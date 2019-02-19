HABANOS, S.A. продолжает развиваться, достигнув рекордного торгового оборота 537 миллионов долларов США

"2018 год был успешным для Habano, – подтвердили Иносенте Нуньес (Inocente Núñez) и Луи Санчес-Гаргуинди Пардо де Вера (Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera), со-председатели Habanos, S.A., – благодаря тому, что продажи на различных рынках продолжают расти, увеличивается как их объем, так и стоимость. В то же время доля наших брендов на рынке составила 70%".

В прошлом году мы продали около 450 миллионов сигар премиум-класса.

Пять важнейших для Habanos, S.A. рынков по объему продаж – Испания, Китай, Франция, Германия и Куба. Из всех регионов Европа занимает первое место, составляя 53% всего объема продаж, затем следуют Северная и Южная Америка (18%), Азиатско-Тихоокеанский регион (15%) и Африка и Ближний Восток (14%).

Леопольдо Синтра Гонсалес (Leopoldo Cintra González), вице-президент по торговле и Хосе Мария Лопес Инхаурбе (José María López Inchaurbe), вице-президент по развитию бизнеса Habanos, S.A. считают, что "высокое качество и уникальность продукции и ее происхождения способствовали превращению Habano в продукт премиум-класса, пользующийся международным спросом".

Фестиваль, который пройдет с 18 по 22 февраля, будет посвящен пятисотлетию Гаваны. Особое внимание будет уделено пятидесятилетию бренда Trinidad и двадцатилетию бренда San Cristóbal de La Habana. Hoyo de Monterrey представит первую коллекцию Gran Reserva Cosecha 2013 в формате Double Coronas.

В 2019 будут выпущены ограниченные коллекции: Montecristo Supremos, Allones No.2 de Ramón Allones и Quai D'Orsay Senadores; вместе с продукцией сети La Casa del Habano и Habanos Especialists: Cohiba Novedosos и San Cristóbal de La Habana 20 Aniversario. Также будет представлен специальный выпуск хьюмидоров, посвященный пятидесятилетию бренда Trinidad, и выпуск San Cristóbal de La Habana 1519, посвященный пятисотлетию Гаваны.

*(D.O.P.) *Защищенные наименования мест происхождения

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SOURCE HABANOS SA