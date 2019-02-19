HABANOS, S.A. продолжает развиваться, достигнув рекордного торгового оборота 537 миллионов долларов США English
19 фев, 2019, 12:28 GMT
- Habanos, S.A. удерживает мировое лидерство на рынке сигар премиум-класса
ГАВАНА, Feb. 19, 2019 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., выпускающая 27 эксклюзивных брендов Habanos, создаваемых Totalmente a Mano con Tripa Larga - полностью вручную с длинным фильтром, на 21-ом фестивале Habanos Festival представила результаты своего экономического развития в 2018 году: торговый оборот компании составил 537 миллионов долларов США, на 7% выше по сравнению с 2017 годом.
Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8499651-habanos-record-turnover-537million-dollars/
"2018 год был успешным для Habano, – подтвердили Иносенте Нуньес (Inocente Núñez) и Луи Санчес-Гаргуинди Пардо де Вера (Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera), со-председатели Habanos, S.A., – благодаря тому, что продажи на различных рынках продолжают расти, увеличивается как их объем, так и стоимость. В то же время доля наших брендов на рынке составила 70%".
В прошлом году мы продали около 450 миллионов сигар премиум-класса.
Пять важнейших для Habanos, S.A. рынков по объему продаж – Испания, Китай, Франция, Германия и Куба. Из всех регионов Европа занимает первое место, составляя 53% всего объема продаж, затем следуют Северная и Южная Америка (18%), Азиатско-Тихоокеанский регион (15%) и Африка и Ближний Восток (14%).
Леопольдо Синтра Гонсалес (Leopoldo Cintra González), вице-президент по торговле и Хосе Мария Лопес Инхаурбе (José María López Inchaurbe), вице-президент по развитию бизнеса Habanos, S.A. считают, что "высокое качество и уникальность продукции и ее происхождения способствовали превращению Habano в продукт премиум-класса, пользующийся международным спросом".
Фестиваль, который пройдет с 18 по 22 февраля, будет посвящен пятисотлетию Гаваны. Особое внимание будет уделено пятидесятилетию бренда Trinidad и двадцатилетию бренда San Cristóbal de La Habana. Hoyo de Monterrey представит первую коллекцию Gran Reserva Cosecha 2013 в формате Double Coronas.
В 2019 будут выпущены ограниченные коллекции: Montecristo Supremos, Allones No.2 de Ramón Allones и Quai D'Orsay Senadores; вместе с продукцией сети La Casa del Habano и Habanos Especialists: Cohiba Novedosos и San Cristóbal de La Habana 20 Aniversario. Также будет представлен специальный выпуск хьюмидоров, посвященный пятидесятилетию бренда Trinidad, и выпуск San Cristóbal de La Habana 1519, посвященный пятисотлетию Гаваны.
*(D.O.P.) *Защищенные наименования мест происхождения
Графические материалы: https://eshare.yr.com/fl/NkwaAaIafG
Дополнительная информация: www.habanos.com
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/823150/HABANOS_SA_Cigars.jpg
Контактная информация: Young & Rubicam: press.habanos@yr.com, Карла Льядо (Carla Lladó), тел.: +34-669-54-69-09
SOURCE HABANOS SA
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