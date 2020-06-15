GAC MOTOR представит на российском рынке еще одну модель - минивэн GN8

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GAC MOTOR

15 июн, 2020, 12:53 BST

- Онлайн-презентация состоится 30 июня

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 15 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- После успешного запуска продаж GS8 на российском рынке компания GAC MOTOR анонсировала планы представить в регионе еще одну модель - флагманский минивэн GN8. Официальная презентация автомобиля состоится в ходе виртуальной пресс-конференции 30 июня этого года. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на самых популярных в России социальных платформах, включая YouTube, ВКонтакте, Facebook, Instagram и OK Live.

GAC MOTOR will release its flagship GN8 MPV in Russia on June 30.
GAC MOTOR will release its flagship GN8 MPV in Russia on June 30.
The new GS5 SUV is expected to become the third model of GAC MOTOR in Russia.
The new GS5 SUV is expected to become the third model of GAC MOTOR in Russia.
GAC MOTOR partnered with Basta to launch the brand and its SUV GS8 in Russia in 2019.
GAC MOTOR partnered with Basta to launch the brand and its SUV GS8 in Russia in 2019.
GAC MOTOR will release its flagship GN8 MPV in Russia on June 30. The new GS5 SUV is expected to become the third model of GAC MOTOR in Russia. GAC MOTOR partnered with Basta to launch the brand and its SUV GS8 in Russia in 2019.

Флагманский минивэн GAC MOTOR GN8 успел принять участие в различных международных автосалонах, продемонстрировав ошеломительный успех как на китайском, так и на зарубежных рынках. Автомобиль характеризуется запоминающимся дизайном с матричными светодиодными фарами и обтекаемым корпусом. Изюминками элегантного интерьера GN8 служат панорамная крыша, кожаные сиденья и просторный салон.

Разработчики минивэна позаботились не только о безопасности, но и о комфорте владельцев авто, продумав буквально каждую деталь - от премиальной кожи в обивке до высокопрочной стальной конструкции корпуса для защиты пассажиров. Модель GN8 оснащена шестью воздушными подушками, смарт-системой содействия управлению и другими передовыми функциями, гарантирующими безопасность в поездке.

Под капотом минивэна расположились двигатель 320T второго поколения и 6-скоростная АТ Aisin. Эти агрегаты позаботятся о эффективности и надежности автомобиля, что особенно актуально в не всегда идеальных условиях на дорогах России. Специальная версия GN8 для российского рынка будет оснащаться вентилируемыми сиденьями, системой фильтрации воздуха, навигатором ERA-GLONASS и функцией CarPlay на русском языке, что обеспечит дополнительный комфорт владельцам минивэна. Как прекрасное сочетание элегантности с мощностью и выносливостью, GN8 станет идеальным вариантом для клиентов, нуждающихся в автомобиле для повседневных рабочих нужд и комфортных загородных поездок.

Третьей моделью GAC MOTOR на российском рынке станет новый внедорожник GS5. Его презентация запланирована на вторую половину 2020 года. Активно обсуждаемая модель GS5 дебютировала на Парижском автосалоне в 2018 году. Этот среднеразмерный высокопроизводительный внедорожник произвел настоящий фурор своим ярким внешним видом и ультрасовременным дизайном. Ориентированный на молодое поколение городских жителей GS5 оснащен двигателем 1.5T GDI нового поколения от GAC MOTOR и может похвалиться сразу шестью техническими инновациями, включая высокоадаптируемую подвеску, заметно снижающую вибрации от дорожного покрытия. Внедорожник также отличается просторным салоном, плоским полом в задней части автомобиля и высокопроизводительным шасси для максимального комфорта передвижения.

Начиная с 2018 года, компания GAC MOTOR предпринимает активные шаги по расширению своего присутствия на российском рынке. За последние несколько лет автопроизводитель принял участие в нескольких региональных мероприятиях, включая Санкт-Петербургский международный автосалон-2019 и Ежегодную конференцию Российской ассоциации автодилеров (ROAD), а также провел ряд выездных презентаций в различных уголках России. В конце декабря 2019 года компания GAC MOTOR в сотрудничестве с популярным российским музыкантом Баста запустила промо-кампанию бренда и представила местным потребителям свою первую модель - флагманский внедорожник GS8. В ближайшие месяцы GAC MOTOR планирует открыть новые дилерские центры в 15 крупнейших городах России. Параллельно с этим, компания продолжит изучать возможности для предоставления российским потребителям современных опций в сфере мобильности.

Для получения более подробной информации посетите:

Официальный веб-сайт: www.gac-motor.com; www.gacmotor.com.ru
Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor
Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor
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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1190633/GAC_MOTOR_1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1190634/GS5_SUV.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1190635/GAC_MOTOR_Basta.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.gac-motor.com

SOURCE GAC MOTOR

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