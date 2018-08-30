GAC Motor дебютировала на ММАС и рассказала о планах по выходу на российский рынок в 2019 году

В ходе своего первого мероприятия на иностранном рынке, с тех пор как компания коренным образом изменила корпоративную культуру, GAC Motor продемонстрировала модели премиум-класса, включая GS8, GA8 и новый GS4 на ММАС. В пресс-конференции приняли участие г-жа Чжао Цюян, советник посольства Китая в России по вопросам экономики и торговли, г-н Ли Шао, вице-президент GAC Group, г-н Чжань Сунгуань, вице-президент GAC Motor, г-н Гао Фэн, помощник президента GAC Motor, г-н Ван Шуншэн, президент GAC Motor RUS, а также около ста журналистов российских и международных СМИ.

На мероприятии GAC Motor анонсировала открытие GAC Motor RUS, первого зарубежного представительства компании, что является еще одним важным шагом для выхода компании на международный рынок. В ходе ММАС GAC Motor также провела конференцию по продвижению бренда и запустила кампанию по привлечению российских дилеров для подготовки к выходу на российский рынок в 2019 году. Благодаря высокому качеству автомобилей GAC Motor стремится сделать свой бренд узнаваемым в России и и добиться признания потребителей в России и соседних странах в течение 3-5 лет.

Многие российские журналисты были впечатлены автомобилями GAC Motor и дали высокие оценки. Мы впечатлены качеством и дизайном моделей GAC Motor в высоком ценовом сегменте, таких как GS8 и GM8. Долговечность и безопасность этих автомобилей отвечают требованиям российских клиентов, и мы с нетерпением ждем выхода бренда на российских рынок в 2019 году.

GAC Motor, дочерняя компания GAC Group, входящей в рейтинг Fortune Global 500, — это молодой и динамичный китайский автомобильный бренд. С момента своего основания в 2008 году компания неуклонно следует по пути к интернационализации. Всего за десять лет GAC Motor заняла лидирующие позиции в автомобильной промышленности Китая. Отличаясь превосходным качеством и производительностью, компания создала сети продаж и обслуживания в 15 странах и регионах, была признана «Лучшим китайским автомобильным брендом» на многих зарубежных рынках и заслужила доверие более чем 1,3 миллиона автолюбителей по всему миру.

GAC Motor привержена цели создания бренда мирового класса. Компания продолжит создавать более качественные продукты и повышать популярность, репутацию и влияние бренда на российском рынке и после ММАС, чтобы обеспечить своим потребителям более качественный, подвижный образ жизни.

О компании GAC Motor

Автомобильная компания Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) была основана в 2008 году и входит в группу компаний GAC Group, занимающую 202-е место в рейтинге Fortune Global 500. GAC Motor разрабатывает и производит автомобили премиум-класса, двигатели, комплектующие, а также автомобильные аксессуары. Уже пять лет подряд компания занимает 1-е место среди китайских брендов в исследовании качества производимых в Китае автомобилей J.D. Power Asia Pacific's China Initial Quality Study SM (IQS), что свидетельствует об эффективности реализуемой в компании стратегии, ориентированной на обеспечение качества, — начиная от инновационных НИОКР, производственных процессов, сети поставщиков и заканчивая продажами и сервисным обслуживанием.

Более подробная информация о компании представлена на следующих страницах:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor



Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor



Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor

Контакты для СМИ:

Антон Лещинский, Anton.Leshchinskiy@hkstrategies.com



Наталья Королёва, Natalia.Koroleva@hkstrategies.com



+7 495 775 0077

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