Группа компаний Mercantile & Maritime объявила о назначении нового финансового директора

СИНГАПУР, 2 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Группа компаний Mercantile & Maritime объявила о назначении новым финансовым директором Сергея Геллера, руководившего работой группы в России и Центральной и Восточной Европе с осени 2020 года.

Геллер имеет более чем 15-летний опыт работы в области корпоративных и инвестиционных банковских услуг в странах Северной и Центральной Америки, Европы, Центральной Азии и Океании. Он начал свою карьеру в финансовом конгломерате ABN AMRO с главным офисом в Амстердаме и продолжил деятельность в лондонском и нью-йоркском отделениях Bank of America Merrill Lynch. Затем он занял пост финансового директора ДТЭК — крупнейшей частной энергетической компании Украины, ведущей деятельность на всей территории ЕС, в которой отвечал за финансирование, формирование корпоративной стратегии на глобальном и операционном уровне, привлечение инвестиций и международное сотрудничество.

Прежний финансовый директор Mercantile & Maritime Винсент Лекадр остается членом правления и директором группы по банковскому взаимодействию.

Комментируя назначение Сергея Геллера, главный исполнительный директор группы Муртаза Лакхани заявил: «Мы поздравляем Сергея с заслуженным повышением. Его обширный опыт и глубокие знания имеют большую ценность для нашей работы».

Базирующаяся в Сингапуре независимая группа компаний Mercantile & Maritime под руководством главного исполнительного директора Муртазы Лакхани осуществляет товарно-сырьевые операции. Более десяти лет она успешно занимается фактической торговлей нефтью и газом, осуществляет логистику и транспортировку сырой нефти и оказывает профессиональные консалтинговые услуги.

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SOURCE Mercantile & Maritime