GWM объявляет о своем плане выведения пикапов серии P на мировой рынок

Серия P представляет собой линейку пикапов нового поколения, гармонично сочетающих в себе элементы искусственного интеллекта и средства обеспечения безопасности, и является наиболее существенным обновлением продукции этого производителя за всю 23-летнюю историю его внешнеторговой деятельности. Предполагается, что она поможет компании GWM повысить свою конкурентоспособность на международном уровне и выйти на ведущие рынки пикапов. Официальное название этой линейки для зарубежных рынков будет объявлено позднее.

«Пикапы являются одной из наиболее популярных категорий автомобильной продукции на мировых рынках, поскольку они широко используются в повседневной работе и жизни. В условиях, когда перспективные технологии меняют облик нашего мира, а автомобильная промышленность находится на этапе преобразований, мы убеждены в том, что интеллектуальная технология, сетевые возможности взаимодействия и электрификация являют собой тенденции будущего развития сегмента пикапов, — заявил заместитель генерального директора GWM international Тони Сун (Tony Sun). — На фоне развития новых технологий мы полагаем, что этот новый модельный ряд отражает наше представление будущего для сегмента пикапов».

Помимо поддержания базовой грузовместимости, ожидается улучшение эксплуатационных характеристик автомобиля в различных отношениях, включая средства обеспечения безопасности, применение интеллектуальных технологий и возможность передвижения по различным типам местности в зависимости от характера работы, поездок и повседневной деятельности водителей. Как ожидается, настоящие многоцелевые пикапы проявят себя с наилучших сторон в четырех аспектах: обеспечение комфорта, ощущение отдыха при вождении, грузовместимость и проходимость в условиях бездорожья. Многоцелевые пикапы GWM сочетают в себе интеллект и безопасность конструкции во всех аспектах вождения, обеспечивая водителям новые позитивные ощущения.

Серия P — первый модельный ряд, разработанный на новейшей платформе P71, оснащенной новыми техническими средствами. Основываясь на своих сверхсовременных технологиях и инновационном потенциале научных исследований и разработок в отношении моделей класса SUV, а также 23-летнем опыте своей деятельности на мировом рынке, компания GWM целенаправленно стремится к созданию новой, глобально конкурентоспособной линейки пикапов, впервые применяя новейшие технологии к автомобилям класса SUV и пикапам премиального сегмента.

Ключевым элементом пикапов серии P является безопасность конструкции на основе интеллектуального проектирования, которая отражает результаты применения новых технологий GWM. Эта серия пикапов расширяет имеющийся состав данной категории транспортных средств, которая в настоящее время проходит этап существенных технологических улучшений. Компания GWM рассчитывает на дальнейшее освоение мировых рынков за счет внедрения этой серии и планирует принести новые позитивные впечатления потребителям своей продукции по всему миру.

Перспективные технологии прокладывают путь для следующего поколения пикапов по мере того, как автомобильная промышленность претерпевает стремительную трансформацию. Компания GWM стремится стать локомотивом этого процесса преобразований, уделяя особое внимание качеству выпускаемой продукции и внедрению передовых для своей отрасли технологий. С момента объявления о своем превращении из китайского автомобилестроителя в транснациональную корпорацию, специализирующуюся на производстве технических средств передвижения, компания GWM инвестирует в разработку интеллектуальных технологий, средств сетевого взаимодействия и технологий автономного вождения, что обеспечивает этому производителю сильные позиции, позволяющие ему коренным образом изменить ситуацию на мировом рынке пикапов.

О компании GWM

GWM — всемирно известный производитель автомобилей класса SUV и пикапов. Компания зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже с 2003 года и Шанхайской фондовой бирже с 2011 года. Этот автопроизводитель, обладающий четырьмя марками: HAVAL, WEY, ORA и GWM Pickup — выпускает как традиционные автомобили, так и транспортные средства, работающие на новых источниках энергии, ориентируясь главным образом на категории SUV и пикапов. Компания GWM обладает независимыми ресурсами обеспечения основных компонентов, включая двигатели и трансмиссии. По состоянию на конец 2019 года компания GWM имела более 80 дочерних предприятий и около 60 тысяч сотрудников по всему миру. В 2019 году компания зафиксировала чистую прибыль в размере 4,497 млрд юаней (что соответствует примерно 663 млн долл. США). По состоянию на конец 2019 года общая стоимость активов компании GWM составляла до 113 млрд юаней (примерно 16,7 млрд долл. США). В 2019 году компания GWM продала 1 058 648 новых автомобилей, что на 1,43% превышает аналогичный показатель предыдущего года, и уже четвертый год подряд преодолевает рубеж в 1 миллион автомобилей.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу https://www.gwm-global.com/

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