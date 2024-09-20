Flat Ads добивается успеха на DMEXCO 2024: демонстрация силы в программатик-рекламе

КЕЛЬН, Германия, 20 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- В сентябре Flat Ads добивается успеха на DMEXCO 2024, престижном европейском мероприятии цифрового маркетинга и технологий. Чрезвычайно успешная выставка может похвастаться 650 экспонентами, 850 выступающими и тысячами участников. На мероприятии компания Flat Ads продемонстрировала силу платформы программатик-рекламы для доставки рекламы, оптимизации трафика и безопасности бренда.

Платформа программатик-рекламы Flat Ads имеет эксклюзивный трафик разработчиков в 700 миллионов и обширную сеть, охватывающую более 200 стран и регионов по всему миру. Она сотрудничает с более чем 200 ведущими партнерами DSP/SSP, включая FreeWheel, PubMatic и Criteo, используя эффективную и комплексную систему торгов, а также алгоритмы автоматической доставки для достижения точного маркетинга и максимизации эффективности рекламы.

Благодаря своему эксклюзивному алгоритму стратегии платформа программатик-рекламы Flat Ads может непрерывно проводить автоматическое исследование и сопоставление на основе характеристик DSP и трафика, оптимизировать и корректировать модель алгоритма в режиме реального времени. Это не только обеспечивает устойчивость бюджетов DSP, но и максимизирует использование трафика и увеличивает доход от монетизации рекламы.

Кроме того, защита бренда является одним из главных приоритетов Flat Ads. В дополнение к доступу к уполномоченному агентству Pixalate для проверки эффективности рекламы, компания также имеет доступ к HUMAN, глобальному органу кибербезопасности, чтобы защитить своих клиентов, предотвращая атаки ботов, цифровое мошенничество и злоупотребления, обеспечивая стабильную, надежную и безопасную платформу транзакций программатик-рекламы.

Участвуя в DMEXCO 2024, компания Flat Ads продемонстрировала свою выдающуюся силу и плодотворные достижения в области программатик-рекламы, привлекая внимание многочисленных рекламодателей и разработчиков к сотрудничеству. Flat Ads может похвастаться не только надежными техническими возможностями и инновационным совершенством, но и активным и открытым отношением к новым технологиям, используя и изучая их. Компания по-прежнему стремится предоставлять более профессиональные и эффективные глобальные маркетинговые услуги рекламодателям и разработчикам по всему миру, помогая клиентам выделяться на жестко конкурентном рынке и добиваться роста бизнеса.

Являясь ведущей в мире платформой мобильного маркетинга, Flat Ads в настоящее время имеет офисы в Сингапуре, Индонезии, Гонконге и Гуанчжоу, обслуживая более 1000 клиентов с глобальными маркетинговыми решениями. Если вы заинтересованы в услугах программатик-рекламы Flat Ads, посетите сайт www.flat-ads.com.