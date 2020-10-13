Habanos, S.A. представляет Trinidad Robustos Extra на выставке Virtual Travel Retail Expo 2020

Эта презентация была показана во время выставки Virtual Travel Retail Expo 2020, организованной изданием Moodie Davitt Report и проходившей с 12 по 16 октября 2020 года, которая впервые в своей истории проводится в форме виртуального мероприятия.

Trinidad Robustos Extra Travel Humidor — элегантный и практичный хьюмидор с 14 сигарами, специально предназначенный в качестве идеального дорожного аксессуара для ценителей кубинских сигар. Кроме того, хьюмидор дополняет уникальный аромат Trinidad, пользующийся высоким спросом у курильщиков, предпочитающих смеси средней крепости и кубинские сигары большого диаметра.

Покровные, начиночные и связующие листья, специально отобранные для Trinidad Robustos Extra, поступают из знаменитого региона Вуэльта Абахо* провинции Пинар-дель-Рио* на Кубе*. Эти гаванские сигары изготовлены по технологии "Totalmente a Mano con Tripa Larga" — «полностью ручная работа с наполнителем из цельных листьев» — опытнейшими кубинскими торседорами (крутильщиками сигар), что обеспечивает их неповторимый аромат и безупречное качество.

Наряду с более чем 70 компаниями со всего мира, Habanos, S.A. представлена на выставке Virtual Travel Retail Expo 2020 виртуальным стендом категории Gold в табачном павильоне. Помимо сигар Trinidad Robustos Extra в дорожном хьюмидоре, несомненно являющихся одной из наиболее долгожданных новинок, здесь также экспонируются и другие престижные сорта кубинских сигар. В числе главных экспонатов представлены новые Romeo y Julieta Línea de Oro — самый престижный представитель этого бренда — в трех новых форматах: Dianas, Nobles и Hidalgos. А также H. Upmann Magnum 56 Jar, презентация которых состоялась в прошлом году на ярмарке в Каннах и которые уже доступны ценителям табака, считающегося лучшим в мире.

Не следует забывать, что название Trinidad посвящено городу под названием Сантисима-Тринидад, основанному на Кубе в 1514 году и объявленному в 1988 году объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В качестве марки кубинских сигар Trinidad берет свое начало в 1969 году; как и марка Cohiba, она в течение многих лет использовалась только в представительских целях для подарков высокопоставленным зарубежным гостям. В 1998 году эта марка, наконец, стала доступной, хотя и в очень ограниченных количествах, для любителей табака по всему миру.

*(P.A.O.) Защищенные наименования мест происхождения

Carla Lladó (Карла Льядо), тел.: +34-93 201 10 28, [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1309624/HABANOS_Vitola_of_Trinidad.jpg

Сопутствующие ссылки

https://www.habanoscigares.com/



SOURCE HABANOS SA