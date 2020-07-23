Фонд защиты средств клиентов на $1 млн: биржа Free2ex устанавливает новый стандарт легальности и безопасности
23 июл, 2020, 10:00 BST
Минск, Беларусь, 23 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Free2ex – одна из немногих полностью регулируемых и прозрачных криптовалютных бирж в Европе. Программа защиты клиентских активов, ввод и вывод средств в фиате, выгодный курс и низкие спреды - все это делает Free2ex одной из самых безопасных и привлекательных трейдинговых площадок нового поколения.
Лицензия Беларуси, страхование средств и аудит BIG FOUR– гарантии надежности Free2ex
Беларусь – одна из ведущих стран в мире по уровню развития крипторегулирования. Закон устанавливает требования к лицензированию бирж и стандартам безопасности, не уступающие по строгости требованиям Сингапура, Мальты и Эстонии. Поэтому сам факт регулирования Free2ex Парком высоких технологий г. Минска – это залог надежности, легальности и прозрачности деятельности площадки.
Ключевой элемент стратегии внешней безопасности Free2ex – страхование средств клиентов на $1 млн на случай кибератаки. Что касается безопасности внутренних процессов, то Free2ex ежегодно проходит технический и финансовый аудит одной из компаний "Большой четверки". Клиентские средства хранятся в мультиподписных холодных кошельках.
Вся информация об операторе биржи размещена в публичном доступе. По запросу клиента Free2ex предоставит документальное подтверждение любой операций – услуга, отсутствующая на нерегулируемых биржах. Кроме того, благодаря благоприятным условиям регулирования эмиссии криптоактивов в Беларуси, Free2ex позволяет основателям блокчейн-проектов проводить совершенно законную первичную продажу токенов.
Поддержка фиатных валют
Благодаря успешному сотрудничеству с крупными банками Free2ex предлагает клиентам оптимальные условия работы с фиатными средствами:
- Поддержка USD, EUR и RUB;
- Ввод и вывод с помощью Visa/MasterCard, банковского счета и платежных систем;
- Банковские переводы SWIFT;
- Переводы SEPA по ЕС;
- Комиссии по банковским картам ниже, чем у большинства бирж;
- Курс гораздо выгоднее, чем в криптофиатных обменниках;
- Обмен в реальном времени 24/7;
- Максимально удобная верификация клиентов.
Низкие спреды, гарантированная ликвидность и фиатные пары: преимущества торговли на Free2ex
Помимо безопасности и прозрачности, Free2ex также отличает крайне высокое качество и скорость собственно трейдинговой платформы. Она доступна как через веб-терминал, так и через мобильное приложение для iOS и Android, десктоп-терминал для Windows и через API.
Free2ex работает с сетью частных маркет-мейкеров, что обеспечивает низкие спреды и бесперебойную ликвидность. Трейдинговые комиссии минимальны даже при малых объемах. На площадке представлено около 20 пар, в том числе с фиатными валютами и токенизированным золотом, а также широкая гамма ордеров, в том числе стоп-лимит и Айсберг-ордера.
В настоящий момент биржа готовится к запуску маржинальной торговли и токенизированных реальных активов, а также работает над запуском криптокарт.
Подробнее узнать о бирже Free2ex и купить криптовалюту за фиат можно на официальном сайте: https://www.free2ex.com/ru
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SOURCE Free2ex