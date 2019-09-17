Гучжэне пройдет очередная сессия Китайской международной выставки осветительного оборудования

За последние два десятилетия GILF удалось достичь потрясающего прогресса в быстро развивающейся отрасли осветительных технологий. Выставка превратилась в масштабную сорсинговую платформу для игроков отрасли и стала "визитной карточкой" Гучжэня .

Мероприятие, проходящее на территории Гучжэньского центра выставок и конференций, одновременно охватывая 7 вспомогательных выставочных залов общей площадью 1 500 000 м², регулярно собирает вместе более чем 2 000 первоклассных предприятий, представляющих свыше 30 000 высококачественных продуктов, а также 200 000 профессиональных покупателей, предоставляя им удобную онлайн-площадку для заключения сделок в течение всего года, а также обеспечивая участникам выставки услуги точного анализа больших данных. За годы развития GILF стала настоящей витриной "китайской мощи" в мировой индустрии освещения.

Интеграция: продвижение новых движущих сил в отрасли

Организаторы GILF следуют концепции инновационного развития с высоким уровнем интернационализации, специализации и индустриализации, активно содействуя процессам интеграции оригинального дизайна и интеллектуальных решений, искусства и технологий.

Высокий уровень интернационализации

Каждая сессия GILF привлекает профессиональных покупателей из более чем 100 стран и регионов мира, включая Европу, Америку, Юго-Восточную Азию, Японию, Россию и т.д. Специальная программа "Профессиональный покупатель" (Hosted Buyer Program) обеспечивает зарубежным гостям выставки эффективную и беспроблемную деловую поездку.

Интеллектуальное осветительное оборудование сохраняет за собой лидерские позиции

Инновационное умное освещение открывает новый сектор в отрасли. Экспозиция в Гучжэньском центре выставок и конференций разделена на одиннадцать секций в 5 залах. В этом году в зале А появится новая секция под названием "Умное освещение". Этот шаг ориентирован на содействие компаниям в ускоренном создании и внедрении инноваций в эпоху искусственного интеллекта. На предстоящей сессии выставки появится и еще одна новая зона - "Лампы специального назначения", - где будут представлены изделия с разнообразным функциональным назначением.

Акцент на расширении связей между экспозицией и мегамаркетами осветительной техники

На основной выставочной площадке - в Гучжэньском центре выставок и конференций, - свою продукцию представят свыше 800 предприятий, задающих тон развитию отрасли и охватывающих всю индустриальную цепочку.

Дополнительные экспозиции будут работать в 7 специализированных торговых центрах ( вспомогательные площадки ) на территори Гучжэня: Lihe Lighting Expo Center, Huayi Plaza, Star Alliance Global Brand Lighting Center, Besun Lighting Plaza, Lighting Era Center, Huayu Plaza и China International Streetlight City. Таким образом, общая выставочная площадь GILF составит более 1,5 млн кв.м.

Международный обмен наращивает популярность

Организаторы GILF активно вкладывают усилия и средства в продвижение выставки по онлайновым и офлайновым каналам, привлекая для этого как профессиональные СМИ, так и массовые медийные источники. Выставка сотрудничает с такими известными СМИ, как PR-Newswire, Mondo Arc (Великобритания), Lightecture (Испания), Enlightment and LEDs Magazine (США), проводя комплексные и разноплановые промокампании. Во взаимодействии с Google Adwords, Facebook и LinkedIn организаторы продвигают GILF в Азии, Европе, Америке, Африке, Океании и других регионах мира. GILF также стремится сотрудничать с другими профессиональными мероприятиями отрасли - Thailand LED Expo, InterLight Moscow и International LED Expo Korea.

Инновационное развитие

В рамках предстоящей сессии GILF состоятся более 20 высококлассных профессиональных форумов и мероприятий, в ходе которых практикующие специалисты и эксперты обсудят актуальные вопросы отрасли. Все события будут транслироваться в онлайн- и офлайн-режимах.

Интеграция физической экспозиции и Интернет-ресурсов повышает качество GILF.

Официальный веб-сайт B2B "Denggle.com" представляет собой круглогодичную онлайн-экспозицию, где представлены свыше 20 000 высококачественных продуктов и сервисов от 2 800 известных китайских и зарубежных компаний.

Покупатели могут использовать эту онлайн-систему для легкого и эффективного подбора подходящих поставщиков.

Резюме:

По итогам 20 лет развития GILF продолжает предоставлять игрокам отрасли осветительной техники новые бизнес-возможности. Приглашаем вас в Гучжэнь на 24-ю сессию GILF!

Контактная информация:

Кармен Ву (Karmen.Wu)

Tел.: +86-760-2235-3188

Веб-сайт: www.denggle.com

Facebook: @guzhenlightingfai

E-mail: Karmen.Wu@glexpo.com.cn

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SOURCE China (Guzhen) International Lighting Fair