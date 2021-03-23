GameAnalytics присоединяется к экосистеме Huawei в качестве нового партнера платформы

Набор инструментов аналитики для разработки мобильных игр теперь доступен разработчикам Huawei

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 23 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания GameAnalytics ( https://gameanalytics.com/ ) собирает, хранит и анализирует данные о производительности мобильных игр, присоединилась к экосистеме Huawei в качестве нового партнера платформы. Разработчики мобильных игр теперь могут легко интегрировать аналитику в мобильные игры экосистемы Huawei при помощи пакета средств разработки ПО (Software Development Kit, SDK).

«Возможности платформы Huawei великолепно сочетаются с нашими инструментами аналитики, управления играми и формирования отчетов о доходах от рекламы и значительно упрощают работу разработчикам, помогая добиться успеха в этом новом захватывающем канале», — говорит Ioana Hreninciuc, генеральный директор GameAnalytics.

Доступ к инструментам GameAnalytics для разработчиков мобильных игр Huawei

Компания GameAnalytics лидирует в сфере аналитики мобильных игр, предоставляя возможность сделать взаимодействие с пользователем более увлекательным за счет четкого понимания основных показателей игр. Инструменты GameAnalytics предоставляют важные данные, помогающие разработчикам раскрыть потенциал своих мобильных игр путем сбора, анализа и представления данных о производительности игровых приложений. Речь идет обо всех данных, от основных показателей (таких как число активных пользователей, удержание игроков и время игры) до более сложной аналитики, касающейся доходов от рекламы, виртуальной валюты и прохождения уровней.

Партнерство приносит взаимную выгоду обеим сторонам. Компания Huawei продолжит расширять свою экосистему за счет увеличения числа партнеров платформы и в дальнейшем поддерживать успех своих разработчиков игр. GameAnalytics, в свою очередь, может использовать технологические возможности Huawei, расширяя свой SDK для Android путем поддержки открытого рекламного идентификатора (Open Advertising Identifier, OAID) (в рамках сервиса Huawei Ads Kit) на всех мобильных устройствах. Это позволяет разработчикам игр экосистемы HMS интегрироваться с платформой, получать доступ к более глубокому анализу и еще лучше развивать свои игры.

Решение GameAnalytics, которым пользуются почти 100 000 разработчиков и более 63 000 студий по всему миру, поддерживает около 100 000 активных игр, предоставляя данные, необходимые разработчикам мобильных приложений для достижения желаемого роста. GameAnalytics можно легко интегрировать менее чем за 15 минут, а основной аналитический инструмент был и будет бесплатным.

Обзор партнерства в рамках платформы

Компания Huawei ставит перед собой цель сформировать открытую и безопасную среду для всех разработчиков и партнеров в своей экосистеме. Придерживаясь этих принципов, Huawei надеется помочь разработчикам существенно улучшить данные по аналитике мобильных игр благодаря партнерству с компанией GameAnalytics, а также помочь GameAnalytics добиться успеха через глобальную сеть Huawei. Huawei и GameAnalytics предоставили бесплатную аналитику более чем 2,3 млн разработчикам по всему миру, сделав сообщество специалистов по разработке игр всеохватывающим и доступным для всех.

«Магазин приложений AppGallery огромен и растет с каждым днем. Для нашего сообщества разработчиков игр этот новый канал может стать дополнительным источником игроков и дохода, который способен вывести существующие игры на новый уровень прибыльности», — добавляет Ioana.

AppGallery – один из трёх крупнейших магазинов приложений в мире

AppGallery – инновационная экосистема на базе мобильных сервисов Huawei. HMS Core позволяет интегрировать приложения с разными устройствами, обеспечивая удобство и непрерывность работы – это часть более широкой стратегии Huawei «1 + 8 + N».

Дополнительную информацию см. на сайте для разработчиков Huawei https://developer.huawei.com/consumer/en/ или на форуме разработчиков Huawei https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub .

SOURCE Huawei