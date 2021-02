Glenmark вскоре представит на российском рынке назальный спрей нового типа -- Ryaltris®

Препарат зарегистрирован Министерством здравоохранения Российской Федерации

Показан для лечения сезонного и круглогодичного аллергического ринита у пациентов старше 12 лет

Это первый продукт компании Glenmark, появившийся на мировом рынке в удобной для пациентов форме спрея с дозатором

МУМБАИ (Индия), 23 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Транснациональная научно-исследовательская и фармацевтическая корпорация Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Glenmark) сегодня объявила о том, что ее швейцарская дочерняя компания Glenmark Specialty S.A. получила от Министерства здравоохранения Российской Федерации решение о государственной регистрации своей новинки — комбинированного назального спрея Ryaltris® с фиксированной дозировкой.

Это открывает путь к коммерческой реализации Ryaltris® в России, где этот препарат поступит в открытую продажу предположительно в I квартале 2021-22 финансового года.

Препарат Ryaltris® (665 мкг олопатадина гидрохлорида и 25 мкг мометазона фуроата) предназначен для симптоматического лечения сезонного и круглогодичного аллергического ринита у взрослых и детей старше 12 лет. Ryaltris® устраняет симптомы аллергического ринита, включая заложенность носа, насморк, зуд в носу, чихание, а также зуд и покраснение глаз и слезотечение.

В России аллергическим ринитом страдает в среднем 10-20% населения, а в некоторых регионах коэффициент распространенности этого заболевания еще выше — от 18 до 38%. Аллергический ринит может влиять на качество жизни человека и приводить к функциональным нарушениям, а также повышать риск возникновения астмы1.

«Компания Glenmark создала широкие возможности в сфере респираторной медицины и является одним из ведущих игроков в этой области на целом ряде рынков по всему миру. Россия является для нас одним из ключевых рынков, и мы последовательно стремимся к расширению своего ассортимента продукции. Мы рады тому, что получили одобрение на реализацию назального спрея Ryaltris® на российском рынке. Этот принципиально новый продукт в нашем ассортименте является еще одним важным шагом на пути укрепления позиций Glenmark в качестве поставщика респираторных средств в России и странах СНГ. Компания Glenmark прочно зарекомендовала себя в России на протяжении более 30 лет, что позволит нам успешно вести коммерческую реализацию этого продукта в стране. Мы надеемся обеспечить доступность этого инновационного продукта для российских пациентов в самое скорое время», — заявил старший вице-президент компании Glenmark Pharmaceuticals по региону «Россия и СНГ» Ксаба Кантор (Csaba Kantor).

Информация о компании Glenmark Pharmaceuticals Ltd.:

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (GPL) — транснациональная научно-исследовательская фармацевтическая компания, осуществляющая свою деятельность более чем в 50 странах, где реализует генерические препараты, препараты особой категории и рецептурные препараты. Основными направлениями терапии, на которых специализируется компания Glenmark по всему миру, являются респираторная медицина, дерматология и онкология. Она входит в число 80 ведущих фармацевтических и биотехнологических компаний мира по уровню выручки (согласно рейтингу SCRIP 100, опубликованному в 2019 году).

Уже третий год подряд компания входит в Dow Jones Sustainability Index (DJSI) в категории развивающихся рынков. DJSI — один из наиболее авторитетных и широко признанных в мире индикаторов устойчивого развития. В этом индексе представлены только ведущие компании с точки зрения корпоративной устойчивости в каждой отрасли. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.glenmarkpharma.com

Информация о Ryaltris:

Ryaltris® (олопатадина гидрохлорид (665 мкг) и мометазона фуроат (25 мкг)) — новый комбинированный назальный спрей с фиксированной дозировкой, в состав которого входят антигистамин и стероид, предназначенный для симптоматического лечения сезонного и круглогодичного аллергического ринита у взрослых и детей старше 12 лет в России. Ryaltris® устраняет симптомы аллергического ринита, включая заложенность носа, насморк, зуд в носу, чихание, а также зуд и покраснение глаз и слезотечение.

Побочные эффекты: Ryaltris® может иметь нежелательные побочные эффекты. К числу наиболее распространенных побочных эффектов относятся появление неприятного привкуса, носовое кровотечение и дискомфорт в носу. Другими, менее распространенными побочными эффектами являются сонливость или гиперсомния, а также проблемы с носом, в частности образование корки в носу или носовое кровотечение. Возможно также возникновение других редких или более серьезных побочных эффектов.

В настоящее время новый респираторный препарат компании — назальный спрей Ryaltris™ — Nasal Spray, рассматривается американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в качестве лекарственного средства для лечения сезонного аллергического ринита в США. В конце 2020 года компании Glenmark и Menarini заключили договор о предоставлении исключительной лицензии на коммерческую реализацию назального спрея Ryaltris™ на многочисленных рынках по всей территории Европы. Этот лицензионный договор будет действовать в 33 странах европейского региона, включая Францию, Италию и Испанию. По условиям договора компания Glenmark будет отвечать за разработку препарата Ryaltris™ и получение разрешений на его реализацию от соответствующих европейских регуляторных органов, а Menarini Group — за его коммерческую реализацию на этих рынках.

Продолжается рост объемов продаж препарата Ryaltris в Австралии после того, как ранее в этом финансовом году успешно начал свою деятельность партнер компании Glenmark ― Seqirus Pty. Ltd. Во втором квартале текущего финансового года началась реализация Ryaltris® в Южной Африке. На территории СНГ компания Glenmark начала коммерческую реализацию своего продукта в Украине в январе 2021 года и планирует представить его на рынке Узбекистана в четвертом квартале текущего финансового года. Компания ожидает утверждения своих заявок контрольно-надзорными органами различных стран Европы, Канады, Бразилии, Малайзии, Саудовской Аравии и ряда других развивающихся стран. Китайский партнер компании Glenmark — Grand Pharmaceutical (China) Co. Ltd. — планирует представить заявку на регистрацию нового экспериментального лекарственного средства (IND) в текущем финансовом году.

