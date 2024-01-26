Glenmark, Jiangsu Alphamab Biopharmaceuticals и 3D Medicines объявили о подписании лицензионного соглашения по KN035 (Envafolimab) для различных регионов мира

Glenmark будет отвечать за дальнейшую разработку, регистрацию и коммерциализацию Envafolimab в Индии, АТР, на Ближнем Востоке, в Африке, России, СНГ, Латинской Америке.

Jiangsu Alphamab и 3D Medicines получат сумму в несколько десятков миллионов долларов США до запуска, дополнительные сотни миллионов долларов очередных платежей на основе результатов продаж в течение срока действия соглашения, а также роялти в размере одно- или двузначного процента в зависимости от уровня чистых продаж.

Jiangsu Alphamab будет отвечать за производство KN035 в пределах и за пределами Территории. 3D Medicines сохраняет за собой право разрабатывать и коммерциализировать Envafolimab в любых целях за пределами Территории.

МУМБАИ, Индия, 26 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Glenmark Specialty S.A. (GSSA), филиал Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Glenmark), cегодня объявил о подписании лицензионного соглашения с JIANGSU ALPHAMAB BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD (Jiangsu Alphamab) и 3D MEDICINES INC. (3D Medicines), (вместе именуемые Лицензиарами), на KN035 (Envafolimab) для Индии, АТР (кроме Сингапура, Таиланда, Малайзии), Ближнего Востока, Африки, России, СНГ, Латинской Америки (далее «Территория»).

По условиям соглашения GSSA получит от Jiangsu Alphamab и 3D Medicines эксклюзивную лицензию на разработку, регистрацию, коммерциализацию препарата Envafolimab при онкологических показаниях на Территории. Jiangsu Alphamab будет эксклюзивным поставщиком препарата. 3D Medicines сохраняет за собой право разрабатывать и коммерциализовывать Envafolimab в любых целях за пределами Территории. Лицензиары получат сумму в несколько десятков миллионов долларов США до запуска, дополнительные сотни миллионов долларов очередных платежей на основе результатов продаж в течение срока действия соглашения, а также роялти в размере одно- или двузначного процента в зависимости от уровня чистых продаж. Соответствующее право Лицензиаров на получение платежей (включая авансовый платеж, очередные платежи и роялти) по Лицензионному соглашению является предметом соглашений между 3D Medicines и Jiangsu Alphamab.

«Это важный этап Glenmark, поскольку благодаря этой трансформационной сделке мы получаем доступ к первому рекомбинантному гуманизированному антителу с одним доменом против PD-L1 в подкожной форме для огромной территории мира. Мы рады возможности предложить этот инновационный иммуно-онкологический препарат раковым пациентам на рынках развивающихся стран и внести существенный вклад в облегчение их доступа к потенциально жизненно важным методам лечения», — отметил Гленн Салданха (Glenn Saldanha), председатель правления и управляющий директор Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Envafolimab под торговым наименованием ENWEIDA (恩維達®) одобрен в Китае Национальной администрацией медицинских препаратов (НАМП Китая) в ноябре 2021 года как первый в мире подкожный инъекционный ингибитор PD-L1 для лечения взрослых пациентов с ранее леченными опухолями с высокой микросателлитной нестабильностью (MSI-H) или дефицитом механизма репарации неспаренных основ ДНК (dMMR) распространенных солидных опухолей. Более 30 000 пациентов в Китае уже получили огромную пользу от данного инновационного лечения, где в декабре 2023 года НАМП официально включила его в «Список революционных методов лечения»*.

В целом, распространенность ММР по 13 типам опухолей (на основе 54 исследований на 20 383 пациентах) оценивалась в 16% (11—22%)**, что делает его довольно распространенным генетическим признаком среди онкологических больных. У препарата Envafolimab есть потенциал обеспечивать эффективное лечение для этой популяции в развивающихся странах и не только.

Кроме того, Envafolimab в настоящее время разрабатывается в США фирмой Tracon Pharma в экспериментальном исследовании подтипов саркомы мягких тканей (STS), включая недифференцированную плеоморфную саркому (UPS) и генетически связанную с ней миксофибросаркому (MFS). Envafolimab получил два показания орфанного препарата от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США для лечения распространенного рака желчевыводящих путей и саркомы мягких тканей (STS), а также показание Fast Track для STS. В настоящее время разрабатываются дополнительные показания, такие как рак желчевыводящих путей и немелкоклеточный рак легких.

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**Эпидемиология высокой микросателлитной нестабильности (MSI-H) и дефицита механизма репарации неспаренных основ ДНК (dMMR) в солидных опухолях: Структурированный обзор литературы (Мария Лоренци и др.)

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