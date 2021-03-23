Гибридное хранилище Infortrend обеспечивает реализацию больничной информационной системы

ТАЙБЭЙ, 23 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в своей отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, обеспечила китайскую национальную больницу унифицированной системой хранения данных EonStor GS 3000 SAN/NAS с гибридной конфигурацией жестких дисков и твердотельных накопителей в качестве надежной основы для создания эффективной больничной информационной системы (HIS).

Китайская народная больница района Синду, построенная в 1927 году, впоследствии превратилась в национальную многопрофильную реферальную больницу уровня B, став первым медицинским учреждением уездного уровня в регионе. К 2020 году число обращений в больницу за медицинской помощью достигло 730 тысяч, а объем данных в ее больничной информационной системе (HIS) продолжил расти. Первоначальная архитектура хранилища не могла обеспечивать бесперебойную работу HIS с точки зрения производительности и емкости, а также не имела эффективного механизма размещения данных, что привело к возникновению узких мест, снижающих эффективность врачебной диагностики и анализа.

Унифицированное хранилище EonStor GS 3000 с превосходной производительностью на уровне блоков позволило решить эту проблему. Оно поддерживает гибридную конфигурацию твердотельных накопителей и жестких дисков (SSD/HDD) для создания многоуровневой архитектуры хранения данных, обеспечивая выгодное соотношение затрат и производительности, что особенно важно для тех случаев, когда требуется экономия бюджетных средств. Данная система рассчитана на 14 твердотельных накопителей, она поддерживает уникальную технологию Infortrend для продления срока их службы и имеет волоконно-оптический канал с пропускной способностью 32 Гбит/с, а также предполагает возможность подключения расширительного модуля с 22 жесткими дисками. Благодаря производительности на уровне блоков, достигающей 900 тыс. операций ввода-вывода в секунду, и скорости чтения/записи 11000/6000 МБ/с система GS 3000 обеспечивает эффективную обработку многочисленных регистрационных записей в больнице и виртуальных рабочих столов. Система GS 3000 не только гарантирует высокоскоростную работу нынешней системы HIS, но и служит основой для создания медицинской платформы на уровне файлов со скоростью чтения/записи 8300/3800 МБ/с.

«Гибридное хранилище GS 3000 — очень привлекательное решение для больниц, поскольку оно обеспечивает рациональное размещение данных по соответствующим уровням и экономию затрат. Высокоскоростные твердотельные накопители хранят часто запрашиваемые данные (например, о пациентах в критическом состоянии), что позволяет медицинскому персоналу из различных подразделений одновременно получать доступ к ним и своевременно проводить консультации. С другой стороны, жесткие диски большой емкости подходят для архивирования электронных медицинских карт/снимков», — сообщил старший директор по планированию выпуска продукции Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее о EonStor GS

Подробнее о Storage for Healthcare

Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством решений для хранения данных с 1993 года. Компания фокусируется на собственных разработках, тестировании и производстве систем хранения данных Infortrend, которые отличаются высокой производительностью и масштабируемостью в соответствии с новейшими стандартами. Infotrend также предоставляет удобные информационные сервисы и персональное послепродажное обслуживание для удобства пользователей. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc.; другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Сопутствующие ссылки

http://www.infortrend.com



SOURCE Infortrend Technology