Бывший руководитель компании Рик Тальман остается ее стратегическим советником

САН-ФРАНЦИСКО, 9 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Vungle (www.vungle.com) — одна из ведущих платформ мобильной рекламы и монетизации приложений — сегодня объявила о назначении Джереми Бонди (Jeremy Bondy) генеральным директором. На этом посту Бонди, занимавший ранее должность главного операционного директора компании Vungle, сменяет Рика Тальмана (Rick Tallman), который переходит на работу в качестве ее стратегического советника.

Г-н Тальман работал в компании с 2015 года в качестве главного операционного директора, а в 2017 году был назначен ее генеральным директором. Под управлением и руководством Тальмана компания Vungle добилась значительного роста и стала одним из ведущих игроков в сфере маркетинга через мобильные приложения. Он находился у руля компании во время успешного приобретения ею фирмы Blackstone в 2019 году, а также недавней покупки AlgoLift — одного из основоположников оптимизации маркетинга на основе машинного обучения.

Г-н Бонди, работающий в компании Vungle с 2014 года, занимал ряд руководящих должностей в ее сбытовых и операционных подразделениях, а до недавнего времени являлся ее главным операционным директором. В период своего пребывания в этой должности он отвечал за создание и расширение транснациональной коммерческой организации Vungle, а также формирование команд из опытных и проверенных специалистов в Берлине, Лондоне, Пекине, Сеуле, Сингапуре, Токио, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

«На протяжении многих лет Джереми является одним из ключевых сотрудников, обеспечивающих успех компании Vungle, и мне выпала большая честь передать бразды правления в его руки», — заявил Рик Тальман, покидающий пост генерального директора компании Vungle. — Его инициативная работа, направленная на расширение деятельности компании Vungle по всему миру, а также несравненное понимание ее бизнеса, клиентов, сотрудников и культуры делают его идеальным человеком для выведения компании на новый уровень».

«Для меня большая честь стать руководителем этой компании. Vungle имеет множество интересных возможностей для будущего развития, и я с нетерпением жду того момента, когда смогу приступить к управлению нашей командой мирового класса, которой поручено создать лучший в отрасли инструментарий, помогающий разработчикам мобильных приложений извлекать максимальные выгоды из своей деятельности», — заявил новый руководитель компании Vungle Джереми Бонди. — От лица всей компании Vungle хочу выразить признательность Рику за его бесценный вклад в исторический успех организации и от себя лично поблагодарить его за наставничество в процессе моей подготовки к переходу на эту должность. Я надеюсь на продолжение его сотрудничества с компанией и желаю ему всего наилучшего».

О компании Vungle

Компания Vungle может служить надежным путеводителем для тех, кто стремится к развитию и повышению эффективности взаимодействия с пользователями, который кардинально меняет восприятие приложений и порядок их использования. Разработчики мобильных приложений стремятся к сотрудничеству с компанией Vungle в целях монетизации своих приложений за счет инновационных технологий размещения рекламы в приложениях, основанных на творческом подходе и отличающихся своей высокой эффективностью. Рекламные материалы компании Vungle, оптимизируемые по результатам обработки и анализа больших данных, воспроизводятся более чем на 1 миллиарде уникальных устройств, что способствует привлечению массового потребителя и увеличению доходов издателей и рекламодателей — от независимых студий до крупнейших брендов, включая Rovio, Pandora и Microsoft. Эта компания, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, имеет свои представительства по всему миру, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Берлине, Пекине, Токио, Сеуле и Сингапуре.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу vungle.com или следите за ее новостями в Twitter по хэштегу @Vungle.

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