Flat Ads добивается успеха на DMEXCO 2024: демонстрация силы в программатик-рекламе

Информация предоставлена

Flat Ads

20 сент, 2024, 06:00 GMT

КЕЛЬН, Германия, 20 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- В сентябре Flat Ads добивается успеха на DMEXCO 2024, престижном европейском мероприятии цифрового маркетинга и технологий. Чрезвычайно успешная выставка может похвастаться 650 экспонентами, 850 выступающими и тысячами участников. На мероприятии компания Flat Ads продемонстрировала силу платформы программатик-рекламы для доставки рекламы, оптимизации трафика и безопасности бренда.

Платформа программатик-рекламы Flat Ads имеет эксклюзивный трафик разработчиков в 700 миллионов и обширную сеть, охватывающую более 200 стран и регионов по всему миру. Она сотрудничает с более чем 200 ведущими партнерами DSP/SSP, включая FreeWheel, PubMatic и Criteo, используя эффективную и комплексную систему торгов, а также алгоритмы автоматической доставки для достижения точного маркетинга и максимизации эффективности рекламы.

Благодаря своему эксклюзивному алгоритму стратегии платформа программатик-рекламы Flat Ads может непрерывно проводить автоматическое исследование и сопоставление на основе характеристик DSP и трафика, оптимизировать и корректировать модель алгоритма в режиме реального времени. Это не только обеспечивает устойчивость бюджетов DSP, но и максимизирует использование трафика и увеличивает доход от монетизации рекламы.

Кроме того, защита бренда является одним из главных приоритетов Flat Ads. В дополнение к доступу к уполномоченному агентству Pixalate для проверки эффективности рекламы, компания также имеет доступ к HUMAN, глобальному органу кибербезопасности, чтобы защитить своих клиентов, предотвращая атаки ботов, цифровое мошенничество и злоупотребления, обеспечивая стабильную, надежную и безопасную платформу транзакций программатик-рекламы.

Участвуя в DMEXCO 2024, компания Flat Ads продемонстрировала свою выдающуюся силу и плодотворные достижения в области программатик-рекламы, привлекая внимание многочисленных рекламодателей и разработчиков к сотрудничеству. Flat Ads может похвастаться не только надежными техническими возможностями и инновационным совершенством, но и активным и открытым отношением к новым технологиям, используя и изучая их. Компания по-прежнему стремится предоставлять более профессиональные и эффективные глобальные маркетинговые услуги рекламодателям и разработчикам по всему миру, помогая клиентам выделяться на жестко конкурентном рынке и добиваться роста бизнеса.

Являясь ведущей в мире платформой мобильного маркетинга, Flat Ads в настоящее время имеет офисы в Сингапуре, Индонезии, Гонконге и Гуанчжоу, обслуживая более 1000 клиентов с глобальными маркетинговыми решениями. Если вы заинтересованы в услугах программатик-рекламы Flat Ads, посетите сайт www.flat-ads.com.

Другие материалы из этого источника

Flat Ads Makes Its Mark at DMEXCO 2024: Showcasing Strength in Programmatic Advertising

In September, Flat Ads makes its mark at DMEXCO 2024, the prestigious European event of digital marketing and technology. The highly successful...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Image1

Data Analytics

Image1

Data Analytics

Image1

Advertising

Image1

Computer & Electronics

Выпуски новостей схожей тематики