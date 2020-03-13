GAC MOTOR представляет специальные акционные условия для российских покупателей GS8

GS8 - дебютная модель китайского автопроизводителя на российском рынке. Внедорожник уже успел завоевать себе популярность в других регионах мира. Доступный как в переднеприводном, так и в полноприводном вариантах, этот автомобиль отличается высокой мощностью, отличными эксплуатационными характеристиками, просторным салоном и элегантным дизайном. "Сердцем" внедорожника служат двигатель 320Т второго поколения от GAC Motor, а также 6-скоростная автоматическая трансмиссия Aisin третьего поколения. GS8 в базовой комплектации с передним приводом по цене от 1 898 000 рублей может похвалиться поистине непревзойденным соотношением цены и качества, гарантируя своим владельцам высокую надежность и комфорт передвижения в городской среде.

"Представляя GS8, мы очень рады предложить российским потребителям лучший вариант для удовлетворения их потребностей в мобильности. Переднеприводной GS8 сочетает в себе производительность, стиль и комфорт по весьма привлекательной цене, что делает его идеальным спутником для городских семей", - прокомментировал генеральный директор GAC Motor International Sales Company Цзэн Хэбинь.

Внушительный и вместе с этим прогрессивный внешний вид внедорожника характеризуется четкими и прямыми линиями. В отличие от брутального экстерьера просторный и светлый салон представляет собой безупречную комбинацию качества и роскоши с золотистой отделкой, обивкой из премиальной микрофибры, на ощупь не отличимой от натуральной замши, а также большой панорамной крышей.

Третий ряд регулируемых кресел полностью складывается, обеспечивая дополнительное пространство в багажнике. Специально для российского рынка GAC MOTOR оснастил сиденья, рулевое колесо и ветровое стекло GS8 системой подогрева, обеспечивающей дополнительный комфорт поездок в суровые русские зимы.

Опираясь на обширный многолетний опыт производства и долгосрочное партнерство материнской компании GAC Group с японскими автобрендами, а также на глобальную сеть НИОКР и сотрудничество с ведущими мировыми поставщиками комплектующих, GAC MOTOR открывает российским потребителям доступ к передовым достижениям в сфере дизайна и производства.

В честь запуска GS8 китайский автопроизводитель анонсировал ряд эксклюзивных предложений для покупателей внедорожника в России. Все они получат гарантию на 5 лет или пробег в 150 000 км, а также бесплатную помощь на дорогах в течение 1 года. Кроме того, первые 200 владельцев GS8 по всей стране получат бесплатную помощь на дорогах в течение 3 лет, три года бесплатного обслуживания и бесплатный комплект зимней резины. И, несмотря на тот факт, что Россия повысила утилизационные сборы в начале 2020 года, стоимость GS8 останется неизменной до 31 марта 2020 года.

В дополнение к эксклюзивным акциям GAC MOTOR планирует провести серию официальных выездных презентаций по всей стране, чтобы ближе познакомить российских потребителей с возможностями своего продукта. В марте-апреле этого года увидеть GS8 вживую можно будет в крупных торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира. Компания также изучает возможность открытия нового салона в Саратове. Все эти инициативы представляют собой новые шаги в рамках текущего плана GAC MOTOR по освоению российского рынка. Этот план также предполагает выпуск новых моделей и установление новых партнерств с региональными дилерами. GAC MOTOR в этом году вновь примет участие в ежегодной конференции Российской ассоциации автодилеров (ROAD) в Москве.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1123717/The_GS8_luxury_flagship_7_seat_SUV.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1123715/GS8_s_interior_seamlessly_blends_quality_and_luxury.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1123716/The_spacious_interior_of_SUV_GS8.jpg

SOURCE GAC MOTOR