GDU organise le lancement d'un nouveau produit pour un système d'inspection de drones entièrement autonome

Lors de l'événement, GDU a annoncé le lancement de la feuille de route « 1 + N », en vertu de laquelle l'entreprise développera des charges utiles, des logiciels et des systèmes capables de résoudre les principaux problèmes rencontrés par chaque industrie utilisant des drones. Les solutions seront basées sur les besoins réels par le biais d'une plateforme générale de drone (le drone S400 et la station d'accueil automatique K01) gérant tous les scénarios d'application verticaux possibles (tels que l'énergie, le sauvetage incendie, etc.), faisant du drone un outil capable de résoudre des problèmes pratiques.

Six avantages clés du drone S400 UAV

Le directeur de la R&D de GDU, Xue Yuan, a présenté en détail les six avantages du S400 :

dans des circonstances de signal faible ou inexistant, technologie avancée de mise en réseau de relais qui peut étendre le champ d'action en utilisant le drone S400 comme relais de signal ;

perception par radar à ondes millimétriques pour l'évitement omnidirectionnel des obstacles ;

endurance de 63 minutes facilitant un plus large éventail d'opérations ;

caméra thermique infrarouge 1K ultra HD offrant une résolution de 1280*1024 pixels ;

ultra HD offrant une résolution de 1280*1024 pixels ; caméra quadricapteurs dotée d'une puissance de calcul de 21T qui peut améliorer considérablement la vitesse opérationnelle et la précision de la reconnaissance des cibles ;

portabilité permettant de replier facilement l'appareil pour le ranger dans un sac à dos.

Deux atouts de la K01 qui rendent la station d'accueil et le drone véritablement « sans pilote »

Les deux points forts de la station d'accueil automatisée K01 sont sa conception intégrée au drone S400 et le couvercle de la trappe roulante résistant à la neige et à la pluie verglaçante, ce qui élargit les scénarios d'application. L'ensemble de l'appareil répond au niveau de protection IP54, capable de fonctionner normalement de -35°C à +35°C. Équipée d'une station météorologique et de caméras internes et externes, l'application peut assurer une surveillance à distance en temps réel 24 heures sur 24.

À propos de GDU-Tech Co., Ltd.

Fondée en 2015, GDU-Tech Co, Ltd est l'une des rares entreprises du secteur à disposer de droits de propriété intellectuelle indépendants couvrant l'ensemble du système de drone de bout en bout, y compris la R&D, la production, les ventes, la maintenance, ainsi que la collecte et l'analyse de données. Grâce à l'ensemble le plus complet de drones et d'accessoires disponible en Chine, y compris le drone multirotor, le drone à voilure fixe verticale, la station d'accueil, la plateforme de partage de drones UVER, la charge utile, la station au sol, la chaîne de données, la répartition des équipements sans pilote et le cloud de commande, ainsi que d'autres systèmes, GDU fournit des produits et des solutions automatisés, sans pilote et personnalisés dans de nombreuses industries du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.gdu-tech.com

