Ferrari World Abu Dhabi запускает новые аттракционы Roof Walk и Zip Line

Прогулка по фирменной красной крыше парка Ferrari World Abu Dhabi Roof Walk позволит гостям по достоинству ее оценить и полюбоваться живописными видами острова Яс. В то время как аттракцион Zip Line Ferrari World Abu Dhabi дает гостям возможность принять участие в первом в своем роде испытании на острове Яс, проезжая из самого сердца Ferrari World Abu Dhabi через петлю американских горок Flying Aces. Гости, желающие провести время с семьей и друзьями, могут принять участие в соревновании «Двойная гонка» — уникальном приключении, которое доставит им неповторимые впечатления.

Бианка Саммут (Bianca Sammut), генеральный директор Ferrari World Abu Dhabi и действующий руководитель тематических парков острова Yas, прокомментировала это событие следующим образом: «Мы рады представить два новых захватывающих аттракциона: Ferrari World Abu Dhabi Roof Walk и Zip Line в рамках празднования 10-летнего юбилея парка! Сегодня мы размышляем о достижениях минувшего десятилетия, популярных аттракционах, а также о бесценных воспоминаниях гостей со всего мира. Это важная веха парка Ferrari World Abu Dhabi, и мы испытываем чувство невероятной гордости за то, что являемся ее свидетелями и участниками; это прекрасный способ начать новое десятилетие в стиле "Ferrari"!»

Открытие новых захватывающих аттракционов состоялось в рамках празднования 10-летнего юбилея парка, которые подарили незабываемые впечатления для всей семьи. День начался со специального открытия парка, включавшего танцевальные представления, в дополнение к живому выступлению диджея, который миксовал новейшие композиции и провел викторину с различными призами. Кроме того, популярностью пользовались живые композиции, специально созданные художниками парка — шедевры в стиле Ferrari.

Празднования продолжились кулинарными шоу в Mamma Rossella — фирменном итальянском ресторане парка, где также был представлен пакет "Painting and Pizza" («Живопись и пицца»), который порадовал участников пиццей «Неаполитано». Кроме того, магазины парка представили свою осенне-зимнюю коллекцию ограниченной линейки в честь 10-летнего юбилея в рамках показа Trunk Show. Одна счастливая семья, выбранная в качестве «семьи дня», получила звездное обслуживание, включая бесплатный ланч в Mamma Rossella, сувенирные фотографии и сумку со специальными подарками по случаю 10-летнего юбилея.

В честь юбилея 3-го ноября остров Яс провел грандиозное шоу фейерверков. Тематические парки и достопримечательности острова, включая аквапарк Yas Waterworld и парк развлечений Warner Bros. В честь этого знаменательного события World™ Abu Dhabi и центр экстремальных видов спорта CLYMB™ Abu Dhabi были подсвечены в фирменный красный цвет Ferrari.

В связи с текущей ситуацией в мире парк Ferrari World Abu Dhabi совместно с соответствующими органами предпринимает строгие профилактические меры предосторожности на территории парка, включая обязательное онлайн-бронирование для обеспечения соблюдения максимально разрешенной вместимости, тепловизионные камеры для температурного скрининга, метки безопасного дистанцирования на всех аттракционах и в торговых точках, ограниченную вместимость аттракционов, а также скорректированный режим работы ресторанов и магазинов. Благодаря приложенным усилиям парк Ferrari World Abu Dhabi получил сертификат "Go Safe" от Министерства культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi). Целью программы является обеспечение соблюдения международных стандартов безопасности и чистоты во всех туристических учреждениях и предприятиях розничной торговли эмирата Абу-Даби.

Для приобретения билетов на посещение аттракционов Roof Walk и Zip Line посетите веб-сайт www.ferrariworldabudhabi.com.

О парке Ferrari World Abu Dhabi:

Удостоенный наград парк аттракционов Ferrari World Abu Dhabi открыл двери для своих гостей в 2010 году. В тематическом парке, прославляющем дух легендарной марки, много захватывающих аттракционов, семейных развлечений, ультрасовременных симуляторов, живых шоу, а также популярных сезонных событий и праздничных мероприятий, включающих выдающиеся представления со всего мира. На территории парка Ferrari World Abu Dhabi расположены самые скоростные в мире американские горки Formula Rossa, а также самые посещаемые американские горки Flying Aces. К услугам гостей парка предлагается широким выбором захватывающих впечатлений, включающих превосходную гонку Benno's Great Race, академию картинга Karting Academy, молодежный тренировочный лагерь Junior Training Camp, вождение Driving Experience, Fiorano GT Challenge и многие другие.

В честь своего 10-летнего юбилея парк Ferrari World Abu Dhabi представил новый аттракцион, предлагающий еще больше удовольствий в стиле Ferrari — ультрасовременную семейную зону. Предназначенная для развлечения гостей всех возрастов, семейная зона включает в себя четыре миниатюрные версии самых легендарных и самых посещаемых аттракционов для всей семьи. Кроме того, в парке были запущены новейшие аттракционы Ferrari World Abu Dhabi Roof Walk и Zip Line для гостей в поиске захватывающих приключений.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.ferrariworldabudhabi.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1325485/Ferrari_World_Abu_Dhabi.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1096420/Ferrari_World_10_Years_Logo.jpg

SOURCE Ferrari World Abu Dhabi