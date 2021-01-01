Гуанси активизирует развитие спортивной экономики и культуры за счет глубокой интеграции спорта с туризмом

ФАНЧЭНГАН (Китай), 1 января 2021 г. /PRNewswire/ -- С 19 по 21 декабря в Фанчэнгане проходило мероприятие под названием 2020 Hundred Health and Sports Companies' Trip to Guangxi («Путешествие ста компаний спортивно-оздоровительного профиля в Гуанси — 2020»), а также конференция Китай-АСЕАН по спортивному туризму (China-ASEAN Sports Tourism Carnival), организованная Спорткомитетом Гуанси-Чжуанского автономного района и Муниципальным правительством Фанчэнгана. На этом мероприятии был представлен ряд новых проектов и планов, мобилизовавших потенциал спортивной индустрии Гуанси.

На церемонии открытия организаторы представили серию эксклюзивных маршрутов для спортивного туризма, спортивные комплексы, демонстрационные базы спортивного туризма, горные спортлагеря, базы авиационных видов спорта и демонстрационные проекты спортивной индустрии региона. Почетные знаки были вручены пяти городам: Наньнин, Гуйлинь, Лючжоу, Бэйхай и Фанчэнган — отобранным в качестве первой очереди городов для демонстрации достижений спортивной индустрии в Гуанси, а также восьми демонстрационным уездам (районам), а именно: уезду Яншо и району Сьюфэн городского округа Гуйлинь; району Цинсю, району Синнин и уезду Машань городского округа Наньнин; уезду Линъюнь городского округа Байсэ; уезду Шансы городского округа Фанчэнган и уезду Усюань городского округа Лайбинь — стимулирующим развитие спортивного туризма в регионе.

Стимулирование новых точек экономического роста

В конце 2018 года Главное управление спорта Китая поручило Гуанси проведение мероприятий в поддержку создания национальной демонстрационной зоны спортивного туризма. За последние несколько лет были достигнуты замечательные результаты. В настоящее время имеются восемь эксклюзивных маршрутов, 12 эксклюзивных достопримечательностей и два направления, посвященные национальному спортивному туризму, а также одна демонстрационная база, три демонстрационных проекта и одна демонстрационная организация, поддерживающие развитие национальной спортивной индустрии. Согласно статистике, во время празднования Золотой недели национального дня в 2019 году Гуанси посетили 2,4782 млн человек, а его совокупные доходы от туризма составили 670 млн юаней в рамках специализированных проектов развития спортивного туризма национального и регионального уровней.

В течение двух лет подряд (в 2019 и 2020 годах) Гуанси проводил конференцию Китай-АСЕАН по спортивному туризму (China-ASEAN Sports Tourism Carnival) в целях углубления интеграции спорта и туризма, повышения качества туристических услуг, мобилизации потенциала спортивного сектора и создания новых точек роста для региональной экономики. Спорткомитет Гуанси-Чжуанского автономного района, с его выдающимися природными достопримечательностями — от уникального ландшафта в Гульине до живописных морских видов в Фанчэнгане, предполагает блестящие перспективы развития его спортивной индустрии за счет стимулирования и расширения внутреннего спроса и набора высоких темпов промышленного развития.

Лидерство в развитии спортивной культуры

Во время этого туристического фестиваля был проведен ряд интересных мероприятий, направленных на привлечение большего числа туристов как из самого региона, так и из-за его пределов.

Среди них выставка спортивного туризма Китай-АСЕАН (China-ASEAN Sports Tourism Expo), проводившаяся в экспо-парке Fangchenggang Garden. Здесь были сформированы семь тематических зон, оформленных с созданием соответствующих условий под различные виды спортивного туризма, а именно: зона для занятий морскими видами спорта, зона демонстрации спортивных товаров, зона интеллектуальных видов спорта, зона "JD sports", зона морского отдыха и гастрономической культуры, зона спортивных лотерей и городская зона Фанчэнган. Более сотни участников выставки представили горожанам и туристам спортивные программы «цифровой эры», включая оборудование для морских видов спорта, интеллектуальные фитнес-системы, спортивные соревнования с использованием виртуальной реальности, роботов для игры в бадминтон и творческие фитнес-игры, которые вдохновляли зрителей на освоение новых и захватывающих видов спорта, а также способствовали повышению популярности зарождающихся имиджевых видов спорта и развитию спортивной культуры в Гуанси.

Повышение уровня спортивного потребления в Гуанси

10 декабря состоялось открытие онлайн-мероприятия "2020 China-ASEAN Online Sports Product Consumption Week" («Неделя потребления спортивной продукции Китай-АСЕАН - 2020»), ставшего первым «гвоздем программы» фестиваля. Во время этого мероприятия жители Гуанси получали субсидии при оплате спортивных товаров, что способствовало значительному оживлению спортивного потребительского рынка и стимулировало потребление спортивных товаров в Гуанси. Согласно статистике, компания JD.com выпустила 2,65 млн купонов девятью партиями на общую сумму 9,87 млн юаней. Объем операций с оплатой купонами, произведенных жителями Гуанси, составил 104 млн юаней.

В тот же период в Фанчэнгане также проводилась серия мероприятий, включая мини-марафоны, горные легкоатлетические кроссы, парусные регаты, благотворительные соревнования по рыбной ловле с участием знаменитостей и пляжные фестивали музыки. Вслед за такими мероприятиями, как "Winter Tour in Guangxi" («Зимний тур в Гуанси») и "Green Ecological Sports in Guangxi" («Экологически чистые виды спорта в Гуанси»), в регионе было проведено более 40 крупных спортивных соревнований на уровне выше городского, насчитывающих в общей сложности более 250 000 непосредственных участников (в человеко-времени).

SOURCE Guangxi Zhuang Autonomous Region Sports Bureau