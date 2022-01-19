GAC MOTOR: от «сделано в Китае» до «сделано по китайской технологии»

ГУАНЧЖОУ (Китай), 19 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Новой движущей силой китайского роста является новаторство. За последнее десятилетие GAC MOTOR и многие другие китайские бренды перешли с уровня «сделано в Китае» на уровень «сделано по китайской технологии». GAC MOTOR добился значительного успеха в этой новой эре интеллектуального производства и внимания к качеству, завоевав различные награды, включая «Лучший китайский автомобильный бренд» в ОАЭ, премию «Автомобилестроительное предприятие года» в Нигерии; премию Twitter «Ведущий зарубежный бренд из Китая» 2021 года и премию PRNewswire «За расширение зарубежного присутствия» 2021 года.

Мир знакомится с понятием «сделано по китайской технологии»

Согласно статистике, в 2021 году Китай экспортировал более 1 793 000 автомобилей, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 110%. Вопрос уже не в том, должны ли китайские автопроизводители выходить на зарубежные рынки, а в том, когда это произойдет. Теперь стратегия GAC MOTOR может считаться эталоном успешного роста.

Локализованное продвижение бренда: внедрение на зарубежные целевые рынки

GAC MOTOR активно вписывается в местную жизнь, выстраивая тесные связи с потребителями. Например, GAC MOTOR GS4 был официальным автомобилем 40-го Суперкубка Чили — футбольного турнира высшего уровня в этой стране.

В октябре 1000 автомобилей GAC MOTOR были отправлены в Нигерию для использования в рамках общественного туристического проекта LAGOS RIDE, финансируемого правительством страны. Кроме того, компания GAC MOTOR сотрудничала с правительством штата Лагос в целях строительства автосборочного завода.

Эти проекты существенно способствуют позитивному экономическому развитию, сокращению затрат и повышению эффективности, а также прокладывают путь в будущее.

«Визитная карточка» китайского мастерства: качество создает объемы продаж

Показатели продаж говорят сами за себя. В 2021 году компания GAC MOTOR экспортировала более 20 тысяч автомобилей, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 72,5%.

Помимо вышеупомянутых наград, модель GA6 была названа «Лучшим среднеразмерным автомобилем» на автосалоне в Джидде (Саудовская Аравия), а GS5 получила премию за «Лучший дизайн» для среднеразмерных автомобилей класса SUV. Модель GN6 удостоилась премии «Лучший автомобиль класса MPV 2021 года», а модель GS8 — премии «Самый желанный SUV» в Нигерии.

Кроме того, компания GAC MOTOR добилась выдающихся результатов в области цифрового маркетинга, достигнув 1 миллиона подписчиков, а также получив премию «За лучшую инновацию в сфере маркетинга в социальных сетях» на конкурсе Meihua Innovation Awards 2021.

По мере развития технологий и перехода с уровня «сделано в Китае» на уровень «сделано по китайской технологии», китайские автомобильные бренды должны справиться с вызовом конкуренции. Деятельность GAC MOTOR обеспечила нужный ориентир для других китайских независимых брендов.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1728529/1231.mp4

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