H3C выходит на российский рынок, чтобы дать новый толчок развитию цифровой экономики

Сегодня цифровая экономика стремительно приобретает статус ключевого фактора глобальной экономики и одного из ключевых аспектов российской стратегии развития. Являясь одной из важнейших экономик мира, Россия испытывает острую потребность в цифрофизации, и правительство страны активно наращивает финансирование высокотехнологичных проектов в стремлении дать толчок росту ИИ, IoT, больших данных и т.д.

Компания H3C намеревается осваивать российский рынок с помощью своих технологических преимуществ, больше 30-летнего опыта и комплексного портфеля цифровых инфраструктурных продуктов, предназначенных для вычислений, хранения данных, сетевого взаимодействия, безопасности и сопутствующих нужд. Кроме того, Н3С планирует предоставить региональным клиентам универсальную цифровую платформу, включающую возможности облачных вычислений, больших данных, межсетевого взаимодействия, информационной безопасности, Интернета вещей (IoT), граничных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ) и 5G, а также комплексные технические сервисы.

Компания также продолжит реализацию собственной стратегии "Inclusive Platform, Borderless Ecosystem" (Инклюзивная платформа, безграничная экосистема), ориентированную на быстрое расширение каналов сотрудничества, взаимодействие с ценными партнерами и предоставление поддержки ключевым проектам. Таким образом Н3С стремится объединять ресурсы и преимущества экосистемных партнеров для максимального повышения потенциала интеллектуальной цифровой платформы и поддержки коммерческих прикладных сценариев своих клиентов. "На сегодняшний день мы сотрудничаем с более чем десятком компаний на российском рынке, совместными усилиями продвигая создание каналов, - прокомментировал старший вице-президент Н3С Гэри Хуан. - Мы планируем осваивать ключевые региональные отрасли и развивать Digital Brain Project (проект "Цифровой мозг"), задачей которого является содействие российским партнерам в переходе на цифровые технологии".

Российское правительство также стремится оптимизировать цифровую связь в коммунальных сервисах, энергетике, транспортном и других секторах, продолжая внедрение общенациональной программы "умных городов".

Ориентируясь на основные аспекты российской цифровой экономики, Н3С будет поддерживать телекоммуникационную, финансовую, бюджетную, энергетическую и другие отраслевые вертикали, одновременно содействуя развитию розничной и транспортной отраслей путем планирования и управления цифровыми проектами с целью содействия российским властям в продвижении упомянутой программы.

"Технологические инновации и отраслевая интеграция стремительно преобразовывают процессы глобального экономического развития и модели функционирования общества, - прокомментировал генеральный директор Н3С Тони Юй. - Наша компания готова осуществлять долгосрочные инвестиции и создавать устойчивые взаимовыгодные партнерства на российском рынке для поддержки цифровой трансформации всех секторов промышленности и бизнеса и ускоренной реализации потенциала развития российской цифровой экономики".

О компании H3С

H3C является отраслевым лидером в сфере предоставления цифровых решений. Мы стремимся быть самым надежным партнером для своих клиентов на их пути к бизнес-инновациям и цифровой трансформации. Мы предлагаем полный портфель цифровых инфраструктурных продуктов, предназначенных для вычислений, хранения данных, сетевого взаимодействия, безопасности и сопутствующих сфер, а также предоставляем универсальную цифровую платформу, включающую возможности облачных вычислений, больших данных, межсетевого взаимодействия, информационной безопасности, Интернета вещей (IoT), граничных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ), 5G, и комплексные технические сервисы.

Для получения дополнительной информации о H3C посетите веб-сайт http://www.h3c.com/en/

Следите за новостями H3C в LinkedIn

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/974859/H3C_Enters_Russian_Market_Drive_Digital_Economy.jpg

SOURCE H3C