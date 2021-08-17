GAC-клуб Россия | Объединение владельцев GS8

Основатель GAC-клуба

Олег Бондаренко влюбился в GS8, когда искал новый семейный автомобиль, который был бы неприхотливым в обслуживании и имел просторный салон. Его семья рассматривала возможность покупки Toyota Highlander или Volkswagen Teramont, но их бюджет позволял купить эти модели только в подержанном состоянии с большим пробегом.

«Наш взгляд остановился на красавце GS8 чисто случайно, — рассказывает Олег Бондаренко с широкой улыбкой на лице. — Я начал искать отзывы в Интернете, но информации было мало. Тогда мы пошли в салон и просто влюбились в эту машину. Мы заказали «черного короля» даже без тест-драйва.

Г-н Бондаренко является членом клубов любителей всех автомобилей, которые он приобретает, но с удивлением обнаружил, что клуба владельцев GS8 не существует. Он создал страницу для публикации фотографий, и сегодня Клуб существует в виде четырех страниц в Instagram и группы в Telegram.

Участники делятся своими впечатлениями от вождения, и группа активно обсуждает вопросы эксплуатации автомобиля, рекомендации по уходу и техническому обслуживанию, расходы на ремонт и работу дилерских сетей. Очень часто потенциальные покупатели задают членам клуба вопросы о возможной новой покупке, в результате чего количество покупателей неизменно растет.

GS8: сделано для России

Г-н Бондаренко — один из многих владельцев автомобилей нового поколения GAC, оставшихся довольными своей покупкой: их привлекают мощность, красивый дизайн, топливная экономичность и доступная цена.

В частности, GS8 хорошо подходит для суровых российских зим и гололедицы.

Новый клуб GAC в России воплощает в себе дух ДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕМЕН – создавая что-то возвышенное, экспериментируя с чем-то новым. В будущем GAC-клуб Россия Club будет стремиться к тому, чтобы все больше людей узнавали об автомобилях GAC, и, возможно, проводить очные мероприятия для членов клуба, чтобы они могли встречаться в реальной жизни.

Поздравляем российский GAC-клуб с удачным открытием

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1587058/WechatIMG5046.jpg

SOURCE GAC MOTOR