Горизонтально масштабируемые NAS-системы EonStor CS с SSD-кэшем для решений индустрии медиа и развлечений

ТАЙБЭЙ, 19 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в своей отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, интегрировала SSD-кэш в горизонтально масштабируемые системы хранения данных EonStor CS, создав таким образом идеальное решение для интенсивных приложений индустрии медиа и развлечений, обрабатывающих видео со сверхвысоким разрешением 4K/8K.

EonStor CS — специально разработанное комплексное решение для хранения медиафайлов, способное достичь высокую производительность до 100 ГБ/с и емкость до 100 ПБ и более. По мере добавления новых узлов в кластер линейно увеличивается совокупная пропускная способность. Например, 10-узловый кластер поддерживает 72 4K потока (14,4 ГБ/с) при одновременном рендеринге 600 МБ/с. Для совместного использования и редактирования мультимедийных файлов все узлы объединены в кластер под единым пространством имен, что значительно упрощает управление и доступ к данным. Интеграция SSD-кэша в хранилище данных обеспечивает превосходное соотношение цена/производительность (по сравнению с all-flash хранилищами) и устраняет распространенную проблему масштабируемых NAS-систем на основе только жестких дисков — задержки, обусловленные долгим поиском данных, и снижение общей производительности системы при произвольном доступе к данным и операциях с файлами.

Хранилища данных общего доступа сохраняют в SSD-кэше данные, а также метаданные файлов, к которым производится частый произвольный доступ. Таким образом повышается производительность и ускоряется обработка медиафайлов. Кроме того, в таких хранилищах размеры кэша настраиваются индивидуально, есть опция сохранить на SSD все рабочие данные (медиафайлы, используемые в проекте). Благодаря практически мгновенному поиску данных на твердотельных накопителях, использование SSD-кэша существенно повышает эффективность при произвольном доступе к данным. Быстрый доступ к данным значительно повышает удобство работы для пользователей в ходе выполнения высокопроизводительных задач: при обработке 4K/8K видео, 3D-моделировании и т.д. При одновременном использовании Premiere Pro для воспроизведения нескольких HD-видеофайлов сокращается время задержки системы, а также решается проблема пропуска кадров при воспроизведении видео несколькими пользователями.

Подробнее о горизонтально масштабируемых сетевых хранилищах EonStor CS

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством решений для хранения данных с 1993 года. Компания фокусируется на собственных разработках, тестировании и производстве систем хранения данных Infortrend, которые отличаются высокой производительностью и масштабируемостью в соответствии с новейшими стандартами. Infortrend также предоставляет удобные информационные сервисы и персональное послепродажное обслуживание для удобства пользователей. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

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