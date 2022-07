GDU проводит мероприятие по запуску новой полностью автономной системы осмотра дронов

На этом мероприятии компания GDU объявила о начале реализации «дорожной карты 1 + N», в рамках которой компания будет разрабатывать полезные нагрузки, программное обеспечение и системы, способные по-настоящему решить основные проблемы, с которыми сталкивается каждая отрасль, использующая дроны. Решения будут основаны на фактических потребностях с использованием одной общей платформы дронов (БПЛА S400 и автоматической док-станции K01), обрабатывающей все возможные сценарии вертикального применения (такие как электроснабжение, помощь при пожаре и т.д.), превращая дрон в инструмент, способный решать практические проблемы.

Шесть ключевых преимуществ БПЛА S400

Руководитель отдела исследований и разработок компании GDU Сюэ Юань (Xue Yuan) подробно описал шесть преимуществ S400:

современная сетевая релейная технология реле, которая в условиях слабости или отсутствия сигнала может расширить сферу применения системы с использованием дронов S400 в качестве сигнального реле;

радиолокационный прием миллиметровых волн для обхода препятствий во всех направлениях;

продолжительность работы 63 минуты, обеспечивающая более широкий диапазон операций;

тепловизионная камера 1K ultra HD с разрешением 1280*1024 пикселей;

квадросенсорная камера с вычислительной мощностью 21T, способная значительно повысить операционную скорость и точность распознавания целей;

устройство портативное и легко помещается в рюкзак.

Две отличительные черты K01, благодаря которым док-станция и дрон становятся по-настоящему «беспилотными»

Двумя отличительными чертами автоматизированной док-станции K01 являются интегрированная конструкция с дроном S400 и крышкой выдвижного люка с защитой от снега и льда, расширяющая сценарии применения. Весь аппарат соответствует уровню защиты IP54, обеспечивая его нормальную работу в диапазоне от -35 до +35°C. Оснащенный метеорологической станцией, а также внутренними и внешними камерами, он может обеспечивать круглосуточный дистанционный контроль в режиме реального времени.

Информация о компании GDU-Tech Co., Ltd.



Компания GDU-Tech Co., Ltd., основанная в 2015 году, является одной из немногих компаний отрасли с независимыми правами интеллектуальной собственности, охватывающей всю систему дронов, включая исследования и разработки, производство, продажи, техническое обслуживание, а также сбор и анализ данных. Обладая самым обширным ассортиментом дронов и аксессуаров в Китае, включая многороторные дроны, вертикальные беспилотные дроны, док-станцию, платформу совместного использования дронов UVER, полезную нагрузку, наземную станцию, цепь передачи данных, беспилотное диспетчерское оборудование и облачное командное управление, а также другие системы, компания GDU поставляет автоматизированные, беспилотные и персонализированные продукты, и решения для многих отраслей по всему миру. Более подробную информацию вы найдете на сайте компании www.gdu-tech.com

