Горизонтально масштабируемая система хранилищ Infortrend подготавливает почву для создания совместной офисной среды хранения данных

ТАЙБЭЙ, 7 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в своей отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, разработала горизонтально масштабируемую систему хранилищ (Network Attached Storаge, NAS) EonStor CS в качестве совместного офисного хранилища, обеспечивающего полную готовность для размещения неструктурированных данных, что упрощает доступ и управление этими данными.

Быстрорастущие объемы получаемой информации на 80-90% состоят из неструктурированных данных, в частности электронных писем, презентаций, веб-страниц, аудио-/видеофайлов и пр. Важность неструктурированных данных для успеха предприятия трудно переоценить, поскольку они дают ценную информацию и раскрывают совершенно новые перспективы для бизнеса. По мере быстрого роста объемов данных компании очень быстро сталкиваются с необходимостью добавления новых узлов, и именно в этот момент процесс управления корпоративными данными усложняется. В различных узлах создаются обособленные хранилища данных, что затрудняет поиск необходимой информации, вследствие чего она забывается и не используется.

Система EonStor CS успешно преодолевает такую разрозненность данных, предоставляя функционал горизонтально масштабируемой системы сетевых хранилищ (NAS), идеально подходящий для развития сред совместного хранения для офисов предприятий. Она поддерживает обмен файлами SMB и NFS, поэтому клиенты Windows, Mac OS, Linux/Unix могут получать доступ ко всем данным. Для защиты данных от несанкционированного использования система CS обеспечивает функции управления доступом пользователей, включая аутентификацию с использованием служб AD и LDAP. Для первоначального развертывания достаточно лишь одного хранилища CS. Кроме того, для линейного увеличения производительности и емкости системы могут добавляться дополнительные узлы. Все подключенные системы CS формируют кластер в едином пространстве имен, с тем чтобы все данные были видимыми и легкодоступными для пользователей.

«Горизонтально масштабируемая система сетевых хранилищ (NAS) EonStor CS обеспечивают простоту управления и высокую масштабируемость для постоянно растущих массивов данных, хранящихся в едином пространстве имен, что помогает избежать разрозненности данных. CS — отличное решение для крупных и растущих предприятий, имеющих более одной системы сетевых хранилищ (NAS) и желающих в полной мере использовать потенциал своих неструктурированных данных для развития бизнеса», — сообщил старший директор компании по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее о горизонтально масштабируемых сетевых хранилищах (NAS) EonStor CS

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Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство системы хранения Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и непревзойденные выгоды для пользователей. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc.; другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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