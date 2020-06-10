Глобальный индекс миролюбия: в последнее десятилетие глобальные показатели миролюбия снижаются на фоне устойчивого роста общественных волнений с перспективами ухудшения ситуации по мере развития экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19

ЛОНДОН, 10 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Сегодня вышла 14-яверсия «Глобального индекса миролюбия», публикуемого международным аналитическим центром «Институт экономики и мира» (IEP).

Основные результаты

Начиная с 2011 года число гражданских волнений выросло вдвое: в 2019 году демонстрации с применением силы были зафиксированы в 96 странах, где граждане протестовали против целого спектра проблем, от экономических трудностей и полицейского произвола до политической нестабильности.

Несмотря на снижение миролюбия в последнее десятилетие показатели милитаризации в целом улучшаются: начиная с 2008 года 100 стран сократили свои военные расходы.

Экономические последствия проявлений насилия в 2019 году улучшились в результате снижения интенсивности внутренних конфликтов, однако эти проявления обошлись мировой экономике в 14,5 трлн долларов, что составило 10,6% от мирового ВВП.

Смертность от терроризма снижается четвертый год подряд и в результате сократилась на 75%.

COVID-19: ключевые аспекты

Экономические последствия пандемии COVID-19 негативно отразятся на политической стабильности, международных отношениях, а также на уровнях конфликтности, насилия и соблюдения гражданских прав, сведя на нет результаты многолетнего социально-экономического развития.

Вероятнее всего, усиление экономической нестабильности особенно затронет те страны, где ожидается стабилизация или ухудшение показателей миролюбия и процветания – зависимые от внешней помощи или имеющие значительные задолженности.

Италия, Греция, Латвия и Польша находятся в числе стран, наименее способных успешно противостоять негативному влиянию пандемии COVID-19, что обусловлено их экономическими проблемами и низкими показателями «социальной устойчивости», в то время как Норвегия, Австралия и Новая Зеландия лучше всего подготовлены к решению будущих задач.

Экономический спад, по всей видимости, приведет к сокращению поддержки миротворческих операций ООН, что еще больше осложнит процессы укрепления мира. В то же время он может способствовать спаду интенсивности опосредованных войн.

14-е издание ежегодного доклада Global Peace Index (GPI), являющегося главным мировым индикатором глобального миролюбия, показывает, что в 2020 году его средний уровень снизился уже в девятый раз за последние двенадцать лет. По данным доклада за 2020 год, в 81 стране показатели миролюбия улучшились, а в 80 странах зафиксировано их ухудшение.

Усиление гражданских волнений становится одним из ключевых факторов риска в будущем, и начиная с 2011 года число массовых беспорядков, всеобщих забастовок и антиправительственных демонстраций существенно растет. Новое исследование IEP, проведенное в этом году в связи с пандемией COVID-19, также дает понимание того, что мир оказался перед лицом повышенных рисков по большинству показателей GPI в связи с намечающимся экономическим спадом, который предположительно окажется наихудшим со времен Второй мировой войны.

Самой миролюбивой страной в мире остается Исландия, которая занимает эту позицию с 2008 года. В верхней части рейтинга находятся также Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания. Наименее миролюбивой страной по-прежнему является Афганистан, занимающий это место в течение двух лет, за которым следуют Сирия, Ирак и Южный Судан.

Наибольшее улучшение в плане миролюбия зафиксировано в России и Евразийском регионе, где наблюдался прогресс в таких аспектах IEP как Затяжные конфликты и Охрана и безопасность. При этом максимальное улучшение среди всех стран продемонстрировала Армения, поднявшаяся на 15 мест до 99-й строчки рейтинга.

Наибольшее ухудшение индекса миролюбия отмечается в Южной Америке, что вызвано проблемами в таких сферах как Милитаризация и Охрана и безопасность. Однако наименее миролюбивым регионом остается Ближний Восток и Северная Африка. Наиболее серьезное ухудшение среди всех стран произошло в Бенине, который понизился в рейтинге на 34 позиции.

Стив Кильеля (Steve Killelea) комментирует эти результаты так: «Фундаментальная напряженность последнего десятилетия, обусловленная конфликтами, экологическими нагрузками и социально-экономическим противостоянием, сохраняется. Вероятно, экономические последствия пандемии COVID-19 будут усугублять эту напряженность за счет повышения уровня безработицы, усиления неравенства и ухудшения условий труда, вызывая разочарование политической системой и нарастание общественных волнений. Таким образом, мы находимся в критической ситуации».

