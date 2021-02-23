Gymshark опережает конкурентов с Centric PLM ™

Основанная в Бирмингеме в 2012 году подростком Беном Фрэнсисом и группой его школьных друзей, Gymshark из небольшой компании, занимающейся трафаретной печатью, превратилась в один из самых быстрорастущих и узнаваемых брендов в индустрии фитнеса. Осуществляя прямые продажи клиентам через 15 международных интернет-магазинов, сейчас компания Gymshark насчитывает более 4 миллионов клиентов в более чем 180 странах, а ее аудитория в социальных сетях превышает 12,5 миллионов.

Команда компании Gymshark, названной самым быстрорастущим бизнесом Великобритании в 2016 году в рейтинге The Sunday Times Fast Track 100, всего за два года резко увеличила масштабы с 44 до 125 человек в Великобритании, Гонконге и Маврикии. После этого, компания столкнулась с трудностями в управлении сложными данными о продуктах и риском задержек и ошибок из-за одновременного использования нескольких рабочих документов разными командами.

Компания Gymshark начала глобальный анализ своих рабочих процессов вместе с Centric Software в январе 2020 года, а в марте Великобритания перешла в режим локдауна, в то же время начались воркшопы по PLM-системе. Соответственно, все обучение, тестирование и внедрение Фазы 1 было на 100% удаленным.

Жюстин Маккарти, директор по развитию Gymshark, комментирует, как PLM-технология помогает бизнесу реагировать на вызовы рынка: «Если мы войдем в новую изоляцию и нам потребуется работать удаленно, наша PLM-система определенно упростит процессы обмена информацией. Уже на этом раннем этапе мы видим огромные преимущества в нашем процессе работы с материалами с увеличением производительности примерно на 30%. Администрирование и общение между командами проходит беспрепятственно, а количество ошибок из-за человеческого фактора значительно стало значительно меньше. Мы можем создавать более точные пакеты технической документации гораздо более эффективным способом».

Анналиса Савио, руководитель отдела разработки и основной суперпользователь Gymshark, размышляет о том, как ее команды находили преимущества в использовании PLM во время пандемии.

«Все они сочли полезным работать на одной платформе, работая дома», - говорит она. «Наш первый запуск системы в производственную эксплуатацию был осуществлен в мае 2020, что соответствовало нашему критическому пути. Это было сложно, и мы даже не ожидали, что сможем сделать все это удаленно, но огромная заинтересованность, решимость и мотивация всей команды сделали это возможным. Мысль о еще одном сезоне с множеством документов в Excel была слишком болезненной!»

По словам Жюстин, то, что отличает Centric от других поставщиков PLM-решений, — это «настоящее понимание сложностей бизнеса Gymshark, разумные решения, основанные на лучших практиках индустрии и поддержка на каждом этапе».

Анналиса также объясняет, как готовые к работе конфигурируемые функции Centric предоставили Gymshark отличную основу для дальнейшего развития с захватывающей перспективой объединения амбиций молодого бизнеса с глубиной опыта, который может предложить Centric.

«Мы очень успешны, но нам всего 10 лет. Мы чувствовали, что использование опыта Centric поможет нашей молодой компании встать на более правильный путь».

«Мы рады поддерживать Gymshark в достижении их целей цифровой трансформации», - комментирует Крис Гроувс, президент и генеральный директор Centric Software. «Партнерство уже принесло замечательные результаты, и мы рады продолжить это захватывающее путешествие с такой динамичной и инновационной компанией».

Запросить Демо

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1442111/Gymshark_Centric_Software.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpg

SOURCE Centric Software