GDU проводит мероприятие по запуску новой полностью автономной системы осмотра дронов

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GDU Tech

25 июл, 2022, 04:21 BST

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 25 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Способы применения дронов постоянно расширяются от первоначальных кратковременных режимов с перерывами до ежедневных и непрерывных. Тем не менее, дроны по-прежнему не могут обходиться без операторов (для управления полетом, технического обслуживания и подзарядки), все это противоречит концепции, что эти полеты являются полностью «беспилотными». Все более заметные ограничения в области технической подготовки, расходов на персонал и управления стали основными факторами, сдерживающими расширение этого сектора. 12 июля 2022 года компания GDU-Tech Co., Ltd. провела новую пресс-конференцию на тему «Лидерство в строительстве инфраструктуры низковысотного воздушного пространства» и представила профессиональный четырехвинтовой дрон S400, и автоматическую док-станцию K01, разработанную для всех вариантов применения, чтобы сделать все их беспилотными.

GDU R&D director Xue Yuan
GDU R&D director Xue Yuan
S400 drone and K01 hangar
S400 drone and K01 hangar
Practical use of S400 UAV and K01 automated hangar in substation
Practical use of S400 UAV and K01 automated hangar in substation
GDU R&D director Xue Yuan S400 drone and K01 hangar
Practical use of S400 UAV and K01 automated hangar in substation

Инициировано внедрение дорожной карты «1 + N» 

На этом мероприятии компания GDU объявила о начале реализации «дорожной карты 1 + N», в рамках которой компания будет разрабатывать полезные нагрузки, программное обеспечение и системы, способные по-настоящему решить основные проблемы, с которыми сталкивается каждая отрасль, использующая дроны. Решения будут основаны на фактических потребностях с использованием одной общей платформы дронов (БПЛА S400 и автоматической док-станции K01), обрабатывающей все возможные сценарии вертикального применения (такие как электроснабжение, помощь при пожаре и т.д.), превращая дрон в инструмент, способный решать практические проблемы.

Шесть ключевых  преимуществ БПЛА S400

Руководитель отдела исследований и разработок компании GDU Сюэ Юань (Xue Yuan) подробно описал шесть преимуществ S400:

  • современная сетевая релейная технология реле, которая в условиях слабости или отсутствия сигнала может расширить сферу применения системы с использованием дронов S400 в качестве сигнального реле;
  • радиолокационный прием миллиметровых волн для обхода препятствий во всех направлениях;
  • продолжительность работы 63 минуты, обеспечивающая более широкий диапазон операций;
  • тепловизионная камера 1K ultra HD с разрешением 1280*1024 пикселей;
  • квадросенсорная камера с вычислительной мощностью 21T, способная значительно повысить операционную скорость и точность распознавания целей;
  • устройство портативное и легко помещается в рюкзак.

Две отличительные черты K01, благодаря которым док-станция и дрон становятся по-настоящему «беспилотными»

Двумя отличительными чертами автоматизированной док-станции K01 являются интегрированная конструкция с дроном S400 и крышкой выдвижного люка с защитой от снега и льда, расширяющая сценарии применения. Весь аппарат соответствует уровню защиты IP54, обеспечивая его нормальную работу в диапазоне от -35 до +35°C. Оснащенный метеорологической станцией, а также внутренними и внешними камерами, он может обеспечивать круглосуточный дистанционный контроль в режиме реального времени.

Информация о компании GDU-Tech Co., Ltd.

Компания GDU-Tech Co., Ltd., основанная в 2015 году, является одной из немногих компаний отрасли с независимыми правами интеллектуальной собственности, охватывающей всю систему дронов, включая исследования и разработки, производство, продажи, техническое обслуживание, а также сбор и анализ данных. Обладая самым обширным ассортиментом дронов и аксессуаров в Китае, включая многороторные дроны, вертикальные беспилотные дроны, док-станцию, платформу совместного использования дронов UVER, полезную нагрузку, наземную станцию, цепь передачи данных, беспилотное диспетчерское оборудование и облачное командное управление, а также другие системы, компания GDU поставляет автоматизированные, беспилотные и персонализированные продукты, и решения для многих отраслей по всему миру. Более подробную информацию вы найдете на сайте компании www.gdu-tech.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1861846/1.jpg
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Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1861853/video.mp4

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