Гучжэне пройдет очередная сессия Китайской международной выставки осветительного оборудования

Информация предоставлена

China (Guzhen) International Lighting Fair

17 сен, 2019, 16:38 BST

Возможности для глобального сорсинга и демонстрация новых тенденций отрасли

ЧЖУНШАНЬ (ZHONGSHAN), Китай, 17 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- 24-я Китайская международная выставка осветительного оборудования (осенняя сессия) (China (Guzhen) International Lighting Fair или сокращенно "GILF") будет проходить 22-26 октября 2019 года на территории Гучжэньского центра выставок и конференций.

В центре внимания – колоссальный прогресс, достигнутый за последние 20 лет

Salute to the Great Cultural Achievements in the Past 20 Years
Salute to the Great Cultural Achievements in the Past 20 Years
Intelligent Lighting Will Continue to Take the Lead
Intelligent Lighting Will Continue to Take the Lead
Innovation-driven Development
Innovation-driven Development
Salute to the Great Cultural Achievements in the Past 20 Years Intelligent Lighting Will Continue to Take the Lead Innovation-driven Development

За последние два десятилетия GILF удалось достичь потрясающего прогресса в быстро развивающейся отрасли осветительных технологий. Выставка превратилась в масштабную сорсинговую платформу для игроков отрасли и стала "визитной карточкой" Гучжэня.

Мероприятие, проходящее на территории Гучжэньского центра выставок и конференций, одновременно охватывая 7 вспомогательных выставочных залов общей площадью 1 500 000 м², регулярно собирает вместе более чем 2 000 первоклассных предприятий, представляющих свыше 30 000 высококачественных продуктов, а также 200 000 профессиональных покупателей, предоставляя им удобную онлайн-площадку для заключения сделок в течение всего года, а также обеспечивая участникам выставки услуги точного анализа больших данных. За годы развития GILF стала настоящей витриной "китайской мощи" в мировой индустрии освещения.

Интеграция: продвижение новых движущих сил в отрасли

Организаторы GILF следуют концепции инновационного развития с высоким уровнем интернационализации, специализации и индустриализации, активно содействуя процессам интеграции оригинального дизайна и интеллектуальных решений, искусства и технологий.

Высокий уровень интернационализации

Каждая сессия GILF привлекает профессиональных покупателей из более чем 100 стран и регионов мира, включая Европу, Америку, Юго-Восточную Азию, Японию, Россию и т.д. Специальная программа "Профессиональный покупатель" (Hosted Buyer Program) обеспечивает зарубежным гостям выставки эффективную и беспроблемную деловую поездку.

Интеллектуальное осветительное оборудование сохраняет за собой лидерские позиции

Инновационное умное освещение открывает новый сектор в отрасли. Экспозиция в Гучжэньском центре выставок и конференций разделена на одиннадцать секций в 5 залах. В этом году в зале А появится новая секция под названием "Умное освещение". Этот шаг ориентирован на содействие компаниям в ускоренном создании и внедрении инноваций в эпоху искусственного интеллекта. На предстоящей сессии выставки появится и еще одна новая зона - "Лампы специального назначения", - где будут представлены изделия с разнообразным функциональным назначением.

Акцент на расширении связей между экспозицией и мегамаркетами осветительной техники

На основной выставочной площадке - в Гучжэньском центре выставок и конференций, - свою продукцию представят свыше 800 предприятий, задающих тон развитию отрасли и охватывающих всю индустриальную цепочку.

Дополнительные экспозиции будут работать в 7 специализированных торговых центрах (вспомогательные площадки) на территори Гучжэня: Lihe Lighting Expo Center, Huayi Plaza, Star Alliance Global Brand Lighting Center, Besun Lighting Plaza, Lighting Era Center, Huayu Plaza и China International Streetlight City. Таким образом, общая выставочная площадь GILF составит более 1,5 млн кв.м.

Международный обмен наращивает популярность

Организаторы GILF активно вкладывают усилия и средства в продвижение выставки по онлайновым и офлайновым каналам, привлекая для этого как профессиональные СМИ, так и массовые медийные источники. Выставка сотрудничает с такими известными СМИ, как PR-Newswire, Mondo Arc (Великобритания), Lightecture (Испания), Enlightment and LEDs Magazine (США), проводя комплексные и разноплановые промокампании. Во взаимодействии с Google Adwords, Facebook и LinkedIn организаторы продвигают GILF в Азии, Европе, Америке, Африке, Океании и других регионах мира. GILF также стремится сотрудничать с другими профессиональными мероприятиями отрасли - Thailand LED Expo, InterLight Moscow и International LED Expo Korea.

Инновационное развитие

В рамках предстоящей сессии GILF состоятся более 20 высококлассных профессиональных форумов и мероприятий, в ходе которых практикующие специалисты и эксперты обсудят актуальные вопросы отрасли. Все события будут транслироваться в онлайн- и офлайн-режимах.

Интеграция физической экспозиции и Интернет-ресурсов повышает качество GILF.

Официальный веб-сайт B2B "Denggle.com" представляет собой круглогодичную онлайн-экспозицию, где представлены свыше 20 000 высококачественных продуктов и сервисов от 2 800 известных китайских и зарубежных компаний. 

Покупатели могут использовать эту онлайн-систему для легкого и эффективного подбора подходящих поставщиков.

Резюме:

По итогам 20 лет развития GILF продолжает предоставлять игрокам отрасли осветительной техники новые бизнес-возможности. Приглашаем вас в Гучжэнь на 24-ю сессию GILF!

Контактная информация:

Кармен Ву (Karmen.Wu)
Tел.: +86-760-2235-3188
Веб-сайт: www.denggle.com
Facebook: @guzhenlightingfai
E-mail: Karmen.Wu@glexpo.com.cn

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996744/GILF_2019.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996745/GILF_2019_lighting.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996743/GILF_2019_fair.jpg

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SOURCE China (Guzhen) International Lighting Fair

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Гучжэне пройдет очередная сессия Китайской международной выставки осветительного оборудования

Информация предоставлена

China (Guzhen) International Lighting Fair

17 сен, 2019, 16:38 BST