Гражданские волнения, милитаризация и терроризм

Одной из ключевых тенденций, выявленных в докладе за этот год, является растущий уровень гражданских волнений по всему миру. В 2019 году с насильственными акциями протеста столкнулись не менее 58% стран, представленных в рейтинге GPI, среди которых особо выделяются Чили и Гонконг. Граждане этих стран протестовали против целого ряда проблем, включая экономическое неравенство, полицейский произвол, плохое политическое руководство и рост цен на ключевые ресурсы.

Это отражает более долгосрочную тенденцию: за последнее десятилетие число массовых беспорядков по всему миру увеличилось на 282%, а число всеобщих забастовок – на 821%. Наиболее сильная волна протестов, массовых беспорядков и забастовок пришлась на Европу, однако лишь 35% из примерно 1600 акций были зафиксированы как насильственные, что явилось самым низким процентом в мире.

В докладе отмечается улучшение показателя «Милитаризация» на 4,4% с 2008 года, а в 2019 году увеличился объем финансирования миротворческих операций ООН. Число стран, импортирующих и экспортирующих вооружения, также сократилось до уровней, не наблюдавшихся с 2009 года. Вместе с тем увеличение взносов на миротворческие операции, по всей видимости, будет непродолжительным, поскольку правительства направляют средства на укрепление своих экономик.

Число погибших в результате терроризма также продолжает уменьшаться: в 2019 году этот показатель составил чуть более 8000 человек, что существенно ниже пикового значения в 33 555 человек, зафиксированного в 2015 году. Показатель числа убийств также продолжил свое улучшение, длящееся в течение десятилетия: в 57 странах положение улучшилось, а в 42 странах ухудшилось. В Сальвадоре, где на 100 000 человек приходится наибольшее число убийств, этот показатель снизился на 25%.

В целом экономический ущерб от насилия в 2019 году сократился до $14,5 трлн (10,6% от мирового ВВП) благодаря уменьшению смертности в результате конфликтов.

Экологические нагрузки

Воздействие на окружающую среду продолжает негативно сказываться на уровне миролюбия. По данным Реестра экологических угроз (Ecological Threat Register), публикуемого Институтом экономики и мира, к 2050 году 27% стран столкнутся с катастрофическим дефицитом воды, а 22% – с аналогичным дефицитом продовольствия.

В докладе также отмечается, что в 2019 году в районах с высоким или очень высоким уровнем климатической опасности проживало порядка 2,26 млрд человек, из которых 1,24 млрд уже живут в странах с низким уровнем миролюбия. Предполагается, что к 2050 году изменение климата обусловит появление до 143 млн мигрантов во всем мире (в частности, 86 млн в странах Африки к югу от Сахары, 40 млн в Южной Азии и 17 млн в Латинской Америке).

Влияние COVID-19

По результатам специального исследования, проведенного Институтом экономики и мира, пандемия COVID-19 негативно сказывается на показателях миролюбия по всему миру. К тому же предполагается усиление поляризации государств по признаку их способности поддерживать мир и безопасность. Это отражает потенциал вируса, который может свести на нет результаты многолетнего социально-экономического развития, обострить гуманитарные кризисы, а также усугублять и стимулировать беспорядки и конфликты.

IEP оценивает экономические последствия карантинных ограничений как существенную угрозу миру. По мере сжатия экономик стран-членов ОЭСР ожидается сокращение объемов международной помощи, что приведет к дальнейшей дестабилизации уязвимых стран, затронутых конфликтами, включая Либерию, Афганистан и Южный Судан.

Кроме того, страны с низким кредитным рейтингом (такие как Бразилия, Пакистан и Аргентина) могут вступить в борьбу за кредитование в целях погашения долгов и поддержания своих экономик, что приведет к повышению риска политической нестабильности, возникновения беспорядков и насилия.

Однако экономически устойчивые страны также подвержены значительной дестабилизации, поскольку их лидеры оказываются под нарастающим давлением в связи с предпринимаемыми ими мерами по борьбе с COVID-19, а США, Германия и Франция уже столкнулись с массовыми протестами. В Европе ожидается усиление политической нестабильности, а также повышение числа беспорядков и всеобщих забастовок.

В то же время экономические последствия этого вируса могут позитивно отразиться на положении дел с опосредованными войнами, поскольку их финансирование затрудняется на фоне экономического спада и снижения цен на нефть. Наиболее яркими моментами для отслеживания данного процесса в предстоящем году станут деятельность Саудовской Аравии в Йемене, российское и турецкое вмешательство в Сирии и поддержка Ираном незаконных вооруженных формирований типа Хезболла.

На фоне этих разворачивающихся потрясений усиливаются напряженность и трения в отношениях между США и Китаем в рамках таких многосторонних организаций как ВОЗ, ВТО и Совет Безопасности ООН.

