Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби проводит показ первой киберспортивной арены Ferrari | Парк Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби проводит эксклюзивный предварительный показ перед запуском первой в мире киберспортивной арены на тему Ferrari

Абу-Даби, ОАЭ, 30 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- 29 августа в Абу-Даби состоялся эксклюзивный предварительный показ первой в мире тематической киберспортивной арены Ferrari, которая официально откроется для публики в сентябре 2024 года. На торжестве в удостоенном наград тематическом парке присутствовали VIP-персоны, представители СМИ, инфлюенсеры и другие почетные гости.

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Ferrari World Abu Dhabi Esports Arena Coming Soon Ferrari World Esports Arena

На мероприятии открытия гости сидели на краешке своих кресел, захваченные развлечением в режиме реального времени. Теперь поклонники Формулы-1 и любители адреналина могут погрузиться в ощущение гонок в тематическом парке Ferrari. Арена может похвастаться 20 симуляторами Gran Turismo, в том числе 14 симуляторами для взрослых и 6 для маленьких гостей, что гарантирует веселье для всей семьи. Дополнительный элемент острых ощущений — три симулятора F1, которые позволяют участникам ощутить азарт управления настоящим гоночным автомобилем Ferrari на трассе F1 Grand Prix. Кроме того, парк Ferrari World в Абу-Даби сохраняет приверженность инклюзивности, предлагая два симулятора GT, специально разработанных для людей с ограниченными возможностями.

Входные билеты в тематический парк включают доступ к симуляторам GT до конца года, а симуляторы F1 предлагаются за дополнительную плату от 60 дирхамов ОАЭ за одну гонку.

Дополнительную информацию см. на сайте www.ferrariworldabudhabi.com.

О парке Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби

Парк Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби — отмеченный наградами тематический парк Ferrari, которым управляет компания Miral Experiences, — открыл свои двери для фанатов гонок в 2010 году. Тематический парк прославляет дух легендарной автомобильной марки, и в нем размещены многочисленные захватывающие дух аттракционы, семейные аттракционы, самые современные симуляторы, проводятся прямые трансляции, а также популярные сезонные мероприятия и праздники, которые собирают выдающиеся представления со всего мира. В парке Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби находятся самые быстрые в мире американские горки Formula Rossa, а также рекордные американские горки Flying Aces и самые захватывающие мега-горки Mission Ferrari.

В 2020 году парк Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби запустил совершенно новую программу Roof Walk для гостей, которые ищут захватывающих приключений. Кроме того, в парке появилась суперсовременная семейная зона. Семейная зона предназначена для развлечения гостей всех возрастов, здесь находятся четыре миниатюрные версии самых знаковых, рекордных аттракционов тематического парка, которыми можно наслаждаться всей семьей.

С момента создания парка Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби он был отмечен несколькими главными отраслевыми наградами, а также собрал более 60 региональных и международных наград. Недавно парк был назван «Ведущим тематическим парком мира» пятый год подряд программой World Travel Awards, аттракцион Mission Ferrari получил титул «Thrills» на конкурсе Blooloop Innovation Awards 2023 года, а также парк получил награду «Лучший тематический парк» на конкурсе MENALAC Awards 2023 года и награду Gold Stevie Award в 2023 году.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.ferrariworldabudhabi.com

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2493289/Ferrari_World_Abu_Dhabi_Esports_Arena.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2493287/Ferrari_World_Esports_Arena.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2492771/Ferrari_World_Abu_Dhabi_Logo.jpg