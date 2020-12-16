Гарвардский экономист Андрей Шлейфер (Andrei Shleifer) будет работать в бизнес-школе SKEMA в качестве профессора-консультанта
16 дек, 2020, 05:29 GMT
- Этот выдающийся профессор, являющийся одним из ведущих экономистов мира, проведет в 2020-2021 учебном году исследование в бизнес-школе SKEMA по вопросам финансов и роста после окончания пандемии COVID-19.
СОФИЯ АНТИПОЛИС (Франция), 16 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Андрей Шлейфер входит в число наиболее широко известных экономистов мира за свою исследовательскую работу. Он взял годичный отпуск из Гарвардского кампуса, где преподавал с 1991 года, чтобы поработать в SKEMA как профессор-консультант.
В связи с этим декан SKEMA Алис Гильон (Alice Guilhon) не скрывает своего удовлетворения: «Андрей признан одним из ведущих экономистов мира. Он может внести значительный вклад в исследования, проводимые бизнес-школой SKEMA, особенно в критически важной области финансово-экономического оздоровления Франции и Европы после окончания пандемии COVID-19».
Помощник декана SKEMA по научной стратегии и профессор финансов и экономики Флоренсио Лопес де Силанес (Florencio Lopez de Silanes), с которым Андрей Шлейфер продолжит совместную работу, подчеркивает историческое значение их сотрудничества: «Мы являемся соавторами уже более 25 лет, начиная с Гарварда, где мы провели несколько лет вместе и помогли создать направление «Право и финансы».
Эти экономисты будут работать над поставленной задачей в период с 15 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. Проживая в кампусе София Антиполис, Андрей будет иметь доступ к ресурсам SKEMA с трех ее объектов во Франции для проведения своей исследовательской работы.
Содействие лидерам в стимулировании роста
В этом году профессора Лопес де Силанес и Шлейфер будут работать над несколькими исследовательскими проектами в SKEMA. В рамках одного из этих проектов будут изучены факторы, влияющие на инвестирование и лежащие в основе макроэкономического развития и роста занятости. Эта проблема имеет ключевое значение для Франции и Европы в контексте текущего экономического спада, вызванного кризисом в сфере здравоохранения в связи с пандемией COVID-19.
Экономические субъекты увязывают свои потребительские и инвестиционные решения с ожиданиями. Таким образом, для оздоровления экономики необходимо изменить ожидания в сторону большего оптимизма. Будучи экспертом мирового масштаба в вопросах формирования макроэкономических ожиданий, профессор Шлейфер вместе с профессором Лопесом де Силанесом и другими исследователями попытается понять, как формируются ожидания европейских компаний и как они влияют на инвестиционные решения, а следовательно, на экономический рост.
Контакты для прессы: Christine Cassabois (Кристин Кассабуа), [email protected]
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SOURCE SKEMA Business School