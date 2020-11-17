Горизонтально масштабируемое сетевое хранилище Infortrend EonStor CS поддерживает технологию RDMA

ТАЙБЭЙ, 17 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в своей отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, внедряет технологию RDMA для внутренних сетей горизонтально масштабируемых хранилищ EonStor CS с целью повышения общей производительности кластера. К числу прикладных задач, для решения которых можно в полной мере использовать преимущества этой технологии, относятся анализ больших данных, крупномасштабные параллельные высокопроизводительные вычисления и машинное обучение.

EonStor CS — горизонтально масштабируемая система сетевых хранилищ. За счет добавления дополнительных узлов CS предприятия могут получить высокопроизводительную кластерную систему с высокой пропускной способностью, обеспечивающую скорость чтения/записи более 100 ГБ/с и память емкостью более 100 ПБ, рассчитанную на будущее увеличение объема данных. Расширение за счет масштабирования обеспечивает более простой и экономичный способ обработки растущих объемов данных с одновременным сокращением связанных с этим узких мест производительности системы. Кроме того, CS упрощает управление данными за счет интеграции данных со всех узлов в единую кластерную систему.

Будучи кластерной системой, узлы CS используют внутреннюю сеть для взаимодействия между собой. Компания Infortrend внедряет технологию удаленного прямого доступа к памяти (RDMA) для обеспечения взаимодействия во внутренней сети кластера, что значительно (до 30%) повышает производительность CS-кластеров. Для предотвращения потери данных и обеспечения их защиты система CS рассчитана на работу в режимах помехоустойчивого кода и тиражирования, которые также выполняются между узлами через внутреннюю сеть кластера. При поддержке RDMA центральные процессоры узлов разгружаются за счет освобождения от копий хранящихся данных, что позволяет узлам кластера выполнять задачи по вводу-выводу данных непосредственно через память (функция создания «сетей с нулевой копией»). Благодаря снижению нагрузки на центральный процессор, значительному сокращению задержки в сети и более широкой полосе пропускания кластерная система CS RDMA повышает производительность сети и хоста за счет использования своего ЦП для обработки больших объемов вводимых/выводимых данных и увеличивает количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS).

«В настоящее время предприятия могут повышать производительность и сокращать задержки при вводе-выводе данных в горизонтально масштабируемом кластере сетевых хранилищ EonStor CS. Технология RDMA позволяет обходить ЦП, высвобождая его ресурсы для прикладных задач, требующих высокого уровня IOPS и обработки больших объемов данных средствами высокопроизводительных вычислений», — сообщил старший директор компании по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее о горизонтально масштабируемых сетевых хранилищах EonStor CS

О компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и изготовлением систем хранения производственных данных с 1993 года. Благодаря особому вниманию, которое компания уделяет разработке, тестированию и изготовлению оборудования своими собственными силами, система хранения Infortrend обеспечивает производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, удобные для пользователей средства обработки и передачи данных, персональную послепродажную поддержку и высочайшую потребительскую ценность. Более подробная информация представлена на сайте www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc.; другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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