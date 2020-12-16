Гарвардский экономист Андрей Шлейфер (Andrei Shleifer) будет работать в бизнес-школе SKEMA в качестве профессора-консультанта

В связи с этим декан SKEMA Алис Гильон (Alice Guilhon) не скрывает своего удовлетворения: «Андрей признан одним из ведущих экономистов мира. Он может внести значительный вклад в исследования, проводимые бизнес-школой SKEMA, особенно в критически важной области финансово-экономического оздоровления Франции и Европы после окончания пандемии COVID-19».

Помощник декана SKEMA по научной стратегии и профессор финансов и экономики Флоренсио Лопес де Силанес (Florencio Lopez de Silanes), с которым Андрей Шлейфер продолжит совместную работу, подчеркивает историческое значение их сотрудничества: «Мы являемся соавторами уже более 25 лет, начиная с Гарварда, где мы провели несколько лет вместе и помогли создать направление «Право и финансы».

Эти экономисты будут работать над поставленной задачей в период с 15 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. Проживая в кампусе София Антиполис, Андрей будет иметь доступ к ресурсам SKEMA с трех ее объектов во Франции для проведения своей исследовательской работы.

Содействие лидерам в стимулировании роста

В этом году профессора Лопес де Силанес и Шлейфер будут работать над несколькими исследовательскими проектами в SKEMA. В рамках одного из этих проектов будут изучены факторы, влияющие на инвестирование и лежащие в основе макроэкономического развития и роста занятости. Эта проблема имеет ключевое значение для Франции и Европы в контексте текущего экономического спада, вызванного кризисом в сфере здравоохранения в связи с пандемией COVID-19.

Экономические субъекты увязывают свои потребительские и инвестиционные решения с ожиданиями. Таким образом, для оздоровления экономики необходимо изменить ожидания в сторону большего оптимизма. Будучи экспертом мирового масштаба в вопросах формирования макроэкономических ожиданий, профессор Шлейфер вместе с профессором Лопесом де Силанесом и другими исследователями попытается понять, как формируются ожидания европейских компаний и как они влияют на инвестиционные решения, а следовательно, на экономический рост.

Контакты для прессы: Christine Cassabois (Кристин Кассабуа), [email protected]

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SOURCE SKEMA Business School