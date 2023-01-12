Flux Finance будет поддерживать токенизированные ценные бумаги США от Ondo Finance

Запущен протокол децентрализованного кредитования Flux Finance, который будет поддерживать токенизированные казначейские облигации США от Ondo Finance

РОД-ТАУНТ, Виргинские о-ва (Великобритания), 12 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Flux Finance (https://fluxfinance.com/) представляет децентрализованный протокол кредитования, который может поддерживать как криптоактивы без ограничений, так и токенизированные ценные бумаги с ограничениями на передачу.

Flux Finance работает по модели P2P и предназначен для постоянного определения ставок по кредитам и займам, обеспечивая постоянную ликвидность. Flux - это эволюция предыдущих кредитных протоколов DeFi, таких как Compound и Aave, которые облегчают кредитование под залог чистой криптовалюты, такой как BTC и ETH, и которые функционировали без дефолтов во время бурного 2022 года, когда централизованные кредиторы потерпели крах. Flux вносит некоторые изменения в эти протоколы в целях обеспечения соблюдения установленных требований. При этом Flux надеется использовать в качестве залога токенизированные ценные бумаги и другие активы реального мира, которые в настоящее время предлагают более высокую доходность с поправкой на риск и большую ликвидность, чем активы, созданные на обработке блокчейна.

Flux был разработан американской компанией Ondo Finance, занимающейся разработкой программного обеспечения и управлением активами. Ondo Finance также разработали токены ONDO, которые будут использоваться для управления Flux Finance. Держатели токенов ONDO будут голосовать за выбор поддерживаемых активов и соответствующих параметров для первоначальных рынков на Flux. Одно из ожидающих рассмотрения предложений включает поддержку стейблкоинов USDC и DAI, а также OUSG, токенизированных казначейских облигаций США, недавно запущенных компанией Ondo Finance. Если голосование пройдет, инвесторы смогут кредитовать стабильные монеты под казначейские облигации США и, с другой стороны, увеличивать долю казначейских облигаций.

Flux запускается в то время, когда доходность на обработке блокчейна очень низкая - 1-2% в год через Compound, Aave и Curve - в то время как доходность казначейских облигаций США, как ожидается, скоро превысит 5%. В случае успеха Flux и другие протоколы, взаимодействующие с токенизированными ценными бумагами, могут помочь устранить этот разрыв.

Информация о компании Flux Finance

Миссия Flux Finance заключается в содействии развитию более прозрачной и открытой финансовой системы за счет использования блокчейн-технологии.

Контакты для прессы:

Джошуа Циммер,

[email protected]

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