мохаммедом ибн Рашидом аль Мактумом (Mohammed bin Rashid Al Maktoum), вице-президентом и премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая, и играет решающую роль в выполнении Экономической программы Дубая (D33), целью которой является удвоение экономики эмирата к 2033 году. Expo City Dubai также является одним из пяти центров генерального плана развития Дубая до 2040 года, который предусматривает устойчивое развитие Дубая с упором на развитие ярких, здоровых и инклюзивных сообществ и удвоение площади зеленых насаждений и зон отдыха.

Об Expo City Dubai 

Expo City Dubai — город, оставшийся после проведения выставки Expo 2020 Dubai, — это инновационное, ориентированное на людей сообщество, основанное на вере в то, что сотрудничество может способствовать устойчивому прогрессу. Его превосходное расположение и транспортное сообщение мирового класса делают его центром будущего Дубая — связующим звеном между Выставочным центром Дубая, международным аэропортом Аль-Мактум и портом Джебель-Али, а также ключевым фактором Экономической программы Дубая (D33).

•  Свободная экономическая зона мирового класса служит домом для процветающего бизнес-сообщества, поддерживая межотраслевое сотрудничество и обеспечивая предприятия всех размеров трамплином для масштабирования и роста, и укрепляет позиции Дубая как глобального центра торговли, а также поддерживает амбициозные планы ОАЭ в области развития и диверсификации.

•  Его жилые районы меняют представления о жизни в городе, демонстрируя передовой опыт инновационного, безопасного для окружающей среды дизайна с акцентом на благополучие и счастье.

•  Инкубатор инноваций, это испытательный стенд для решений и платформа для новаторских идей, которые приносят пользу как людям, так и планете.

•  Насыщенный образовательными, культурными и развлекательными предложениями, располагая более чем 30 крытыми и открытыми площадками для проведения мероприятий и привлекая глобально значимые события, он прославляет творчество и изобретательность человека и вдохновляет будущие поколения.

•  Разработанный в качестве плана устойчивой городской жизни и одного из пяти центров генерального плана развития Дубая до 2040 года, он рассчитывает к 2050 году добиться нулевого баланса выбросов углерода, и его более широкие цели декарбонизации поднимают планку ответственного городского развития.

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Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2525380/Expo_City.jpg

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