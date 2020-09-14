ГРЕГОРИ ДЭВИД РОБЕРТС, АВТОР МЕЖДУНАРОДНОГО БЕСТССЕЛЕРА «ШАНТАРАМ», ВЫПУСКАЕТ ДЕБЮТНЫЙ СИНГЛ DRIVE ALL NIGHT («ЕДЬ ВСЮ НОЧЬ»)
14 сент, 2020, 06:00 BST
«Потрясающая новая музыка!» - Крис Блэквелл (основатель Island Records)
Лондон, 14 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- 18 сентября 2020 года Грегори Дэвид Робертс (ГДР), писатель, композитор и художник, получивший восторженные отзывы критиков, выпускает свой первый сингл Drive All Night из дебютного альбома Love&Faith на всех платформах потоковой музыки.
Грегори Дэвид Робертс, наиболее известен своим бестселлером «Шантарам», проданным в более чем 6 миллионах экземпляров по всему миру и названным «шедевром».
Drive All Night позволяет вам отправиться в музыкальное путешествие, полное любви, страдания и желания избежать печали из-за неразделенной любви. Этот трек, продюсерами которого стали ГДР и Дейл «Диззл» Вирго (Дрейк, Florence + The Machine, Кендрик Ламар, Рианна), начинается со звуков электрогитары над регги-басом, после чего добавляются приятные мелодичные голоса Джанель Миллс и Сэйн «Ред» Рэпли. Они успокаивают душу и создают образы пустой дороги, по которой певцы едут ночью, пересекая границу другого округа.
ГДР сказал: «Музыка спасла меня, она вдохновила меня во время страданий на то, чтобы продолжать идти вперед и не сдаваться!»
Дебютный альбом Love&Faith представляет собой эклектичный сплав музыкальных жанров, таких как поп-музыка, р-эн-би, кантри, рэгги и хаус, с лирическими материалами, написанными в результате шести лет духовного затворничества ГДР. Выпуск альбома запланирован на 4 декабря 2020 года.
Дополнительная информация:
Контактное лицо: Джоди Dalmeda
Эл. адрес: [email protected]
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Примечание для редакторов
В настоящее время компаниями Apple TV +, Paramount TV и Anonymous Content ведется работа над телесериалом по мотивам книги «Шантарам» и ее продолжения «Тень горы». Публикация новой книги «Духовный путь», которая основана на собственном опыте шестилетнего затворничества автора и полностью посвящена духовному пути, намечена на 2020 год.
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SOURCE Empathy Arts