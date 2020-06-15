GAC MOTOR представит на российском рынке еще одну модель - минивэн GN8

Флагманский минивэн GAC MOTOR GN8 успел принять участие в различных международных автосалонах, продемонстрировав ошеломительный успех как на китайском, так и на зарубежных рынках. Автомобиль характеризуется запоминающимся дизайном с матричными светодиодными фарами и обтекаемым корпусом. Изюминками элегантного интерьера GN8 служат панорамная крыша, кожаные сиденья и просторный салон.

Разработчики минивэна позаботились не только о безопасности, но и о комфорте владельцев авто, продумав буквально каждую деталь - от премиальной кожи в обивке до высокопрочной стальной конструкции корпуса для защиты пассажиров. Модель GN8 оснащена шестью воздушными подушками, смарт-системой содействия управлению и другими передовыми функциями, гарантирующими безопасность в поездке.

Под капотом минивэна расположились двигатель 320T второго поколения и 6-скоростная АТ Aisin. Эти агрегаты позаботятся о эффективности и надежности автомобиля, что особенно актуально в не всегда идеальных условиях на дорогах России. Специальная версия GN8 для российского рынка будет оснащаться вентилируемыми сиденьями, системой фильтрации воздуха, навигатором ERA-GLONASS и функцией CarPlay на русском языке, что обеспечит дополнительный комфорт владельцам минивэна. Как прекрасное сочетание элегантности с мощностью и выносливостью, GN8 станет идеальным вариантом для клиентов, нуждающихся в автомобиле для повседневных рабочих нужд и комфортных загородных поездок.

Третьей моделью GAC MOTOR на российском рынке станет новый внедорожник GS5. Его презентация запланирована на вторую половину 2020 года. Активно обсуждаемая модель GS5 дебютировала на Парижском автосалоне в 2018 году. Этот среднеразмерный высокопроизводительный внедорожник произвел настоящий фурор своим ярким внешним видом и ультрасовременным дизайном. Ориентированный на молодое поколение городских жителей GS5 оснащен двигателем 1.5T GDI нового поколения от GAC MOTOR и может похвалиться сразу шестью техническими инновациями, включая высокоадаптируемую подвеску, заметно снижающую вибрации от дорожного покрытия. Внедорожник также отличается просторным салоном, плоским полом в задней части автомобиля и высокопроизводительным шасси для максимального комфорта передвижения.

Начиная с 2018 года, компания GAC MOTOR предпринимает активные шаги по расширению своего присутствия на российском рынке. За последние несколько лет автопроизводитель принял участие в нескольких региональных мероприятиях, включая Санкт-Петербургский международный автосалон-2019 и Ежегодную конференцию Российской ассоциации автодилеров (ROAD), а также провел ряд выездных презентаций в различных уголках России. В конце декабря 2019 года компания GAC MOTOR в сотрудничестве с популярным российским музыкантом Баста запустила промо-кампанию бренда и представила местным потребителям свою первую модель - флагманский внедорожник GS8. В ближайшие месяцы GAC MOTOR планирует открыть новые дилерские центры в 15 крупнейших городах России. Параллельно с этим, компания продолжит изучать возможности для предоставления российским потребителям современных опций в сфере мобильности.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1190633/GAC_MOTOR_1.jpg

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SOURCE GAC MOTOR