Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби проводит показ первой киберспортивной арены Ferrari | Парк Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби проводит эксклюзивный предварительный показ перед запуском первой в мире киберспортивной арены на тему Ferrari

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Ferrari World Abu Dhabi

30 авг, 2024, 14:43 GMT

Абу-Даби, ОАЭ, 30 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- 29 августа в Абу-Даби состоялся эксклюзивный предварительный показ первой в мире тематической киберспортивной арены Ferrari, которая официально откроется для публики в сентябре 2024 года. На торжестве в удостоенном наград тематическом парке присутствовали VIP-персоны, представители СМИ, инфлюенсеры и другие почетные гости.

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Ferrari World Abu Dhabi Esports Arena Coming Soon
Ferrari World Abu Dhabi Esports Arena Coming Soon
Ferrari World Esports Arena
Ferrari World Esports Arena

На мероприятии открытия гости сидели на краешке своих кресел, захваченные развлечением в режиме реального времени. Теперь поклонники Формулы-1 и любители адреналина могут погрузиться в ощущение гонок в тематическом парке Ferrari. Арена может похвастаться 20 симуляторами Gran Turismo, в том числе 14 симуляторами для взрослых и 6 для маленьких гостей, что гарантирует веселье для всей семьи. Дополнительный элемент острых ощущений — три симулятора F1, которые позволяют участникам ощутить азарт управления настоящим гоночным автомобилем Ferrari на трассе F1 Grand Prix. Кроме того, парк Ferrari World в Абу-Даби сохраняет приверженность инклюзивности, предлагая два симулятора GT, специально разработанных для людей с ограниченными возможностями.

Входные билеты в тематический парк включают доступ к симуляторам GT до конца года, а симуляторы F1 предлагаются за дополнительную плату от 60 дирхамов ОАЭ за одну гонку.

Дополнительную информацию см. на сайте www.ferrariworldabudhabi.com.

О парке Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби 

Парк Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби — отмеченный наградами тематический парк Ferrari, которым управляет компания Miral Experiences, — открыл свои двери для фанатов гонок в 2010 году. Тематический парк прославляет дух легендарной автомобильной марки, и в нем размещены многочисленные захватывающие дух аттракционы, семейные аттракционы, самые современные симуляторы, проводятся прямые трансляции, а также популярные сезонные мероприятия и праздники, которые собирают выдающиеся представления со всего мира. В парке Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби находятся самые быстрые в мире американские горки Formula Rossa, а также рекордные американские горки Flying Aces и самые захватывающие мега-горки Mission Ferrari.

В 2020 году парк Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби запустил совершенно новую программу Roof Walk для гостей, которые ищут захватывающих приключений. Кроме того, в парке появилась суперсовременная семейная зона. Семейная зона предназначена для развлечения гостей всех возрастов, здесь находятся четыре миниатюрные версии самых знаковых, рекордных аттракционов тематического парка, которыми можно наслаждаться всей семьей.

С момента создания парка Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби он был отмечен несколькими главными отраслевыми наградами, а также собрал более 60 региональных и международных наград. Недавно парк был назван «Ведущим тематическим парком мира» пятый год подряд программой World Travel Awards, аттракцион Mission Ferrari получил титул «Thrills» на конкурсе Blooloop Innovation Awards 2023 года, а также парк получил награду «Лучший тематический парк» на конкурсе MENALAC Awards 2023 года и награду Gold Stevie Award в 2023 году.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.ferrariworldabudhabi.com

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2493289/Ferrari_World_Abu_Dhabi_Esports_Arena.mp4
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2493287/Ferrari_World_Esports_Arena.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2492771/Ferrari_World_Abu_Dhabi_Logo.jpg

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