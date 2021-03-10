H3C инициирует Channel Kickoff 2021 в России с целью стимулирования сотрудничества

В эпоху доминирования технического прогресса компания H3C в полной мере использует свои возможности цифровой инфраструктуры в сферах вычислений, хранения данных, сетевого взаимодействия и безопасности для содействия клиентам и партнерам по всему миру в осуществлении цифровой трансформации в самых различных отраслях. В России компания H3C сотрудничает примерно со 100 своими сертифицированными партнерами и сервисными партнерами, провела более 100 испытаний и разработала более полусотни успешных проектов.

«Для нас Россия — один из ключевых стратегических рынков с множеством многообещающих перспектив. Сегодня Россия проходит важнейший период решительного продвижения цифровой трансформации. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с Россией результатами глубоких отраслевых исследований и богатым опытом компании H3C, — заявил руководитель отдела внешнеэкономической деятельности и старший вице-президент компании H3C Гари Хуан (Gary Huang). —

Совместно со своими партнерами H3C будет способствовать развитию и взаимодействию телекоммуникационного, государственного, энергетического, транспортного и других секторов, что поможет активизировать процесс строительства «умных городов» и «умных деревень» по всей России. В течение следующих трех-пяти лет мы будем продолжать свою целенаправленную работу по обеспечению цифровой инфраструктуры повышенного уровня, всеобъемлющих решений и комплексных услуг для российского рынка».

В связи со своей географической протяженностью и неустойчивостью климата Россия предъявляет повышенные требования к эксплуатационным характеристикам и надежности при строительстве ИКТ-инфраструктуры. «Используя наши непрерывно обновляемые технологические достижения и хорошо проверенный опыт в Китае, H3C рассчитывает на расширение возможностей операторов связи, органов государственного управления, а также энергетического, транспортного, финансового и других секторов в целях ускорения процесса цифровой трансформации в России», — заявил глава представительства H3C в России Ян Куо (Yan Kuo).

«С момента выхода на российский рынок в 2019 году компания H3C быстро сформировала крупномасштабную команду местных специалистов и установила обширное сотрудничество примерно с сотней авторитетных партнеров для создания полноценной сети каналов. Приятно осознавать, что мы выиграли ряд конкурсов на участие в проектах некоторых российских клиентов высшего уровня — это свидетельствует о том, что мы вошли в число ведущих ИКТ-компаний в России, — добавил Ян Куо. — Мы продолжим оптимизировать свою стратегию развития каналов и укреплять отношения с нашими партнерами. Используя обширную партнерскую экосистему, H3C будет стремиться полностью раскрыть потенциал интеллектуальных цифровых технологий, чтобы помочь нашим партнерам добиться максимально эффективного развития бизнеса».

На мероприятии Channel Kickoff компания H3C также вручила премии 2020 Partners Awards своим российским партнерам в знак признания их новаторского духа и глубокого понимания особенностей местного рынка, что в значительной степени способствовало цифровой трансформации отрасли. Пяти российским партнерам H3C были вручены премии Top Sales Elite Award, Industrial Market Development Award, Solution Sales Elite Award, Top Service Sales and Delivery Award и, наконец, Best Collaboration Award.

Придерживаясь стратегии "Partner First" («Партнер на первом месте»), компания H3C всегда стремится к созданию открытой, коллективной и взаимовыгодной партнерской экосистемы на международных рынках. После февральского открытия в Малайзии мероприятие H3C Channel Kickoff 2021 уже проводилось в Пакистане, а теперь его «эстафета» достигла России. H3C будет сотрудничать с зарубежными партнерами в разработке комплексных цифровых решений, помогающих клиентам извлекать максимальную выгоду из цифровой трансформации и осваивать цифровое будущее.

Информация о компании H3C

H3C является одним из лидеров отрасли в сфере разработки цифровых решений и стремится стать максимально надежным партнером для клиентов в их стремлении к принципиальному обновлению бизнеса и переходу на цифровые технологии. H3C предлагает полный ассортимент продуктов для цифровой инфраструктуры, охватывающий средства вычислений, хранения информации, сетевого взаимодействия, обеспечения безопасности и сопутствующие области, и предоставляет комплексную универсальную цифровую платформу, включающую облачные вычисления, обработку и анализ больших данных, средства взаимодействия и информационной безопасности, новые средства защиты, Интернет вещей (IoT), граничные вычисления, средства искусственного интеллекта (ИИ) и технологии на базе 5G, а также всеобъемлющий комплекс технических услуг.

Более подробная информация о компании H3C представлена на ее сайте по адресу http://www.h3c.com/en/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1450381/1.jpg

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http://www.h3c.com



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