Краткий обзор по регионам:

В 2019 году показатели миролюбия улучшились только в двух из девяти регионов мира: Северной Америке и России / Евразии

и Наибольшее ухудшение произошло в Южной Америке , ставшей единственным регионом, где снизились все три составляющие индекса GPI: «Охрана и безопасность», «Милитаризация» и «Затяжные конфликты».

, ставшей единственным регионом, где снизились все три составляющие индекса GPI: «Охрана и безопасность», «Милитаризация» и «Затяжные конфликты». Самым миролюбивым регионом в мире остается Европа . Максимальный рост показателей миролюбия наблюдается в Греции и Бельгии . В Греции это обусловлено улучшением положения страны по шкале политического террора, а в Бельгии – уменьшением количества погибших в результате внутренних конфликтов. Кроме того, в обеих странах сократилось число убийств.

. Максимальный рост показателей миролюбия наблюдается в и . В Греции это обусловлено улучшением положения страны по шкале политического террора, а в Бельгии – уменьшением количества погибших в результате внутренних конфликтов. Кроме того, в обеих странах сократилось число убийств. Пять стран Азиатско-Тихоокеанского региона по-прежнему занимают места среди 25 ведущих государств в рейтинге GPI. Новая Зеландия занимает первое место в регионе и второе во всем мире по индексу GPI за 2020 год несмотря на его снижение на 2,3% в результате террористических актов в Крайстчерче 15 марта 2019 года.

по-прежнему занимают места среди 25 ведущих государств в рейтинге GPI. занимает первое место в регионе и второе во всем мире по индексу GPI за 2020 год несмотря на его снижение на 2,3% в результате террористических актов в Крайстчерче 15 марта 2019 года. В странах Центральной Америки и Карибского бассейна показатели миролюбия понизились на фоне роста числа погибших в результате внешних конфликтов и ухудшения их показателей по шкале политического террора. Наименее миролюбивой страной в регионе снова оказалась Мексика , индекс миролюбия которой понизился на 2,3%. Число убийств в этой стране увеличилось на 29%.

показатели миролюбия понизились на фоне роста числа погибших в результате внешних конфликтов и ухудшения их показателей по шкале политического террора. Наименее миролюбивой страной в регионе снова оказалась , индекс миролюбия которой понизился на 2,3%. Число убийств в этой стране увеличилось на 29%. Наименее миролюбивым регионом мира по-прежнему является Ближний Восток и Северная Африка . Наибольшего улучшения достиг Бахрейн , где индекс миролюбия повысился на 4,8%, что является третьим по величине показателем во всем мире.

. Наибольшего улучшения достиг , где индекс миролюбия повысился на 4,8%, что является третьим по величине показателем во всем мире. Цифры, представленные в докладе GPI 2020, впервые с 2016 года свидетельствуют о повышении среднего показателя миролюбия по странам Северной Америки .

. Уровень миролюбия в странах Южной Азии ухудшился в 2020 году из-за снижения этих показателей в Афганистане и Шри-Ланке . Бутан является наиболее миролюбивой страной в Южной Азии и единственной страной за пределами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, фигурирующей в первой двадцатке рейтинга GPI.

ухудшился в 2020 году из-за снижения этих показателей в и . является наиболее миролюбивой страной в Южной Азии и единственной страной за пределами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, фигурирующей в первой двадцатке рейтинга GPI. В странах Африки к югу от Сахары показатель миролюбия снизился на 0,5%. В 20 странах региона показатели миролюбия улучшились, а в 24 странах – ухудшились. Наиболее серьезное ухудшение среди всех стран произошло в Бенине, который понизился на 34 позиции до 106-й строчки в рейтинге GPI за 2020 год.

Более подробная информация представлена на страницах visionofhumanity.org и economicsandpeace.org

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

С докладом GPI, статьями и интерактивными картами можно ознакомиться на странице visionofhumanity.org

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О Глобальном индексе миролюбия (GPI)

В докладе GPI, подготовленном международным аналитическим центром «Институт экономики и мира»(IEP), представлен наиболее всеобъемлющий фактологический анализ миролюбия, его экономической ценности, тенденций и путей развития мирных обществ. В этом докладе, охватывающем 99,7% населения мира, использованы 23 качественных и количественных показателя из высокоавторитетных источников, на основе которых и сформирован указанный рейтинг. Эти показатели сгруппированы по трем ключевым областям: «Затяжные конфликты», «Охрана и безопасность» и «Милитаризация».

Об Институте экономики и мира

Институт экономики и мира (IEP) – независимый международный аналитический центр, деятельность которого направлена на привлечение внимания всего мира к миролюбию как одному из позитивных, достижимых и осязаемых критериев человеческого благосостояния и прогресса. Имеет представительства в Сиднее, Брюсселе, Нью-Йорке, Гааге, Мехико и Хараре.

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SOURCE Institute for Economics & Peace